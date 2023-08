Vignetta Autostrada in Europa: Paesi, costi e validità

La vignetta autostrada in Europa è in vigore in molti Paesi e in vista di un viaggio è importante sapere dove il pedaggio autostradale è sostituito dal bollino adesivo o digitale. Ecco tutte le informazioni utili con il costo, la durata e i Paesi dove è obbligatoria la vignetta.

Aggiornamento del 4 agosto 2023: con le informazioni più recenti e utili per i lettori

VIGNETTA AUTOSTRADA IN EUROPA: COME FUNZIONA

La normativa relativa ai pedaggi autostradali in Europa varia considerevolmente da un Paese all’altro. Di conseguenza, una pianificazione accurata del percorso fa risparmiare sul costo della vignetta autostradale, soprattutto quando si attraversano più Paesi. Per aiutarti a comprendere dove è obbligatoria la vignetta autostrada in Europa, riportiamo le informazioni fornite dall’Automobile Club Tedesco riguardo alle regole dei pedaggi autostradali europei. Se non sai cos’è la vignetta autostradale, puoi pensarla come una sorta di abbonamento per utilizzare le autostrade in alcuni Paesi. A differenza delle tariffe autostradali che si basano sulla distanza percorsa o su una tariffa fissa per la lunghezza del tratto, la vignetta ha una scadenza che limita il suo utilizzo. Ogni Paese ha le proprie norme per l’utilizzo della vignetta, ad esempio, le regole in Svizzera differiscono da quelle in Austria, e così via. In generale, è sempre necessario apporre la vignetta in un punto del parabrezza facilmente visibile per i controlli stradali della polizia. L’apposizione non è obbligatoria in caso di acquisto della vignetta digitale o elettronica, valida dal 1° agosto 2023 anche in Svizzera.

VIGNETTA AUTOSTRADA: IN QUALI PAESI E’ OBBLIGATORIA

Sono otto i Paesi dell’Unione europea dove vige l’obbligo della vignetta su autostrade e superstrade con costi e durata molto differenti:

Austria ;

; Bulgaria ;

; Repubblica Ceca ;

; Romania ;

; Slovacchia ;

; Slovenia ;

; Svizzera ;

; Ungheria.

Poi ci sono anche Paesi che richiedono un pedaggio extra per il transito attraverso ponti, tunnel e passaggi: ad esempio Austria, Svizzera, Italia, Francia, Danimarca e Svezia. Ecco di seguito i costi, la multa e la durata validi nei Paesi in cui c’è l’obbligo della vignetta. Le cifre riportate in euro tengono conto del cambio dalla valuta locale per alcuni Paesi.

VIGNETTA AUTOSTRADA AUSTRIA 2023

Costo Vignetta annuale: 93,8 euro.

Durata Vignetta ridotta: 2 mesi ( 28,2 euro ) – 10 giorni ( 9,6 euro ).

) – 10 giorni ( ). Multa per vignetta assente o irregolare: da 120 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Austria.

VIGNETTA AUTOSTRADA BULGARIA 2023

Costo Vignetta annuale: 50 euro.

Durata Vignetta ridotta: 1 mese ( 15 euro ) – 7 giorni ( 8 euro ).

) – 7 giorni ( ). Multa per vignetta assente o irregolare: 150 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Bulgaria.

VIGNETTA AUTOSTRADA REPUBBLICA CECA 2023

Costo Vignetta annuale: 61 euro.

Durata Vignetta ridotta: 1 mese ( 17,9 euro ) – 10 giorni ( 12,6 euro ).

) – 10 giorni ( ). Multa per vignetta assente o irregolare: da 195 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Repubblica Ceca.

VIGNETTA AUTOSTRADA ROMANIA 2023

Costo Vignetta annuale: 28 euro.

Durata Vignetta ridotta: 3 mesi ( 13 euro ) – 1 mese ( 7 euro ) – 7 giorni ( 3 euro ).

) – 1 mese ( ) – 7 giorni ( ). Multa per vignetta assente o irregolare: 80 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Romania.

VIGNETTA AUTOSTRADA SLOVACCHIA 2023

Costo Vignetta annuale: 50 euro.

Durata Vignetta ridotta: 1 mese ( 14 euro ) – 10 giorni ( 10 euro ).

) – 10 giorni ( ). Multa per vignetta assente o irregolare: da 80 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Slovacchia.

VIGNETTA AUTOSTRADA SLOVENIA 2023

Costo Vignetta annuale: 110 euro.

Durata Vignetta ridotta: 1 mese ( 30 euro ) – 7 giorni ( 15 euro ).

) – 7 giorni ( ). Multa per vignetta irregolare o assente: da 300 euro fino a 800 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Slovenia.

VIGNETTA AUTOSTRADA SVIZZERA 2023

Costo Vignetta annuale: 42 euro.

Durata Vignetta ridotta: ND.

Multa per vignetta assente o irregolare: circa 180 euro oltre al costo della vignetta.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Svizzera.

VIGNETTA AUTOSTRADA UNGHERIA 2023

Costo Vignetta annuale: 117 euro.

Durata Vignetta ridotta: 1 mese ( 13 euro ) – 10 giorni ( 9,5 euro ).

) – 10 giorni ( ). Multa per vignetta assente o irregolare: da 50 euro.

Puoi trovare qui ulteriori informazioni sulla vignetta in Ungheria.