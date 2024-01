Vignetta Slovenia 2024: costi, validità e multa

Viaggiare in Europa con l’auto richiede il pagamento della vignetta autostradale in almeno otto Paesi dell’Unione europea. Per visitare i laghi e le località turistiche slovene, sempre più ambite negli ultimi anni, bisogna rispettare l’obbligo della vignetta in Slovenia 2024 su autostrade e superstrade. Ecco di seguito costi, multa e durata della vignetta per l’autostrada in Slovenia e tante utili informazioni su come funziona e le regole da rispettare.

Aggiornamento del 24 gennaio 2024 con le informazioni aggiornate sull’utilizzo e acquisto delle Vignette Autostrada in Slovenia

VALIDITÀ E DURATA DELLA VIGNETTA IN SLOVENIA 2024

La vignetta in Slovenia ha diversi “tagli” in base alla permanenza nel Paese: settimanale, mensile e annuale (solo le moto non hanno l’abbonamento mensile ma semestrale). Con l’entrata in vigore della vignetta Slovenia elettronica non c’è più distinzione tra diversi periodi riguardo l’attivazione. Per tutte infatti, vale la seguente regola:

qualsiasi tipo di vignetta elettronica può essere acquistata anche in anticipo, o con una data di decorrenza diversa dal giorno di acquisto. La data di inizio della validità di una singola vignetta può essere determinata con un anticipo di 30 giorni dalla data di acquisto.

A partire dal 1° dicembre 2021 tutte le vignette per la Slovenia sono diventate digitali, vincolate alla targa del veicolo, e si possono comprare online sul sito della Dars o su altri siti, vedi paragrafo successivo. Le vignette adesive non sono più valide dal 1° febbraio 2022.

DOVE ACQUISTARE LA VIGNETTA SLOVENIA 2024

Il costo della vignetta per la Slovenia 2024 varia in base alla categoria del veicolo. I veicoli infatti si suddividono in:

categoria 1 (veicoli a due ruote con traccia più stretta di 50 cm e peso totale autorizzato fino a 3,5 tonnellate);

(veicoli a due ruote con traccia più stretta di 50 cm e peso totale autorizzato fino a 3,5 tonnellate); categoria 2A (veicoli a quattro ruote con peso totale autorizzato fino a 3,5 tonnellate e altezza dell’asse anteriore inferiore a 1,3 metri);

(veicoli a quattro ruote con peso totale autorizzato fino a 3,5 tonnellate e altezza dell’asse anteriore inferiore a 1,3 metri); categoria 2B (veicoli a quattro ruote di grandi dimensioni fino a 3,5 tonnellate e altezza dell’asse anteriore uguale o superiore a 1,3 metri).

Questa immagine (click per visualizzarla più grande) riepiloga efficacemente la distinzione delle tre categorie.

L’acquisto della nuova vignetta elettronica può essere effettuato comodamente online e per questo ti consigliamo di fare attenzione e rivolgerti solamente a compagnie riconosciute. Puoi acquistare la tua vignetta Slovenia su questo sito.

COME E DOVE ATTACCARE LA VIGNETTA SLOVENIA 2024

Con l’introduzione della vignetta elettronica non è più necessario attaccare il contrassegno sul veicolo. Prima, infatti, le regole su come e dove attaccare la vignetta per la Slovenia adesiva imponevano di attaccarla all’interno del parabrezza sul lato sinistro o in alto al centro. Questo comportava anche il rischio di multe in caso di utilizzo errato della vignetta, ad esempio:

non si poteva incollare la vignetta sul bordo oscurante del parabrezza. In caso di errata applicazione la vignetta non si poteva sostituire;

non era possibile attaccare la vignetta autostradale ai finestrini laterali.

In entrambi i casi le autorità avrebbero considerato l’applicazione al pari di una vignetta non valida e irrogato la multa. La semplificazione con la vignetta elettronica è importante anche per i motocicli poiché non è più obbligatorio attaccarla su una parte ben visibile (ad esempio il serbatoio) o in altri punti da cui non poteva essere rimossa. Tuttavia resta importante, in fase di acquisto, inserire correttamente la targa e scegliere la corretta categoria di veicolo.

MULTA IN SLOVENIA PER VIGNETTA ASSENTE O SCADUTA

Le vignette scadute o non regolari, come le vignette della categoria di veicolo sbagliata o associate a una targa sbagliata, sono considerate non valide e passibili di multa. In questi casi la multa in Slovenia varia da 300 a 800 euro. Si può ottenere uno sconto se il pagamento è immediato. Se invece la multa non viene pagata subito, le autorità slovene possono trattenere i documenti del conducente o del veicolo. Ma non solo, se la multa non viene pagata entro 8 giorni dalla richiesta di pagamento, l’importo iniziale raddoppia.

Ma come avviene il controllo di una vignetta elettronica? I numeri di targa dei veicoli sono monitorati da telecamere installate sulla rete autostradale slovena, ai posti di blocco e nei veicoli adibiti al controllo dei pedaggi. Quando il sistema ha verificato il veicolo per il quale è stata acquistata la vignetta elettronica, questa informazione viene immediatamente cancellata dal sistema e non vi resta alcuna traccia dell’utilizzo della strada a pedaggio. Questo per scongiurare qualsiasi problema relativo alla privacy.