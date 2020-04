Rinnovo assicurazione: il 70% degli italiani non intende rinviarlo

Il rinnovo dell’assicurazione in tempi di lockdown cambia tra prima e seconda auto di famiglia: ecco le intenzioni degli automobilisti italiani

Oltre sette italiani su dieci hanno rinnovato l’assicurazione auto, nonostante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Dei restanti automobilisti, una metà la rinnoverà oltre la scadenza, durante il periodo di mora, e l’altra metà aspetterà di avere idee più chiare sul rinnovo assicurazione sospeso da un emendamento passato al Senato. E’ quanto emerge da un’indagine condotta per una delle più famose compagnie di assicurazione auto in Italia.

RINNOVO ASSICURAZIONE E CORONAVIRUS: L’INDAGINE IN ITALIA

Il sondaggio sul rinnovo assicurazione è stato condotto su un campione di titolari di polizze in scadenza tra febbraio e giugno 2020. In particolare, il 71,4% degli intervistati ha dichiarato che non intende rinviare o non ha rinviato il rinnovo della polizza sulla prima auto oltre la scadenza. La percentuale sale al 73% se si considerano i proprietari di seconde auto. Bisogna anche precisare però che possono, ad oggi, sospendere l’assicurazione per Coronavirus solo gli automobilisti che hanno un posto auto privato. Intanto le associazioni dei consumatori stanno facendo la voce grossa per chiedere l’estensione della sospensione anche a chi parcheggia in strada.

RINNOVO ASSICURAZIONE: GLI AUTOMOBILISTI A FAVORE DELLA SOSPENSIONE

Al contrario, il 7,7% degli intervistati non rinnoverà la polizza della prima auto senza un’ulteriore riflessione e il 5,5% non intende acquistare una nuova polizza prima della fine dell’emergenza. Per la seconda auto, sia gli automobilisti che vogliono avere idee più chiare sia quelli che aspettano la fine del lockdown sono il 6,4%.

RINNOVO ASSICURAZIONE ONLINE PRIMA E SECONDA AUTO

Nel periodo di lockdown il 4,5% degli intervistati ha sottoscritto o sottoscriverà per la prima volta una polizza con una compagnia diretta per la prima auto, il 9,2% sulla seconda auto. Poco più di un automobilista su dieci si preoccupa di risparmiare sul rinnovo della polizza. Il 9,1% degli intervistati ha ridotto o ridurrà le coperture per spendere meno sulla prima auto con la stessa compagnia assicurativa. Mentre il 2% cercherà di risparmiare cambiando assicurazione. Per la seconda auto solo il 5,7% ha tagliato o cercherà di tagliare i costi dell’assicurazione senza cambiare compagnia, mentre il 2,4% ha deciso un cambio di assicurazione.