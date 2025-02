Guidare con le cuffie o gli auricolari: facciamo chiarezza

Si può guidare con le cuffie per ascoltare la musica? E con gli auricolari? Il recente inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida, con la sospensione della patente prevista già dalla prima infrazione, è l’occasione per ripassare le regole sull’utilizzo dei dispositivi elettronici al volante dell’auto (o della moto), soffermandoci in particolare sull’uso corretto delle cuffie. Ci è capitato infatti di vedere persone che guidano indossando enormi cuffie, pensando in questo modo di aggirare il divieto di usare durante la marcia apparecchi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Ma la realtà è ben diversa.

LE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA SU CUFFIE E AURICOLARI ALLA GUIDA

La ‘stella polare’ della questione è l’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada secondo cui “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani“.

Il successivo comma 3-bis, modificato dalla legge che ha parzialmente riformato il CdS, dispone che chiunque viola queste disposizioni è soggetto a una multa da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro e alla perdita di 5 punti patente. Si vede inoltre applicare, fin dalla prima infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi. Nell’ipotesi di recidiva nel corso di un biennio, la multa sarà da 350 a 1.400 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e perdita di 10 punti patente.

Se al momento dell’accertamento il trasgressore ha meno di 20 punti sulla patente si applica la nuova disciplina della sospensione breve, disposta in automatico dagli agenti senza la necessità dell’ordinanza del Prefetto.

GUIDARE CON LE CUFFIE È VIETATO E PERICOLOSO

La norma quindi parla chiaro: è vietato l’uso di cuffie sonore mentre è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Tra l’altro guidare con le cuffie non solo è vietato ma è anche pericoloso per la propria sicurezza e per quella altrui. A testimonianza di ciò, un recente studio pubblicato dalla Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) ha calcolato che l’uso delle cuffie mentre si guida può ridurre la capacità di sentire suoni esterni critici, come sirene o clacson, con un tempo di reazione quantificabile in 6 metri in più percorsi prima di reagire a un pericolo a 75 km/h. Stando alle evidenze delle prove effettuate, i conducenti con cuffie hanno commesso l’8% in più di errori allo sterzo, mostrando un ritardo di 0,2 secondi nella reazione ai pericoli.

Insomma, le cuffie possono ridurre il rumore del motore, delle auto vicine e delle sirene delle ambulanze nelle vicinanze, cosicché la norma Codice della Strada mira a garantire che il conducente mantenga sempre il controllo del veicolo e sia in grado di percepire i suoni ambientali, fondamentali per la sicurezza stradale.

COME USARE GLI AURICOLARI ALLA GUIDA

L’uso degli auricolari è invece permesso, purché purché il conducente abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie. Un’altra condizione è quella che gli auricolari non richiedano l’uso delle mani per il loro funzionamento.

In sostanza durante la marcia del veicolo l’uso degli auricolari è permesso solo quando non si rende necessario distogliere anche una sola mano dal volante e, soprattutto, a un volume ragionevole, ossia senza limitare la capacità uditiva del conducente. Per non correre alcun rischio consigliamo l’uso di un singolo auricolare, sempre a volume basso, affinché l’altro orecchio resti completamente libero di ascoltare i suoni esterni.

Sottolineiamo che queste disposizioni sono valide sia per gli automobilisti che per i motociclisti.