Sconto RC auto per Coronavirus: le iniziative delle compagnie

Tutte le possibilità per usufruire di uno sconto RC auto a causa del Coronavirus: le iniziative delle compagnie di assicurazioni private

Durante il lockdown per l’emergenza Covid-19 milioni di automobili sono rimaste ferme e i loro proprietari hanno pagato inutilmente l’assicurazione di un’auto che non potevano usare. Per questo con un emendamento al Decreto Cura-Italia di marzo il Governo ha disposto fino al 31 luglio 2020 la sospensione su richiesta dei contratti RC auto, con proroga della scadenza pari al numero dei giorni di interruzione. E analoga iniziativa l’hanno presa, prima e dopo l’intervento governativo, alcune compagnie assicurative, introducendo a favore dei clienti uno sconto sulla RC auto causa Coronavirus. Vediamo quali sono le iniziative principali, non prima di aver precisato che, in base al decreto, l’agevolazione del Governo e quelle decise in autonomia dalle assicurazioni sono in teoria cumulabili.

SCONTO RC AUTO UNIPOLSAI

Già da alcune settimane UnipolSai ha deciso di restituire ai suoi circa 10 milioni di clienti (al 10 aprile 2020) un mese di polizza RC auto con un voucher dal valore minimo di 20 euro da utilizzare al rinnovo della polizza. Per richiederlo occorre recarsi sull’apposita sezione del sito della compagnia e inserire i dati richiesti (targa dell’auto, data di nascita del contraente della polizza oppure la partita iva in caso di persona giuridica, numero di cellulare e indirizzo email). Il voucher viene inviato per sms o email con le istruzioni per attivarlo.

SCONTO RC AUTO CATTOLICA ASSICURAZIONI

Cattolica Assicurazioni offre uno sconto del valore di un mese sull’assicurazione auto per chi rinnova una polizza in scadenza da aprile 2020 a maggio 2021. Il voucher è spendibile per la polizza RC auto per la quale è stato generato, all’atto del rinnovo della medesima in continuità di rischio. O, in alternativa, per acquistare una nuova polizza rami elementari (con esclusione di Libri Matricola, polizze temporanee e polizze 5 giorni, polizze relative a macchine agricole e relativi rimorchi). Lo sconto non può essere richiesto se il contratto attualmente in corso di validità è annullato o sospeso.

SCONTO RC AUTO REALE MUTUA

Reale Mutua riconosce un beneficio pari al valore di un mese della polizza RC auto in corso. Al momento del rinnovo il cliente può infatti stipulare il contratto usufruendo di una riduzione sul premio dell’assicurazione auto obbligatoria, pari a un dodicesimo dell’ultimo premio netto pagato applicato al premio di rinnovo. L’offerta è valida per i rinnovi dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021. Per aderirvi il cliente deve compilare un form sul sito della compagnia, dopodiché gli sarà consegnato un voucher via email da mostrare al suo agente di fiducia e usufruire della promozione.

SCONTO RC AUTO QUIXA

Con l’iniziativa #riparticonquixa, i clienti dell’assicurazione online Quixa hanno un mese di polizza RC auto gratis al rinnovo. Il codice sconto, da richiedere sul sito inserendo semplicemente la targa del veicolo e la data di nascita, si applica al preventivo di un rinnovo non ancora acquistato, dev’essere richiesto entro il 31 maggio 2020 ma si può usare anche più avanti, quando sarà giunto il momento di rinnovare la RC auto (ricordarsi di conservare l’email con il codice).