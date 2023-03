VW: dal 2025 produrrà in casa i materiali catodici attivi per batterie

Volkswagen avrà un ruolo chiave nella produzione di materiale catodico attivo per le batterie delle auto elettriche in Europa. PowerCo, la società del Gruppo VW e Umicore, gruppo belga specializzato in tecnologia circolare, hanno ottenuto le approvazioni normative per la creazione della joint venture.

JOINT VENTURE VOLKSWAGEN PER LA PRODUZIONE DI BATTERIE

La società PowerCo di Volkswagen e Umicore mettono al suo posto un tassello fondamentale nella costituzione della joint venture per la produzione su larga scala di materiali catodici e precursori in Europa. La produzione di celle in casa e l’approvvigionamento di materie prime per batterie al litio senza troppi vincoli con l’Asia saranno fondamentali per la competitività dei Costruttori. CATL in Cina ha già mostrato che il mercato delle auto elettriche vivrà una guerra spietata dei prezzi. Lo stesso ha fatto Tesla con il super sconto che ha fatto infuriare chi ha pagato le auto a prezzo pieno nelle settimane precedenti.

LA PRODUZIONE VOLKSWAGEN IN EUROPA DI MATERIALI ATTIVI PER LE BATTERIE AL LITIO

PowerCo, società del Gruppo Volkswagen impegnata nella produzione di batterie al litio e Umicore hanno ottenuto tutte le approvazioni normative per la joint venture annunciata a settembre 2022. I due partner possono ora procedere ai preparativi per la produzione industriale su larga scala di materiali catodici attivi (CAM) e di precursori (PCAM) in Europa. I materiali catodici attivi sono la leva tecnologica fondamentale per le prestazioni delle batterie, nonché il principale fattore che contribuisce al costo complessivo delle batterie al litio. Per il gruppo Volkswagen si tratta quindi di materiali di importanza strategica, centrali per la creazione del valore delle batterie e cruciali per il successo della transizione verso la mobilità elettrica.

VOLKSWAGEN: PRODUZIONE ANNUALE PER 2,2 MILIONI DI AUTO ELETTRICHE ENTRO IL 2030

A partire dal 2025 la joint venture, con sede a Bruxelles, fornirà alle gigafactory europee di PowerCo i materiali chiave per la produzione di batterie al litio. Coprirà gran parte della domanda di PowerCo in Europa e assicurerà a Umicore l’accesso a una fetta importante del mercato europeo di materiali catodici per auto elettriche. La joint venture ha come target la produzione di CAM e PCAM per una capacità di celle pari a 160 GWh l’anno entro la fine del decennio, equivalente a una capacità produttiva annuale in grado di alimentare circa 2,2 milioni di veicoli elettrici, secondo Volkswagen.