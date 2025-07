La cintura di sicurezza in gravidanza comporta dei rischi? Qual è l’uso corretto?

Direttamente dalle linee guida sulla gravidanza del Ministero della Salute, arrivano i consigli per le donne in gravidanza circa l’uso della cintura di sicurezza durante la gravidanza. Già da tempo la nostra redazione aveva chiarito che le donne in gravidanza devono continuare ad usare la cintura di sicurezza, poiché anche un urto a pochi chilometri orari potrebbe essere fatale per il bambino. Ma ci sono delle indicazioni chiare e corredate da studi scientifici che dovrebbero, si spera, convincere finalmente anche i genitori più scettici. Ne parliamo nei paragrafi qui sotto.

1. FALSE CREDENZE SULLA CINTURA DI SICUREZZA IN GRAVIDANZA

Spesso le mamme, erroneamente, pensano che la cintura possa fare male al bambino e preferiscono viaggiare libere. Peccato che nessuna di loro si renda conto che in caso d’incidente lei volerebbe in avanti (senza alcuna possibilità di tenersi) e finendo contro il volante o il cruscotto (ma anche dietro contro lo schienale dei sedili) con conseguenze potenzialmente letali per il bambino. Un’eventualità che nessuno vorrebbe ma che potrebbe assolutamente accadere già a soli 30-40 km/h. Immaginate di essere una mamma e viaggiare senza cintura. Guardate cosa potrebbe accadere a voi (e al vostro feto) a soli 30 km/h.

2. LE DONNE IN GRAVIDANZA SONO ESENTATE DALLA CINTURA DI SICUREZZA?

Quindi basta con false credenze e interpretazioni errate del Codice della Strada! L’articolo 172 del codice della strada è vero che esonera le donne in gravidanza dall’uso delle cinture ma solo quando vi è un certificato medico che attesti un rischio reale per il feto o la mamma. Tuttavia non è un certificato che viene rilasciato con facilità poiché viaggiare senza cinture è sempre molto pericoloso.

3. GLI STUDI SCIENTIFICI

Gli studi disponibili documentano l’importanza di utilizzare la cintura di sicurezza in gravidanza e di indossarla in modo corretto. Non si dispone invece di conoscenze circa particolari condizioni di rischio che consentirebbero alla gestante di essere esentata dall’impiego della cintura di sicurezza come e previsto dalla normativa vigente. Uno studio osservazionale ha rilevato che in caso di grave incidente stradale la mortalità materna raddoppia nelle donne senza cintura rispetto a quelle con cintura addominale (lap-belt, con due punti d’ancoraggio). Inoltre, la percentuale delle donne con lesioni (compresa la morte) passa da 16,6% a 21% e la mortalità fetale da 14% a 16,6%.

La mortalità fetale e di 0,5% nelle donne senza cintura versus 0,2% nelle donne con cintura. Uno studio retrospettivo, condotto su 43 donne in gravidanza coinvolte in incidenti stradali, riporta un aumento degli esiti avversi nel bambino (inclusa la perdita) in donne con uso errato della cintura di sicurezza, confrontate con donne che la usavano correttamente. Le percentuali sono state:

negli incidenti di gravità minore 3% (2/6) versus 11% (2/18);

3% (2/6) versus 11% (2/18); negli incidenti di gravità moderata 100% (1/1) versus 30% (3/10);

100% (1/1) versus 30% (3/10); negli incidenti di gravità elevata 100% (5/5) versus 100% (3/3).

4. I CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Il Centre for Maternal and Child Enquiries (CMACE), organizzazione indipendente del Regno Unito che si occupa della tutela della maternità e dell’infanzia, nel rapporto sulle cause evitabili di mortalità materna legata a gravidanza e puerperio ha incluso le seguenti raccomandazioni sull’uso corretto della cintura di sicurezza (vedi anche foto sopra):

utilizzare una cintura di sicurezza a tre punti; porre la cintura ben al disopra e al disotto dell’addome come mostra l’immagine in alto; passare il nastro diagonale al disopra dell’addome facendolo passare fra i seni; regolare la cintura secondo il proprio confort e in modo che non scatti senza motivo;

I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l’uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente. I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza. Ulteriori informazioni sull’uso della cintura di sicurezza sono disponibili nel sito SaPeRiDoc.

5. FAQ – CINTURA DI SICUREZZA IN GRAVIDANZA

Una donna incinta può evitare di mettere la cintura?

Solo con certificato medico che attesti rischi concreti. In tutti gli altri casi, l’uso è obbligatorio.

La cintura può fare male al feto?

No, se indossata correttamente, protegge sia la madre che il bambino.

Come si indossa la cintura in gravidanza?

Con una cintura a tre punti, tenendo il nastro addominale sotto la pancia e quello diagonale sopra, passando tra i seni.

Esistono cinture speciali per donne incinte?

Ci sono accessori sul mercato, ma non sostituiscono le cinture tradizionali. È sempre bene seguire le linee guida ufficiali.

Ci sono prove scientifiche a supporto dell’uso della cintura in gravidanza?

Sì, diversi studi dimostrano che riduce drasticamente il rischio di lesioni gravi o morte per madre e feto.