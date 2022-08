SicurAUTO.it vi augura buone vacanze: ci rivediamo il 22 agosto

SicurAUTO.it vi augura vacanze sicure con i consigli e le guide utili per affrontare al meglio il viaggio in auto

Anche quest’anno SicurAUTO.it ha fatto compagnia ai suoi affezionati lettori per gran parte del periodo estivo. Prima della nostra breve pausa estiva vogliamo salutarvi ricordandovi poche e semplici regole con le guide e i consigli più utili sia in viaggio sia per le uscite fuori porta. Ma non preoccupatevi, torneremo molto presto ad informarvi ogni giorno con notizie di attualità, approfondimenti e molto altro.

BUONE VACANZE 2022 IN SICUREZZA

Anche per la Redazione di SicurAUTO.it è arrivato il momento di staccare la spina e ricaricarci per tornare con notizie sempre aggiornate sul mondo dei motori, sulla Manutenzione Auto e Guide utili per districarsi tra il Codice della Strada e le Pratiche auto. Da oggi e fino al 21 agosto 2022 ci godremo la nostra pausa.

LE GUIDE E I CONSIGLI UTILI IN VIAGGIO

Con tutti voi ci rivediamo dopo la pausa estiva, dal 22 agosto 2022, ma non senza accompagnarvi in viaggio con i consigli e le guide più utili in viaggio:

– Liquidi auto: quali controllare prima di partire

– Autostop legale o illegale? Cosa dice la legge italiana

– Guidare con i tacchi, le infradito e a piedi nudi: la normativa

– I bagagli sul tetto dell’auto: quali sono le regole da ricordare?

– Caldo in auto: come combattere l’afa al volante

– Come utilizzare il climatizzatore

– 10 cose da non dimenticare quando si parte per le vacanze

– Seggiolini auto e trasporto bambini: guida completa

– 10 errori da non fare in estate con i bambini a bordo

– La cintura di sicurezza in gravidanza comporta dei rischi? Qual è l’uso corretto?

– 10 errori da non fare quando si viaggia con medicinali in auto

– Obbligo soccorso animali: la guida su cosa fare e chi chiamare

– Animali in auto, come trasportarli in tutta sicurezza

– 15 errori da non fare con il noleggio auto