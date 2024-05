Emissioni camion e autobus: l’UE approva la stretta, l’Italia no

Il Consiglio europeo ha adottato formalmente il regolamento sul taglio delle emissioni di CO2 per gli autocarri medi e pesanti, compresi i veicoli professionali come camion della spazzatura, ribaltabili o betoniere, e per gli autobus. Hanno votato a favore 23 Paesi su 27 con il solo voto contrario di Italia, Polonia e Slovacchia e l’astensione della Repubblica Ceca. Nelle intenzioni dell’UE le nuove norme serviranno a ridurre ulteriormente l’inquinamento del trasporto su strada e introdurranno nuovi obiettivi per il 2030, il 2035 e il 2040. Il regolamento sarà ora firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. L’efficacia e l’impatto del regolamento modificato saranno riesaminati dalla Commissione nel 2027.

EMISSIONI CAMION E AUTOBUS: I NUOVI LIMITI APPROVATI DALL’UE

Gli obiettivi fissati dal regolamento sono davvero ambiziosi, ma la quantità di emissioni di CO2 prodotta dai mezzi pesanti forse non lasciava altra scelta, se il traguardo finale resta la neutralità climatica dell’UE entro il 2050. Attualmente, infatti, camion, autobus urbani e pullman a lunga percorrenza generano oltre il 6% delle emissioni totali di gas serra dell’Unione Europea e più del 25% delle emissioni di gas serra del trasporto su strada.

L’abbattimento delle emissioni di CO2 dei mezzi pesanti sarà comunque graduale e, secondo il testo approvato dal Consiglio UE, dovrà rispettare il seguente schema:

emissioni ridotte del 45% per il periodo 2030-2034 ;

per il periodo ; emissioni ridotte del 65% per il periodo 2035-2039 ;

per il periodo ; emissioni ridotte del 90% a partire dal 2040.

Questi vincoli si applicheranno solo ai veicoli di nuova produzione.

EMISSIONI MEZZI PESANTI: DEROGA PER GLI AUTOBUS A BIOMETANO

Nel testo si sottolinea inoltre come l’implementazione delle necessarie infrastrutture di ricarica e rifornimento giocherà un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni dell’intera flotta di veicoli pesanti per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica. Il Consiglio UE ha pure confermato la proposta della commissione Ambiente di autorizzare l’immatricolazione solo di nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030, aggiungendo però la possibilità per gli Stati membri di richiedere un’esenzione temporanea, fino al 2035, per gli autobus urbani alimentati a biometano, a condizioni rigorose legate alla presenza di infrastrutture di rifornimento e all’origine del carburante.

ACEA: OBIETTIVI EMISSIONI AMBIZIOSI MA IRRAGGIUNGIBILI

ACEA, che rappresenta i produttori europei, ha preso atto del voto del Consiglio UE, avvertendo tuttavia l’assenza di condizioni di contesto favorevoli al raggiungimento degli obiettivi, definiti “estremamente ambiziosi ma difficilmente raggiungibili”. Per ACEA, infatti, le tecnologie per la decarbonizzazione sono già disponibili, ma sono quasi del tutto assenti le infrastrutture di ricarica, le misure di sostegno per il rinnovo del parco circolante e un efficace sistema di determinazione dei prezzi dell’anidride carbonica. Per quanto riguarda invece il voto contrario dell’Italia, già nei mesi scorsi il nostro Governo aveva espresso posizioni critiche verso lo schema delle emissioni dei mezzi pesanti, chiedendo (invano) a Bruxelles di rivedere i tempi e stabilire un piano di incentivi per adeguarsi alle nuove regole.