Fari a LED accecanti: il 75% di persone non guida di notte in UK

Negli ultimi anni, la diffusione dei fari auto a LED ha scandito l’ultimo step di evoluzione delle luci, prima alogene, poi allo xeno e infine a LED. Ma ha anche aperto la strada al retrofit aftermarket con la nascita di lampadine a Led in sostituzione di quelle alogene. Queste nuove dinamiche dell’industria auto OE e Aftermarket hanno inevitabilmente creato un po’ di confusione e preoccupazioni tra gli automobilisti, con un numero sempre maggiore di segnalazioni di abbagliamento alla guida di cui abbiamo parlato anche in questo articolo dell’ADAC. A fronte di questa problematica, il Royal Automobile Club (RAC) ha avanzato una richiesta ufficiale al governo britannico affinché venga commissionato uno studio indipendente per valutare l’impatto dell’abbagliamento dei fari sulle condizioni di guida e sulla sicurezza stradale. Dai primi dati di un sondaggio del RAC emerge che gran parte degli automobilisti evita addirittura di guidare di notte per non essere accecato.

IL SONDAGGIO IN UK SULL’ABBAGLIAMENTO DEI FARI AUTO

Secondo il sondaggio condotto dal RAC su un campione di 2.000 conducenti, il 74% degli intervistati ha dichiarato di essere accecato dai fari di altri veicoli. Una percentuale più alta, del 91% degli automobilisti “colpiti”, ha riferito di aver sperimentato questo fenomeno mentre era alla guida, con conseguenze potenzialmente pericolose. Inoltre, il 67% dei conducenti ha affermato di dover rallentare sensibilmente prima di poter riacquistare una visione chiara, mentre il 64% ritiene che l’intensità eccessiva dei fari potrebbe essere causa di incidenti stradali.

LE CAUSE DEI FARI ABBAGLIANTI SECONDO GLI AUTOMOBILISTI

Le cause dell’abbagliamento dei fari non sono del tutto chiare, ma la crescente diffusione delle luci a LED viene indicata come una delle principali responsabili. Queste emettono un fascio luminoso più intenso e concentrato rispetto alle tradizionali lampadine alogene, creando un contrasto visivo che potrebbe essere fastidioso per i conducenti che le incontrano sulla strada. Se da un lato i fari a LED migliorano significativamente la visibilità per il conducente del veicolo su cui sono installati, dall’altro possono compromettere seriamente la sicurezza degli altri utenti della strada, soprattutto quando i fari non sono correttamente orientati, o peggio ancora non sono luci a LED omologate per il veicolo, come abbiamo approfondito qui.

Il 44% degli automobilisti ha identificato l’errato allineamento delle luci come un fattore che contribuisce all’abbagliamento. I dati della Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), riportati dal RAC, rivelano che, in media, 1,6 milioni di autoveicoli non hanno superato la revisione tecnica a causa di un orientamento errato dei fari.

Un altro fattore determinante potrebbe essere la diffusione di SUV e veicoli di grandi dimensioni. Il 62% dei conducenti di auto convenzionali, come berline e utilitarie, ha indicato che l’abbagliamento proviene principalmente dai veicoli più alti, mentre solo il 35% degli automobilisti alla guida di SUV o crossover ha riscontrato problemi simili con veicoli delle stesse dimensioni.

Le statistiche governative relative agli incidenti stradali rafforzano ulteriormente l’idea che serva un’azione immediata. Dal 2013, si sono verificate in media 280 incidenti l’anno in cui l’abbagliamento dei fari è stato un fattore collaterale.

RICHIESTA AL GOVERNO: ALLO STUDIO UNA LEGGE CONTRO I LED PERICOLOSI

Alla luce di questi dati, il RAC ha avviato un’iniziativa di sensibilizzazione presso il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito, con il supporto della baronessa Hayter della Camera dei Lord. L’organizzazione ha presentato le proprie ricerche e incontrerà i funzionari governativi per discutere possibili soluzioni, tra cui una regolamentazione più severa sui fari a LED e misure per migliorare il corretto allineamento delle luci.

Rod Dennis, portavoce del RAC, ha sottolineato l’urgenza della questione, dichiarando: “I nostri dati suggeriscono che gli automobilisti sono più preoccupati che mai per l’abbagliamento dei fari, con una percentuale enorme che vorrebbe vedere interventi concreti. Abbiamo urgente bisogno che il governo esamini più da vicino il problema, idealmente commissionando uno studio indipendente per capire cosa sta causando un aumento delle segnalazioni di abbagliamento e, cosa più importante, cosa si può fare per garantire la sicurezza degli automobilisti.”