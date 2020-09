Guidare in Bulgaria: limiti, norme e consigli per evitare multe

Durante l'inverno è obbligatorio viaggiare con le luci accese di giorno, questa e altre norme da sapere per guidare in Bulgaria e non prendere multe

Eccoci a una nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta delle peculiarità e curiosità dei codici stradali dei Paesi della Comunità Europea. Gran parte degli Stati membri si è grosso modo uniformata a una linea comune, ma alcuni mantengono delle caratteristiche uniche e conoscerle, qualora si presentasse l’occasione di visitarli, può mettere al riparo da multe o da problemi più gravi. Oggi scopriremo come guidare in Bulgaria in sicurezza e in regola con le prescrizioni del codice stradale, chiarendo limiti e divieti.

Articolo aggiornato il 18 settembre 2020 ore 8:00

LIMITI DI VELOCITA’ IN BULGARIA

I limiti di velocità bulgari sono pressoché simili se non identici a quelli italiani e di molti altri Paesi della UE. Nei centri urbani, a eccezione di tratti stradali ove vige un limite più basso, la velocità massima è di 50 km/h. Sulle strade extraurbane il limite di velocità ammesso è di 90 km/h mentre sulle autostrade si può viaggiare fino a 130 km/h.

GUIDA IN BULGARIA E ALCOL

In Bulgaria vige un unico tasso di alcolemia massimo tollerato ed è pari a 0.5 g/L; gli automobilisti, siano essi residenti o stranieri, i quali siano sospettati di essere in stato di ebbrezza devono obbligatoriamente sottoporsi all’alcool test nei controlli stradali. Qualora l’esito del test risulti positivo il guidatore dovrà fare le analisi del sangue.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE IN BULGARIA

In Bulgaria la tolleranza verso gli stupefacenti si è praticamente azzerata nel corso degli anni e le pene sono particolarmente severe qualora, durante un controllo, emerga il possesso di droghe. Le analisi del sangue nei soggetti trovati in stato d’ebbrezza sono richieste anche per appurare l’eventuale presenza di stupefacenti o altre sostanze proibite.

MULTA PRESA IN BULGARIA

Come avviene in numerose nazioni della UE anche in Bulgaria è previsto l’incasso delle multe contestualmente alla loro elevazione. È sempre consigliato in questi casi richiedere il rilascio di una ricevuta attestante il saldo della multa. Per quanto riguarda il parcheggio in sosta vietata è bene sapere che è prevista l’applicazione delle ganasce alle ruote (Scopri quali errori non fare se una ganascia blocca una ruota).

CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN BULGARIA

In Bulgaria l’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per tutti gli occupanti di una vettura. Sui sedili anteriori di un’auto non può prendere posto un minore di 12 anni, i bambini fino a 3 anni devono essere assicurati a seggiolini omologati idonei alla loro corporatura, se più grandi è obbligatorio utilizzare gli appositi rialzi e le cinture di sicurezza (Impara tutto sui seggiolini per bambini e come sceglierli).

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA IN BULGARIA

La dotazione di sicurezza obbligatoria per circolare in Bulgaria prevede il triangolo, un kit di primo soccorso, un estintore e il giubbetto riflettente ad alta visibilità. Riguardo l’uso delle luci gli anabbaglianti devono essere accesi anche di giorno dal 1 novembre al 1 marzo.

VIAGGIARE CON ANIMALI IN BULGARIA

L’ingresso in Bulgaria di animali provenienti da altri Paesi è subordinato al possesso del Passaporto Europeo per animali rilasciato dalle autorità veterinarie; questo deve riportare indicazioni circa la vaccinazione antirabbica. Le bestiole devono avere inoltre un microchip elettronico o un tatuaggio leggibile, applicato prima del 3 luglio 2011, con lo stesso codice riportato nel passaporto.