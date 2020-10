Paraurti Tesla Model 3: se piove si stacca e Tesla riconosce il difetto

Il paraurti posteriore della Tesla Model 3 si stacca con la pioggia: il richiamo in garanzia anche per le auto vendute in Italia

Il paraurti della Tesla Model 3 non ama la pioggia e a causa di un difetto di progettazione, in particolari situazioni di guida, si stacca da solo. Il difetto al paraurti della Tesla Model 3 si aggiunge ai problemi più frequenti lamentati dai clienti dell’auto elettrica. Ma in questo caso Tesla ha fatto mea culpa con un aggiornamento sulle Tesla Model 3 più recenti. Ecco nei dettagli cosa bisogna sapere soprattutto se si acquista una Tesla Model 3 usata.

RICHIAMO TESLA MODEL 3 AL PARAURTI POSTERIORE

Il difetto al paraurti posteriore della Tesla Model 3 che ne provoca il distacco in caso di forti piogge sarebbe legato a un errore di progettazione. Ma almeno dalle informazioni ufficiali, non è che ci sia una vera ammissione di colpa. Il bollettino tecnico Tesla Service SB-20-12-003, pubblicato il 31 luglio 2020, spiega nei dettagli che il problema potrebbe verificarsi in rare occasioni. La causa sembrerebbe l’allagamento delle strade o problemi di drenaggio della pioggia. Da un lato Tesla sembra circoscrivere il problema al paraurti della Model 3 ma dall’altro ordina una modifica alla rete e rassicura i clienti: il problema al paraurti che si stacca è riparato in garanzia. Questo vale per chi non ha già messo mano alla tasca riparando l’auto di tasca propria, ovviamente. Se ciò è avvenuto presso la rete Tesla è probabile che riuscirà a ottenere più facilmente un rimborso senza ricorrere alle vie legali. Ma torniamo al problema del paraurti della Tesla Model 3 che si stacca tirando via gli ancoraggi e portando con se i cablaggi e i sensori.

TESLA MODEL 3: I MODELLI CON IL PARAURTI POSTERIORE DIFETTOSO

Per risolvere il problema sulle Tesla Model 3 prodotte dal 2017 e fino al 19 maggio 2019, Tesla ha predisposto una modifica alla parte inferiore del paraurti posteriore. In particolare, per agevolare il drenaggio della pioggia è stato modificato il coperchio che consente il montaggio del gancio di traino. Considerando che il richiamo è esteso a tutti i Paesi in cui è venduta la Tesla Model 3 (inclusa l’Italia), bisogna fare molta attenzione all’acquisto di una Tesla Model 3 usata. Quantomeno per verificare che il problema sia stato già risolto: guarda qui quanto dura la garanzia su una Tesla usata.

PARAURTI TESLA MODEL 3: LA SOLUZIONE AL PROBLEMA

Come riporta InsideEVs Tesla ha riconosciuto il difetto ai paraurti delle Tesla Model 3 che si staccano, ma senza fare alcun riferimento a difetti di progettazione. I colleghi del network d’oltreoceano, si chiedono come mai Tesla abbia deciso di riparare in garanzia le auto, se il problema è causato dalle strade allagate? Non solo, c’è il rischio, come riporta il magazine, che l’aggiornamento delle auto prodotte dopo il 19 maggio 2019 non sia risolutivo. Almeno è quanto sostiene un cliente che ha acquistato l’auto direttamente da Tesla nel 2020, prima del “richiamo”, e avrebbe pagato 3800 dollari per riparare l’auto. Occhio quindi a non farsi tentare troppo dal passare per una strada allagata dopo un forte acquazzone.