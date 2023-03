Tesla Model 3: ora con incentivo statale a 36.000 €!

Poco più di 36.000 euro per acquistare la Tesla Model 3? Fino a ieri sembrava un sogno ma adesso è possibile grazie alla decisione della Casa madre di abbassare ulteriormente il prezzo di listino ufficiale del modello a trazione posteriore (RWD) a 41.490 euro, permettendogli di rientrare nella fascia di prezzo coperta dall’incentivo statale.

COME FUNZIONA L’INCENTIVO STATALE PER LE AUTO ELETTRICHE

Ricordiamo infatti che l’Ecobonus 2023 prevede uno sconto di 5.000 euro con contestuale rottamazione di un’auto fino a Euro 4, oppure uno sconto di 3.000 euro senza rottamazione, per l’acquisto di autoveicoli M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km, che include ovviamente le auto elettriche.

Tuttavia il regolamento degli incentivi auto 2023 impone un limite, stabilendo un tetto massimo di spesa: per poter beneficiare dello sconto, il prezzo delle auto elettriche risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice dev’essere pari o inferiore a 35.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 42.000 euro.

TESLA MODEL 3 CON GLI INCENTIVI AUTO: QUANTO SI PUÒ RISPARMIARE?

Considerando tutto questo la Tesla Model 3 a trazione posteriore non poteva usufruire dell’incentivo. Ma adesso, dopo aver abbassato il prezzo di listino a 41.490 euro Iva inclusa, l’auto rientra di diritto tra i veicoli acquistabili con lo sconto. Rottamando un vecchio veicolo possono dunque bastare all’incirca 36.490 euro per acquistare il Model 3, senza rottamazione il prezzo è di circa 38.490 euro (a questi prezzi vanno però aggiunte le spese di immatricolazione e consegna). In caso di leasing o finanziamento l’importo dello sconto viene sottratto dall’anticipo.

Ma non è tutto: i più fortunati che risiedono nelle Regioni e nei Comuni che prevedono attualmente incentivi locali per l’acquisto di auto elettriche cumulabili con gli incentivi statali, hanno teoricamente la possibilità di strappare uno sconto monstre, perfino superiore a 10.000 euro. Qui la nostra guida per approfondire l’argomento sugli incentivi locali.

GLI INCENTIVI SULLA TESLA MODEL 3 ‘SALVERANNO’ L’ECOBONUS?

Chissà se la possibilità di avere a un prezzo non troppo eccessivo (sappiamo benissimo che anche 36.000 euro non sono alla portata di tutti) un modello super come la Tesla Model 3 a trazione posteriore aumenterà le richieste per gli incentivi auto elettriche, che al momento risultano in gran parte inutilizzati, ravvivando nel contempo il mercato delle BEV. Di certo non saranno particolarmente contenti gli attuali possessori del Model 3 che hanno pagato un prezzo di listino nettamente più alto e che rischiano pure di vedersi deprezzare l’usato.