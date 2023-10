Test lampade OSRAM NIGHT BREAKER LED: le retrofit omologate e legali

L’upgrade dei fari auto dalle lampade alogene a quelle LED è finalmente legale anche in Italia con le OSRAM NIGHT BREAKER LED omologate su una lunga serie di auto (maggiori dettagli più avanti). Si tratta di una delle innovazioni più attese nel campo dell’illuminazione automotive poiché assicura il rispetto delle norme anche sulle strade pubbliche, aumenta la sicurezza di guida e svecchia l’aspetto di auto equipaggiate in origine con le tradizionali lampadine alogene.

Le abbiamo testate confrontando in prove strumentali in officina ed empiriche in strada “il prima e il dopo” con la Jeep Renegade di un nostro lettore, Salvio Sena. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo il nostro test delle lampade OSRAM H4 LED aftermarket e le risposte di Alessandro Bizzotto, responsabile globale per la ricerca e sviluppo LED retrofit OSRAM, che ci ha raccontato gli step che hanno portato all’omologazione delle lampade auto LED retrofit e altre curiosità su sviluppo, ampliamento della gamma e garanzia.

OSRAM NIGHT BREAKER LED RETROFIT H7, H4 E W5W

Prima di entrare nel vivo del nostro test, è bene soffermarci brevemente sulle lampade OSRAM NIGHT BREAKER LED che dal 2023 sono omologate e legali su tutte le strade anche in Italia. Tutto è iniziato in Germania, dove già nel 2020 OSRAM ha ottenuto l’approvazione nazionale tedesca per le lampade retrofit H7 LED, seguite dalle H4 LED e dalle W5W LED. Questo riconoscimento è stato reso possibile grazie all’impegno di OSRAM con enti di certificazione come il TÜV-SÜD e l’Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico (KBA). L’estensione ad altri Paesi della Comunità europea, tra cui anche l’Italia, è venuta successivamente, ma di questo ne parliamo ai paragrafi successivi.

La chiave di questa innovazione è l’omologazione specifica per singoli modelli di auto che potete trovare nella lista delle omologazioni OSRAM disponibili alla data del nostro test.

È molto importante consultarla prima dell’acquisto poiché fornisce informazioni utili su:

Marca, Modello di auto e Anno di produzione per cui è stata concessa l’omologazione.

di produzione per cui è stata concessa l’omologazione. Tipo di lampada LED che è possibile installare, H7, H4 o W5W .

che è possibile installare, . Codice di omologazione del faro , che è fondamentale verificare se coincide con la marchiatura sul proiettore dell’auto affinché sia valida l’omologazione delle lampade LED retrofit OSRAM in Italia.

, che è fondamentale dell’auto affinché sia valida l’omologazione delle lampade LED retrofit OSRAM in Italia. Eventuali accessori necessari durante l’installazione (adattatore Can-BUS o cappucci di gomma maggiorati per i fari).

durante l’installazione (adattatore Can-BUS o cappucci di gomma maggiorati per i fari). Difficoltà di installazione, aiuta a capire se l’installazione può essere eseguita in fai da te o è meglio rivolgersi a un’officina. È un altro dettaglio da non sottovalutare, poiché ha a che fare con la garanzia, di cui parliamo più sotto.

OSRAM NIGHT BREAKER LED: FINO +230% DI LUCE E DURATA 5 VOLTE SUPERIORE

OSRAM dichiara che nei test interni effettuati, oltre a soddisfare i criteri delle norme di omologazione di riferimento, le lampade NIGHT BREAKER LED hanno:

Temperatura di colore fredda simile a quella della luce diurna

di fredda simile a quella della luce diurna Fino al 230% di luminosità in più sulle strade rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112.

sulle strade rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112. Prolungata persistenza della luminosità nel tempo

Migliore resistenza alle vibrazioni

Durata fino a 5 volte superiore

Abbiamo toccato con mano e valutato da vicino gli effetti dell’upgrade delle lampade alogene di serie della Jeep Renegade con le NIGHT BREAKER LED OSRAM omologate e lo abbiamo fatto cercando un riscontro sia strumentale che empirico. Ecco i dettagli del nostro test.

VERIFICA CODICE DI OMOLOGAZIONE FARI: PERCHÉ È IMPORTANTE

Per il nostro test abbiamo coinvolto un nostro lettore proprietario di una Jeep Renagade 1.0 Limited del 2022 che aveva ancora le lampade alogene di primo equipaggiamento e questo ha reso il confronto ancora più interessante.

Innanzitutto abbiamo verificato la corrispondenza tra il codice di omologazione impresso sui fari della Renegade con il codice riportato nella lista dei modelli per i quali è valida l’omologazione delle NIGHT BREAKER LED H4, nel nostro caso “E24 6268”. È una verifica importante e semplice da fare, poiché per lo stesso modello di auto potrebbero esistere anche più codici di omologazione fari. Se il codice di omologazione non corrisponde decade la validità dell’omologazione per applicazione specifica, su cui entriamo nel dettaglio con l’esperto OSRAM ai prossimi paragrafi.

Ricevute le lampade abbiamo effettuato le due prove:

Test di illuminamento e distribuzione della luce con prova-fari (o centra-fari) presso un centro prova autoveicoli che effettua le revisioni auto.

con prova-fari (o centra-fari) presso un centro prova autoveicoli che effettua le revisioni auto. Test di visibilità pedone in una strada senza illuminazione artificiale al buio.

TEST LAMPADE NIGHT BREAKER LED: OLTRE +100% DI LUX

Il montaggio delle lampade LED OSRAM nel caso della Jeep Renegade è più facile a farlo che a spiegarlo e si completa con l’applicazione delle etichette adesive incluse nella confezione su ogni faro: vi consigliamo di farlo poiché agevola le verifiche in sede di revisione o eventuali controlli su strada. Ricordate di stampare e portare con voi anche la dichiarazione di conformità delle lampade che è possibile scaricare tramite il Qr Code sulla confezione.

Il test eseguito con prova-fari Motorscan Headlight 702 NET ci ha permesso di sapere:

Intensità di illuminamento e quindi valutare quanta luce i fari proiettano davanti all’auto, misurata in Lux. Con le lampade alogene originali della Jeep Renegade, la luce anabbagliante misurata è risultata di poco superiore a 12 kLux (foto a sinistra). Mentre con le lampade OSRAM NIGHT BREAKER LED H4, l’illuminamento è aumentato a 26 kLux (foto a destra). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Distribuzione della luce, attraverso un grafico sul prova-fari che permette di capire se il fascio di luce è orientato correttamente per illuminare adeguatamente la strada e non abbagliare gli altri conducenti. Il grafico caratteristico di una luce alogena è fatto da un tratto quasi orizzontale nella parte sinistra inferiore rispetto all’asse dello zero (limite dell’area di illuminamento verso il traffico opposto) e un tratto inclinato nella parte destra (area davanti all’auto e verso il margine destro della carreggiata). Le immagini di seguito mostrano il grafico della distribuzione della luce perfettamente invariato nel passaggio dalle lampade alogene con filamento (sinistra) alle OSRAM NIGHT BREAKER LED H4 (destra). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

“Grazie a questo grafico ci accorgiamo subito se un’auto monta lampadine a LED non omologate o non adatte ai suoi fari. Il grafico appare totalmente illuminato e senza zone in chiaro-scuro poiché la luce è sparata ovunque, illuminano male la strada e abbagliano gli altri conducenti. Sicuramente non è questo uno di quei casi”, è il commento dell’Ispettore del Centro Prove Autoveicoli ACS Revisioni Vomero (Napoli) che ci ha assistito durante il test.

TEST DI VISIBILITÀ PEDONE SENZA E CON LE OSRAM LED H4

Per avere un riscontro empirico sulla profondità dell’illuminamento e osservare l’impatto delle lampade su comfort e sicurezza dal posto di guida, ci siamo spostati in una strada priva di illuminazione artificiale come può essere una strada secondaria o fuori dal centro abitato. In questa prova abbiamo verificato come cambia la capacità di vedere un pedone a 30 metri di distanza dall’auto, che si trova sul ciglio della strada ed è intento ad attraversare in un punto critico, come può essere un attraversamento pedonale non illuminato su una strada extraurbana.

La maggiore quantità di luce delle OSRAM NIGHT BREAKER LED permette di riconoscere il pedone in modo più nitido e per la sua interezza. Mentre la luce emessa dalle lampade alogene standard di primo equipaggiamento illumina il pedone al meglio solo fino alla cintura. Questa differenza concede un vantaggio alla guida per riuscire ad individuare pedoni, ciclisti e altri pericoli a una distanza maggiore, ma senza abbagliare gli altri conducenti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IL COMMENTO DEL LETTORE: “TUTTA UN’ALTRA STORIA ALLA GUIDA”

Dopo il test strumentale abbiamo lasciato che il nostro lettore potesse sperimentare alla guida le migliori prestazioni delle lampade OSRAM NIGHT BREAKER H4 installate sulla sua Jeep Renegade e a distanza di una settimana gli abbiamo chiesto quali erano le sue impressioni. Ecco la dichiarazione che ci ha rilasciato Salvio Sena: “Dopo aver cambiato le lampade originali alogene della mia Jeep Renegade con le nuove OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED ho riscontrato un notevole miglioramento della visibilità durante la guida e nelle strade poco illuminate. È tutta un’altra esperienza di guida sia per luminosità che per profondità del fascio luminoso. Ho notato subito che la strada, i veicoli e i pedoni sono illuminati molto meglio e in maniera più chiara, e questo mi fa sentire più rilassato e sicuro alla guida”.

LE RISPOSTE DI ALESSANDRO BIZZOTTO DI OSRAM ALLE NOSTRE DOMANDE

Qual è la norma su cui si basa l’omologazione delle lampade LED OSRAM retrofit?

“La norma di riferimento è la ECE R112 – Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei proiettori per autoveicoli, poiché il Regolamento ECE 37, specifico per le lampade alogene non è applicabile alle lampade a LED. Attualmente non esiste una normativa per le lampade retrofit a LED, quindi l’unico modo per ottenere l’omologazione è validare il prodotto in ‘applicazione’”.

Quali sono i passaggi che hanno permesso di ottenere l’omologazione?

“Il ministero dei trasporti tedesco ha rilasciato l’omologazione delle lampade LED OSRAM retrofit in applicazioni specifiche, dopo aver verificato la validità del nostro prodotto tramite un laboratorio certificato e l’osservazione del TUV che è l’organo preposto del ministero dei trasporti per le verifiche tecniche (come per l’omologazione delle auto di cui abbiamo parlato in questo approfondimento, ndr). Da qualche mese abbiamo ottenuto l’allargamento a tutta la Comunità europea in conformità con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – il TFUE è inoltre applicabile anche in Turchia, Norvegia e Islanda.

Quanti test eseguite sulle lampade LED retrofit per ottenere l’omologazione?

“I nostri test vanno oltre la test box (cioè l’apparecchiatura prova-fari in dotazione alle officine di revisione autoveicoli, ndr) che invece testa un insieme limitato di punti e di aree rispetto a quanto facciamo noi secondo la normativa ECE 112. Nei test delle lampade LED retrofit misuriamo uno ad uno entrambi i fanali destro e sinistro per tutte le auto che sono nella nostra lista di omologazione. Il test completo prevede l’analisi di circa 25 punti, linee e aree che devono rispettare i requisiti minimi per la zona di illuminamento o massimi per la zona di abbagliamento previsti dalla normativa ECE.

Inoltre, il processo di omologazione prevede, oltre alla misura fotometrica del fanale, anche la dimostrazione che le lampade OSRAM retrofit LED siano compatibili con l’impianto elettrico dell’auto e che siano installabili fisicamente. Se ad esempio un’auto è dotata di portalampade particolari, abbiamo previsto una serie di accessori (Canbus, tappi, etc.) per poter effettuare l’installazione e tutti gli accessori hanno la stessa marcatura di omologazione del ministero dei trasporti tedesco. Ecco perché voglio sottolineare che noi non proponiamo al cliente solo la lampada, ma la soluzione completa”.

State lavorando a nuove omologazioni?

“La lista delle applicazioni attuali conta già circa 150 modelli di auto, oltre l’80% del mercato tedesco potenziale, ed è stata scelta dando priorità ai modelli più comuni attualmente circolanti in Germania. Ma stiamo andando anche verso modelli che hanno una diffusione più limitata, infatti ogni 1-2 mesi proponiamo al TUV una nuova lista di vetture da omologare. Si tratta di un processo continuo che stiamo ampliando anche ad applicazioni 12V H7 e H4 per moto e auto storiche, 24V per camion e camper nella primavera 2024”.

Quanto dura la garanzia sulle lampade LED OSRAM retrofit e come funziona?

“La garanzia riconosciuta da OSRAM è di 4 anni, in caso di installazione fai da te e di 5 anni se istallate in officina – il consumatore può seguire le indicazioni sul sito ufficiale per attivare la Garanzia OSRAM NIGHT BREAKER LED retrofit. Questa distinzione è dovuta al fatto che, nel caso della Renegade il montaggio è molto semplice, mentre per altre tipologie di auto potrebbe essere necessario installare gli accessori previsti o smontare il faro. Ecco perché abbiamo indicato il livello di difficoltà nella lista di omologazione dei veicoli; quando è elevata consigliamo vivamente di rivolgersi a un’officina e in quel caso è previsto un ulteriore anno di garanzia.

I prodotti che vengono reclamati passano attraverso il nostro Customer Quality Service e alla fine arrivano all’R&D per un’analisi tecnica se non è evidente il problema.

Ricordiamo che le lampade vengono verificate e testate al 100% in diversi step presso i nostri stabilimenti di produzione (ad esempio quello di Treviso che SicurAUTO.it ha visitato in esclusiva in occasione del #SicurEDU sulle lampade auto, ndr) quindi sono rarissimi i casi in cui riscontriamo un malfunzionamento nell’elettronica o nei LED”.