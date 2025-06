Ricarica auto elettrica: i Paesi europei dove costa di più

Quali sono i Paesi europei dove costa di più ricaricare un’auto elettrica? A questa domanda ha risposto un’indagine del comparatore irlandese Switcher, che ha utilizzato i dati più recenti di Eurostat, relativi al 2024, per determinare i costi della ricarica domestica dei veicoli elettrici in tutto il continente, calcolando anche la spesa per percorrere 100 km sulla base dei consumi delle 25 auto elettriche più vendute in Europa nel primo trimestre 2025.

PAESI DOVE COSTA DI PIÙ RICARICARE L’AUTO ELETTRICA

Lo studio sembra dimostrare che i Paesi europei più abbienti, che hanno un tasso di adozione dei veicoli elettrici più elevato, tendono a essere anche quelli con le tariffe di ricarica più costose, con l’unica eccezione di Cipro che pur non rientrando tra gli Stati più ricchi d’Europa vanta prezzi particolarmente esosi.

Più nel dettaglio, se il costo medio per una ricarica completa in Europa è di 13,83 euro, e un viaggio di 100 km costa 3,79 euro, in Germania collegare l’auto alla presa domestica costa ben 25,73 euro per un ‘pieno’, mentre la spesa per coprire 100 km è di 7,06 euro. Alle spalle della Germania si collocano Danimarca (24,56 euro la ricarica e 6,74 per coprire 100 km) e Irlanda (24,14 euro la ricarica completa, 6,62 per 100 km). L’indagine posiziona poi al 4° posto il Belgio (21,62/5,93) al 5° la Repubblica Ceca (21,55/5,91) e al 6°, appunto, Cipro (21,21/5,82).

LA POSIZIONE DELL’ITALIA

E l’Italia? Per trovare il nostro Paese, dobbiamo scorrere la classifica dei Paesi dove la ricarica costa di più fino al 7° posto, diciamo in zona Conference League per usare un paragone calcistico: da noi il pieno domestico di un’auto elettrica costa mediamente 20,30 euro e 100 km comportano una spesa di 5,57 euro. Completano la top-ten Liechtenstein, Francia e Finlandia.

I PAESI DOVE RICARICARE COSTA MENO

Turchia, Georgia e Kosovo sono invece i Paesi più convenienti per ricaricare un’auto elettrica: nella nazione con capitale Ankara una ricarica completa costa appena l’equivalente di 4,05 euro e 100 km richiedono una spesa di 1,11 euro, molto al di sotto della spesa di un rifornimento di benzina o gasolio. In Georgia questi dati salgono leggermente (4,59/1,26) e la stessa minima variazione in crescita contraddistingue il Kosovo (4,87/1,34). Gli altri Paesi europei dalla tariffe più economiche sono Bosnia Erzegovina, Montenegro, Ungheria, Serbia, Albania, Bulgaria e Malta. Tutti questi Paesi, a parte la minuscola Malta che non fa testo per le sue dimensioni, hanno un comune denominatore: nessuno adotta l’euro. Solo un caso?

Cliccando sulla seguente immagine può visualizzare la classifica completa dell’indagine di Switcher sui costi delle ricariche domestiche in Europa.