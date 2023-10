UK: assicurazioni rifiutano le EV o applicano rincari sino al 940%

Il Regno Unito sta assistendo a una tumultuosa evoluzione del mercato assicurativo, alimentata dalla crescente preoccupazione per le auto elettriche. L’entusiasmo iniziale per l’acquisto delle auto con batterie agli ioni di litio, spinto dalla promettente sostenibilità ambientale e dai potenziali risparmi economici, si sta scontrando con l’ombra dei crescenti costi assicurativi. Le preoccupazioni principali ruotano attorno alla complessità tecnologica dei veicoli elettrici, ai costi di riparazione e alla durata delle batterie, fattori che stanno rapidamente influenzando le strategie di molte compagnie assicurative britanniche.

LE ASSICURAZIONI BRITANNICHE NON VOGLIONO LE AUTO ELETTRICHE: RISCHI E COSTI ALTI

John Lewis, come riportato dal The Telegraph, è un esempio lampante del cambiamento di direzione di molte compagnie assicurative. La sussidiaria John Lewis Financial Services ha completamente ritirato le offerte assicurative per veicoli elettrici. Questa mossa è stata attribuita in gran parte alle preoccupazioni legate ai costi di riparazione, come abbiamo scoperto anche nella nostra inchiesta sulle carrozzerie in Italia. La complessità costruttiva di questi veicoli, combinata con la scarsa disponibilità di ricambi e l’assenza di un mercato di seconda mano consolidato, ha fatto salire i costi di riparazione. Inoltre, nel Regno Unito non ci sarebbero abbastanza autoriparatori con competenze specializzate e l’attrezzatura necessaria per occuparsi adeguatamente dei veicoli elettrici. Sono i motivi per cui molti automobilisti britannici hanno ricevuto una lettera di cessazione del rapporto assicurativo o incrementi assurdi delle polizze, come riporta la stampa inglese.

ASSICURAZIONE TESLA IN UK SINO A +980% DI AUMENTI

Il proprietario di una Tesla Model Y, come riportato da The Guardian è tra gli automobilisti a cui è stato negato il rinnovo. Mentre una nuova polizza, da una simulazione effettuata, avrebbe avuto un costo di oltre 4 volte maggiore al precedente: prendere o lasciare. Nonostante avesse già una polizza assicurativa con la Compagnia Aviva, alla scadenza gli è stato negato il rinnovo. Quando l’ormai ex-cliente ha cercato di ottenere una nuova polizza, ha scoperto che i costi annuali erano schizzati alle stelle, passando da 1.200 a oltre 5.000 £. Questa tendenza non si limita solo a lui: in un gruppo Facebook dedicato ai proprietari di Tesla nel Regno Unito, molti altri automobilisti condividono storie simili di preventivi di rinnovo eccessivamente cari, con incrementi dal +60% al +940%. La situazione ha reso estremamente difficile per molti proprietari di auto elettriche trovare un’assicurazione a un prezzo ragionevole.

Un altro esempio riportato dal The Guardian dimostra che le difficoltà ad assicurare le auto elettriche nel Regno Unito non riguardano solo i modelli Tesla o le auto premium. Il proprietario di una Smart EQ forfour acquistata nel 2022, aveva sottoscritto una polizza di assicurazione con John Lewis Finance ma, prima della data di rinnovo, è stato informato che l’assicurazione non sarebbe stata rinnovata.

L’ASSICURAZIONE AUTO È TRA I COSTI MAGGIORI PER LE FAMIGLIE IN UK

Questi aumenti esorbitanti nel mercato assicurativo stanno avendo ripercussioni significative sulle finanze domestiche nel Regno Unito. L’Ufficio per le statistiche nazionali ha recentemente sottolineato che il prezzo medio dell’assicurazione auto è aumentato del 52,9% nell’ultimo anno, evidenziando come questa tendenza stia pesando sulle spalle delle famiglie britanniche. In un contesto in cui la sostenibilità ambientale sta diventando sempre più una priorità, gli ostacoli economici associati all’assicurazione delle auto elettriche potrebbero rappresentare un serio ostacolo alla loro diffusione. In Europa forti scosse di assestamento sono già state avvertite per via degli ordini in calo nelle fabbriche Stellantis della 500 Elettrica e in quelle dove si producono le Volkswagen ID.3 e Cupra Born in Germania.