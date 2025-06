Auto elettriche con la maggiore autonomia: quali sono?

L’autonomia delle auto elettriche è diventata molto più di un semplice dato tecnico: poiché con l’allineamento dei prezzi sarà sempre più il criterio principale di scelta dei consumatori. A fronte del rallentamento di Tesla causato non solo dalla saturazione del mercato ma anche dalle conseguenze reputazionali della controversa ascesa in politica del suo fondatore Elon Musk, stanno emergendo rapidamente nuovi attori, prevalentemente dalla Cina. Marchi come BYD, Leapmotor e altri stanno sbaragliando la concorrenza puntando su due carte vincenti: prezzo competitivo e autonomia elevata. Sono i motivi principali per cui oggi vale più che mai la domanda: “Quali sono le auto elettriche con la maggiore autonomia in rapporto al prezzo?”. La classifica stilata dall’ADAC (Automobile Club Tedesco) sul miglior rapporto prezzo/autonomia delle auto elettriche diventa un indicatore prezioso per orientare le scelte di chi è pronto a cambiare auto. Ecco la lista completa e i commenti degli esperti tedeschi.

QUALE AUTO ELETTRICA FA PIÙ CHILOMETRI PER OGNI EURO SPESO?

L’ADAC ha analizzato 480 modelli elettrici, confrontando i chilometri di autonomia dichiarati secondo lo standard WLTP con il prezzo di listino. Il risultato vede alcuni modelli, anche di fascia premium con un’efficienza economica sorprendente. Al vertice della classifica troviamo la Tesla Model 3, che, nonostante il periodo difficile del marchio, resta ancora un punto di riferimento per l’autonomia: 702 km con una ricarica e un prezzo di 44.990 euro, il che si traduce in 64 euro per ogni chilometro di autonomia, un risultato imbattibile secondo l’ADAC. Subito dietro, la Kia EV3, che con un rapporto di 68 euro al chilometro si conferma tra le più virtuose in termini di rapporto qualità/prezzo.

LE AUTO ELETTRICHE CHE HANNO MAGGIORE AUTONOMIA: TOP 20 DEI MODELLI 2025

I veicoli con l’indicatore “Euro per Chilometro di Autonomia” più basso nella classifica dell’ADAC sono la Tesla Model 3 (64 €/km) e la Kia EV3 (81.4 kWh) (68 €/km). La Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ presenta l’autonomia più elevata tra quelle elencate (791 km WLTP). Mentre i modelli con il prezzo base più basso sono la Dacia Spring Electric 45 (16.900 Euro) e la Leapmotor 103 (18.900 Euro), entrambe classificate come utilitarie con la maggiore percorrenza dichiarata. Ecco la classifica nel dettaglio:

Tesla Model 3: Prezzo Base di 990 Euro, Autonomia 702 km (WLTP), con un costo di 64 Euro/km di autonomia. Kia EV3 (81.4 kWh): Prezzo Base di 41.390 Euro, Autonomia 605 km (WLTP), con un costo di 68 Euro/km di autonomia. Hyundai Inster (49 kWh): Prezzo Base di 25.400 Euro, Autonomia 370 km (WLTP), con un costo di 69 Euro/km di autonomia. Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ: Prezzo Base di 55.859 Euro, Autonomia 791 km (WLTP), con un costo di 71 Euro/km di autonomia. Leapmotor T03: Prezzo Base di 18.900 Euro, Autonomia 265 km (WLTP), con un costo di 71 Euro/km di autonomia. Citroën ë-C3: Prezzo Base di 23.300 Euro, Autonomia 326 km (WLTP), con un costo di 71 Euro/km di autonomia. Opel Corsa Electric (54 kWh): Prezzo Base di 31.490 Euro, Autonomia 429 km (WLTP), con un costo di 73 Euro/km di autonomia. Dacia Spring Electric 45: Prezzo Base di 16.900 Euro, Autonomia 225 km (WLTP), con un costo di 75 Euro/km di autonomia. Peugeot e-3008 230 Long Range: Prezzo Base di 52.750 Euro, Autonomia 698 km (WLTP), con un costo di 76 Euro/km di autonomia. Škoda Enyaq 85: Prezzo Base di 43.900 Euro, Autonomia 580 km (WLTP), con un costo di 76 Euro/km di autonomia. Mini Cooper SE: Prezzo Base di 30.700 Euro, Autonomia 402 km (WLTP), con un costo di 76 Euro/km di autonomia. BYD Dolphin: Prezzo Base di 32.990 Euro, Autonomia 427 km (WLTP), con un costo di 77 Euro/km di autonomia. VW ID.3 GTX: Prezzo Base di 47.225 Euro, Autonomia 606 km (WLTP), con un costo di 78 Euro/km di autonomia. Fiat Grande Panda Electric: Prezzo Base di 24.990 Euro, Autonomia 320 km (WLTP), con un costo di 78 Euro/km di autonomia. Mini Countryman L: Prezzo Base di 36.800 Euro, Autonomia 462 km (WLTP), con un costo di 80 Euro/km di autonomia. Hyundai Kona Electric (65,4 kWh): Prezzo Base di 40.990 Euro, Autonomia 514 km (WLTP), con un costo di 80 Euro/km di autonomia. Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh): Prezzo Base di 52.690 Euro, Autonomia 659 km (WLTP), con un costo di 80 Euro/km di autonomia. Renault Scénic E-Tech Electric 220 Long Range: Prezzo Base di 47.900 Euro, Autonomia 598 km (WLTP), con un costo di 80 Euro/km di autonomia. Tesla Model Y Long Range: Prezzo Base di 49.990 Euro, Autonomia 622 km (WLTP), con un costo di 80 Euro/km di autonomia. Lynk & Co 02: Prezzo Base di 35.995 Euro, Autonomia 445 km (WLTP), con un costo di 81 Euro/km di autonomia.

ATTENZIONE AI MODELLI MENO EFFICIENTI: SI PUÒ ARRIVARE A 200 EURO/KM

Le differenze sono abissali se si guardano veicoli meno efficienti nella classifica dell’ADAC: alcune station wagon o monovolume elettriche, soprattutto con carrozzeria alta e pesi elevati, arrivano a superare i 200 euro per chilometro di autonomia. Una soglia che mette in discussione la sostenibilità economica della scelta elettrica in quei segmenti.