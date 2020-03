Emergenza Coronavirus: verso sospensione RCA fino a luglio 2020? Un emendamento del M5S punta a inserire la misura nel Decreto Cura-Italia

L’emergenza Coronavirus non si risolverà a breve e per questo si stanno preparando nuove misure a sostegno dell’economia e delle famiglie italiane. Tra queste potrebbe rientrare pure la sospensione fino al 31 luglio 2020 delle polizze RC auto. Il recente Decreto Cura-Italia non prevede infatti questa ipotesi, ma in vista del passaggio in Parlamento per la conversione in legge è stato presentato un emendamento che, se approvato, consentirà di sospendere su richiesta l’assicurazione sulla responsabilità civile dei veicoli, in modo da non pagare per qualcosa che non si sta utilizzando. Per il momento si tratta soltanto di una proposta, che però arrivando da una forza di Governo, il Movimento 5 Stelle, ha buone possibilità di passare.

CORONAVIRUS: SOSPENSIONE RCA FINO A LUGLIO 2020?

Ricordiamo che per le regole attuali la sospensione dell’assicurazione auto è possibile solo se il contratto lo consente, oppure se la compagnia assicurativa decide a sua discrezione di concedere il beneficio. In assenza di queste due opzioni la polizza RCA annuale rimane valida anche se, per i motivi legati all’emergenza Coronavirus, l’auto non viene utilizzata. L’emendamento M5S, presentato in commissione Bilancio del Senato a firma dei senatori Lannutti, Fenu e Accoto, punta proprio a superare questo scoglio, concedendo a tutti di richiedere la sospensione RCA ‘fino al 31 luglio o sino alla richiesta di riattivazione’. In settimana l’emendamento, insieme agli oltre 1.100 al decreto Cura-Italia giunti in commissione, sarà sottoposto al vaglio dell’ammissibilità prima di arrivare eventualmente al voto. Vi terremo informati.

SOSPENSIONE RC AUTO: IL TESTO DELLA PROPOSTA

Ma cosa propone di preciso l’emendamento? “Su richiesta dell’assicurato”, si legge nel testo, “possono essere sospesi sino al 31 luglio 2020 i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno dell’invio della richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell’assicurato. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione, e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato”. Si specifica poi che la sospensione del contratto RCA è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato che restano pertanto esercitabili.

SOSPENSIONE RCA SOLO PER CHI NON USA L’AUTO

Inutile sottolineare che la sospensione sarebbe solo per coloro che non utilizzano la vettura, mentre chi deve usare l’auto o qualsiasi altro veicolo per lavoro o per altre esigenze e necessità è tenuto ad avere un’assicurazione RCA sempre attiva. Da notare, infine, che l’emendamento M5S in tema di RC auto contiene altre due proposte. 1) Proroga al 30 aprile 2020 del periodo entro cui la compagnia assicurativa è tenuta a mantenere operante, per i contratti scaduti o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza; 2) Con riferimento ai contratti RCA che prevedono l’introduzione della scatola nera, si richiede di ridurre il premio assicurativo in proporzione all’uso della vettura.