VW: stop alla produzione di ID.3 e Cupra Born per pochi ordini

Il mercato automobilistico europeo sta dando i primi segnali di disallineamento tra la capacità produttiva delle fabbriche, i costi annessi del lavoro a fronte di obiettivi non raggiunti e le vendite di auto elettriche. Dopo lo stop della Fiat 500 Elettrica a Mirafiori, arrivano segnali di allarme anche dalla Germania. Volkswagen, che dopo il dieselgate ha puntato fortemente sulla mobilità elettrica con ingenti investimenti, sta affrontando una domanda inconsistente di alcuni dei suoi modelli elettrici che non giustificherebbe a lungo i turni di lavoro delle elettriche premium del gruppo. Ecco cosa sta accadendo.

PRODUZIONE AUTO ELETTRICHE VOLKSWAGEN: LO STOP AD OTTOBRE

La notizia più recente sullo stop della produzione Volkswagen arriva a pochi giorni dal mancato rinnovo dei contratti a tempo indeterminato di circa 270 dipendenti. Adesso, arriva la conferma di un mercato che stenta a decollare anche in Germania e che dal 2024 potrà contare solo su incentivi ai privati, che saranno anche ridotti a 3000 euro. Come riporta Reuters, la sospensione della produzione delle Volkswagen ID.3 e Cupra Born nei principali stabilimenti tedeschi è praticamente inevitabile per il Gruppo. L’agenzia di stampa britannica sostiene che Volkswagen sospenderà la produzione dei suoi modelli elettrici nelle fabbriche di Zwickau e Dresda durante le prime due settimane di ottobre.

PRODUZIONE VS DOMANDA DI AUTO ELETTRICHE: DISCREPANZE A ZWICKAU E DRESDA

Lo stop della produzione di auto elettriche deriva semplicemente dal mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione che gli stabilimenti sarebbero in grado di raggiungere. Sebbene siano stati realizzati notevoli investimenti in queste strutture, in particolare a Zwickau, dove vengono prodotti sei modelli elettrici del gruppo Volkswagen, la produzione del 2022 ammontava solo a 218.000 unità, ben al di sotto della capacità massima dello stabilimento di 330.000 veicoli. Questa discrepanza potrebbe portare Volkswagen a decidere anche una riduzione della produzione nello stabilimento di Emden e una possibile fine della produzione a Dresda.

CROSSOVER E SUV ELETTRICI: MAGGIORI MARGINI E MENO RISCHI DAL TAGLIO INCENTIVI

Interessante notare che, mentre la produzione per VW ID.3 e Cupra Born è in discussione per via delle vendite, altri modelli del gruppo come l’ID.4, l’ID.5, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, etc. continuano ad essere prodotti regolarmente su tre turni. Tutto ciò dimostra che i Costruttori tendono a preservare i più alti margini di modelli più profittevoli, la cui domanda non è (e non probabilmente non lo sarà) influenzata dall’accesso o dalla variabilità degli incentivi statali, in Germania e in altri Paesi.