Euro 7: ecco i limiti definitivi della nuova norma

La nuova norma Euro 7 si avvia verso la sua ufficialità dopo la chiusura delle consultazioni, fino al 9 febbraio 2023, per proporre eventuali modifiche. L’entrata in vigore della norma Euro 7 dovrà passare per l’approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea. Intanto ecco quali sono i limiti definitivi della norma Euro 7 e da quando sarà obbligatoria.

EURO 7: COSA FARANNO LE CASE AUTO PER RISPETTARE I NUOVI LIMITI

Non bisogna confondersi tra lo stop alla vendita di auto ICE dal 2035 ormai definitivo, con la nuova norma Euro 7, anche se per i Costruttori automotive le due norme si legano a doppio nodo. Le Case costruttrici di autoveicoli già alle prese con pesanti investimenti nella transizione elettrica, si ritroveranno a sviluppare soluzioni tecnologiche che, almeno in Europa avranno una vita breve. Dopo il 2035 le Case auto non smetteranno certo di produrre auto con motore a combustione, che continueranno a vendere nei mercati con norme più permissive. Non è invece scontato che dalle stesse tecnologie sviluppate per soddisfare la norma Euro 7 per benzina e diesel, le Case auto riusciranno a ricavare profitti in tutti i mercati chiave al di fuori dell’UE, ad esempio, l’Asia e l’America Latina. Cosa faranno le Case auto? Le ipotesi possibili con la nuova norma Euro 7 possono essere:

stop o riduzione delle nuove omologazioni di auto ICE e utilizzo delle omologazioni esistenti finché la norma Euro 7 scatterà anche per le nuove immatricolazioni;

e utilizzo delle omologazioni esistenti finché la norma Euro 7 scatterà anche per le nuove immatricolazioni; ulteriore concentrazione di tecnologie sviluppate in partnership tra Case auto per ridurre i costi di R&D e produzione.

EURO 7: I LIMITI DEFINITIVI E UFFICIALI PER LE NUOVE OMOLOGAZIONI

Come riporta l’Automobile Club Austriaco, i limiti della norma Euro 7 definitivi pubblicati dalla Commissione europea riguardano in modo trasversale tutte le tipologie di veicoli e alimentazioni. Il testo della bozza Euro 7 riguarda nel dettaglio:

auto, furgoni, veicoli commerciali e autobus;

uguali limiti per benzina e diesel , portati allo standard del limite inferiore;

, portati allo standard del limite inferiore; nuovo limite per le emissioni di ammoniaca (NH3) con valore massimo di 20 mg/km ;

(NH3) con valore massimo di ; Distinzione tra condizioni di test con WLTP in laboratorio ed estese con RDE (Real Drive Emission). In particolare per le condizioni di test “standard” si fa riferimento ai parametri 0-35° C, fino a 700 m sopra il livello del mare, fino a 145 km/h, ogni profilo di guida. Per le condizioni di prova “estesa”, da -10°C a 0°C o da 35°C a 45°C, da 700-1800 m sopra il livello del mare, da 145 a 160 km/h. Se il veicolo viene utilizzato in condizioni di prova estese, il valore limite può essere superato di 1,6 volte rispetto ai risultati di laboratorio;

in laboratorio ed estese con (Real Drive Emission). In particolare per le condizioni di test “standard” si fa riferimento ai parametri 0-35° C, fino a 700 m sopra il livello del mare, fino a 145 km/h, ogni profilo di guida. Per le condizioni di prova “estesa”, da -10°C a 0°C o da 35°C a 45°C, da 700-1800 m sopra il livello del mare, da 145 a 160 km/h. Se il veicolo viene utilizzato in condizioni di prova estese, il valore limite può essere superato di 1,6 volte rispetto ai risultati di laboratorio; la durabilità di tutti i sistemi per le emissioni deve essere verificata per 200.000 km o 10 anni ;

deve essere verificata ; in futuro, tutti gli inquinanti dovranno essere registrati tramite OBM e archiviati in un database centrale;

accesso ai dati connessi del veicolo : i dati relativi alla sicurezza e alle emissioni devono essere liberamente accessibili;

: i dati relativi alla sicurezza e alle emissioni devono essere liberamente accessibili; limiti sull’ usura di pneumatici e freni ;

; la durata della batteria al litio è indicata per 000 km o 8 anni SOH (State of Health) 70% per le auto elettriche e 80% per le auto ibride Plug-in.

DATE ENTRATA IN VIGORE EURO 7: QUANDO SCATTA LA NORMA

Prima del 2024 secondo l’Associazione dei Costruttori europea (ACEA), il pacchetto normativo non sarà pronto se si considerano tutti i test che dovranno essere approvati. Pertanto le date di entrate in vigore della norma Euro 7 potrebbero slittare. Ad oggi, la nuova norma Euro 7 è attesa per: