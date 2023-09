Noleggio auto low cost: come trovare le migliori offerte

Il noleggio auto low cost è una soluzione ricercata soprattutto da chi è alla ricerca di risparmio rispetto a quanto proposto da altri player. Questa tendenza include sia il noleggio a breve termine sia quello a lungo termine. L’individuazione dei siti web affidabili per il noleggio auto low cost può essere una sfida considerata la vasta gamma di offerte disponibili sul mercato. La ricerca del miglior rapporto fra qualità e prezzo può risultare complessa, anche perché comporta confronti e dunque tempo. Per facilitare questa ricerca per i nostri lettori, ecco una panoramica dei migliori servizi di noleggio auto low cost. L’obiettivo è ottimizzare la propria esperienza di viaggio o lo spostamento dell’ultimo minuto in termini di comodità e risparmio.

BUDGET, IL NOLEGGIO AUTO LOW COST IN TUTTO IL MONDO

Budget è un’agenzia specializzata nell’offerta di soluzioni di noleggio auto low cost. Per accedere ai servizi occorre collegarsi al sito ufficiale e seguire una serie di passaggi. Innanzitutto, selezionare la nazione e l’ufficio di ritiro desiderati per l’auto a noleggio. Successivamente, specificare le date e gli orari in cui ritirare e restituire il veicolo. Dopo aver completato questa fase, cliccare su Procedi. Ora è possibile selezionare il veicolo che meglio si adatta alle proprie esigenze, facendo clic su Seleziona. Durante questa fase si ha anche l’opzione di scegliere se effettuare il pagamento al momento del ritiro o online, oltre a poter aggiungere eventuali servizi aggiuntivi o extra. Dopo aver configurato la prenotazione, andare avanti cliccando su Procediamo. A questo punto è richiesto di inserire i dati personali. Infine, completare la prenotazione inserendo i dati di pagamento. Una volta effettuata questa operazione, la vettura è prenotata con successo e pronta per essere ritirata secondo le specifiche indicate.

NOLEGGIO AUTO LOW COST, GOLDCAR CON TRE TARIFFE DISPONIBILI

Goldcar è un servizio internazionale di noleggio auto low cost, originario dalla Spagna, con una presenza in oltre 100 destinazioni globali. Per fruire di questa possibilità bisogna visitare il sito ufficiale di Goldcar e seguire la procedura di prenotazione. Iniziare specificando la città di partenza desiderata e selezionare le date e gli orari di ritiro e riconsegna dell’auto utilizzando gli strumenti disponibili. Bisogna indicare anche l’età per avere una lista delle opzioni. Le tariffe sono tre:

Key’n Go offre la cancellazione gratuita e una copertura assicurativa inclusa.

offre la cancellazione gratuita e una copertura assicurativa inclusa. Full/Full non include una copertura assicurativa, ma offre la possibilità di cancellazione gratuita.

non include una copertura assicurativa, ma offre la possibilità di cancellazione gratuita. Crazy Full/Full è la soluzione più economica, ma non permette cancellazioni e non propone coperture assicurative.

Una volta effettuata la scelta fra queste tariffe, cliccare su Scegli. A questo punto si ha l’opportunità di aggiungere extra o coperture aggiuntive, se necessario. Successivamente è richiesto di inserire i dati personali. Per completare la prenotazione, cliccare su Registrati e si è quindi in grado di fornire i dati di pagamento per assicurare il noleggio auto tramite Goldcar.

SICILY BY CAR, L’AGENZIA DI NOLEGGIO AUTO LOW COST E FURGONI

Sicily by Car è un’agenzia di noleggio auto low cost e furgoni tra le più competitive in termini di costi. Caratteristica distintiva è la possibilità di cancellare la prenotazione fino a 72 ore prima del ritiro del veicolo. Per usufruire dei servizi occorre seguire la procedura prevista nel sito ufficiale. Innanzitutto accedere al sito Sicily by Car e iniziare inserendo la città da cui ritirare il veicolo e quindi la data e l’orario. Bisogna poi fornire ulteriori dettagli come la sede in cui restituire il veicolo, insieme alla data e all’orario previsti, e l’età del conducente. Una volta forniti questi dati, cliccare su Cerca auto per procedere con la ricerca dei veicoli disponibili. In questa fase, si ha l’opportunità di selezionare il veicolo così come di scegliere se effettuare il pagamento al momento del ritiro o in modalità online. A questo punto personalizzare la prenotazione aggiungendo coperture assicurative e servizi extra, in base a preferenze e necessità. Una volta completate tutte queste fasi, cliccare su Prosegui per confermare la prenotazione. Infine, inserire i dati di pagamento e le informazioni personali richieste. Di recente l’operatore è stato multato dall’Antitrust per addebiti ai clienti, quindi fate molta attenzione a non commettere infrazioni stradali, ma anche ad eventuali danni non segnalati alla riconsegna. Per maggiori dettagli ecco i 10 errori da non fare con il noleggio auto.