Abbagliamento alla guida: il 90% è accecato in Germania

Sempre più automobilisti lamentano la sensazione di abbagliamento alla guida e nel traffico, un problema che può compromettere seriamente la sicurezza stradale. I principali Club automobilistici europei hanno chiesto ai conducenti dei rispettivi Paesi quali fossero le principali cause percepite dell’abbagliamento. In Germania – il Paese con il maggior numero di dati rappresentativi del problema – il 90% dei conducenti ha dichiarato di essere abbagliato alla guida più o meno frequentemente. L’Automobile Club Tedesco (ADAC) è andato più a fondo del problema, cercando di capire quali fari auto a LED abbagliano di più in un test. Ecco i risultati.

CONDUCENTI ABBAGLIATI ALLA GUIDA: IL SONDAGGIO IN EUROPA

I principali club automobilistici europei hanno condotto un sondaggio approfondito per comprendere quanti conducenti soffrono di abbagliamento alla guida. I Club dei Paesi Bassi (ANWB), Inghilterra (IAM), Bosnia-Erzegovina (BIHAMK), Slovenia (AMZS), Norvegia (NAF), Germania (ADAC), Austria (ÖAMTC), Svizzera (TCS), Belgio (TCB ) e Lussemburgo (ACL) hanno intervistato i propri membri in diverse nazioni, mentre in Germania, l’ADAC Market Research ha creato un database delle informazioni raccolte.

Il risultato del sondaggio condotto dall’ADAC in Germania conferma la portata del problema: oltre il 90% degli automobilisti tedeschi si sente accecato mentre guida. Mentre alcuni riportano episodi occasionali, quasi il 50% dichiara di sentirsi abbagliato a volte e il 21% regolarmente o addirittura quasi sempre. L’abbagliamento, pertanto, emerge come una questione rilevante per la stragrande maggioranza degli intervistati, senza differenze significative tra fasce d’età.

CAUSE MAGGIORI DI ABBAGLIAMENTO ALLA GUIDA IN GERMANIA

L’ADAC ha approfondito le fonti di abbagliamento percepite più spesso:

gli abbaglianti si rivelano la principale fonte di disturbo, con l’82,1% degli intervistati che li considera il problema più grande;

LE REAZIONI DEI CONDUCIDENTI ALL’ABBAGLIAMENTO ALLA GUIDA

L’indagine ADAC fornisce anche uno sguardo approfondito sulle conseguenze dell’abbagliamento alla guida e come reagiscono istintivamente i conducenti:

circa il 50% degli automobilisti reagisce chiudendo quasi del tutto gli occhi o distogliendo lo sguardo.

FARI AUTO A LED: QUALI ABBAGLIANO DI PIU’? IL TEST ADAC

Poiché molti conducenti attribuiscono il problema anche all’abbagliamento delle moderne luci auto a LED, l’ADAC ha condotto dei test non recenti, in cui spiega molti aspetti interessanti dell’abbagliamento e ha esaminato alcuni fari auto a LED per verificare quanto abbagliano realmente. Il Club tedesco distingue innanzitutto due condizioni di abbagliamento specifiche:

l’ abbagliamento fisiologico che avviene quando la luce colpisce direttamente l’occhio;

che avviene quando la luce colpisce direttamente l’occhio; l’abbagliamento psicologico che è solo un abbagliamento percepito dagli occhi;

Secondo l’ADAC entrambi i tipi sono fenomeni temporanei e non causano danni permanenti all’occhio. Tuttavia, l’abbagliamento fisiologico può compromettere la sicurezza stradale. In questo caso infatti “I recettori della retina vengono sopraffatti dall’improvviso cambiamento di luminosità e dal contrasto eccessivo. Di conseguenza le cose vicine ai fari non si vedono quasi più. Se veniamo accecati da una luce intensa, vediamo le cose fuori dal cono di luce in modo peggiore o per niente per un breve periodo”, spiega l’ADAC.

I tecnici tedeschi hanno confrontato due sistemi LED molto comuni misurando la luce la luce anabbagliante dei fari a LED da una distanza di 20 centimetri dalla copertura del faro. E’ stato misurato anche l’illuminamento nei punti più luminosi possibili nel cono di luce ed è stata effettuata anche una stima della luminanza, utilizzando il rapporto tra la superficie di misurazione dello spettrometro e la distanza dalla sorgente luminosa. L’ADAC ha valutato l’abbagliamento di:

fari auto LED con proiettore davanti (destra nella foto in alto);

davanti (destra nella foto in alto); fari auto LED con riflettore sul retro e superficie libera davanti (sinistra nella foto in alto);

Risultato: “i fari con proiettore (sinistra nella foto sotto, ndr), in cui i LED brillano direttamente dietro la lente, abbagliano di più rispetto ai sistemi LED con riflettore a superficie libera (destra nella foto sotto, ndr)”.