Tariffe ricarica auto elettriche: nasce l’Osservatorio dei prezzi

L’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica nasce dalla collaborazione tra Adiconsum e TariffEV con l’obiettivo di confrontare le tariffe delle ricariche per auto elettriche su suolo pubblico, così da rendere i mercati più trasparenti e i consumatori più informati. Superfluo specificare che la ricarica alle colonnine pubbliche è un tema fondamentale per gli utilizzatori dei veicoli elettrici, ma anche per chi sta valutando un possibile acquisto. Avere la possibilità di conoscere in anticipo i costi delle ricariche, e uno strumento per compararli, può infatti facilitare l’approccio alla mobilità elettrica, soprattutto considerando che il mercato vede attualmente la presenza di diversi operatori con vari ruoli e prezzi diversificati che spesso disorientano gli utenti.

COME FUNZIONA L’OSSERVATORIO PREZZI DELLE TARIFFE DI RICARICA

Proprio per aiutare i consumatori a orientarsi in modo corretto nel complesso mercato delle ricariche pubbliche, ogni mese, sul sito di Adiconsum e sull’app di TariffEV, vengono pubblicate e diffuse tre tabelle con l’andamento dei prezzi delle ricariche proposte dai vari CPO presenti in Italia, ognuna dedicata a una specifica modalità di ricarica: lenta (AC), veloce (DC) e ultra rapida (HPC), riferite ai prezzi rilevati nel mese precedente. Le tabelle fanno riferimento ai CPO posizionandoli in ordine decrescente, in base al numero delle colonnine di ricariche installate al mese della rilevazione desunte dalla Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici realizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

ASSICURARE LA TRASPARENZA DEL MERCATO DELLE RICARICHE SU COLONNINE PUBBLICHE

“Questa attività di monitoraggio e informazione al consumatore“, ha dichiarato Mauro Vergari, direttore Centro studi Adiconsum, “rappresenta un importante passo avanti verso uno dei nostri obiettivi fondamentali: rendere i mercati il più trasparenti possibile e, in particolare, il mercato delle ricariche elettriche, che non è purtroppo così semplice come quello dei carburanti tradizionali”. Mentre Simone Fardella, Valerio Fattori ed Elvira Fardella, fondatori di TariffEV, auspicano che l’Osservatorio dei prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica “possa dare un quadro generale sull’andamento del costo della ricarica, evidenziando la grande differenza di prezzo fra i vari operatori del settore, anche al fine di sensibilizzare le istituzioni per una regolamentazione del costo del kWh alla colonnina”.

COME LEGGERE LE TABELLE DELL’OSSERVATORIO

Ma come si leggono le tabelle delle analisi svolte dall’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica per auto elettriche? Facciamo un esempio scaricando le tabelle con le tariffe AC, DC e HPC del mese di dicembre 2024.