Nissan X-Trail e-4orce: sottosterzo esagerato nel test dell’alce

La Nissan X-Trail e-4orce 2023 nel test dell’alce conferma la sua indole votata al comfort ma è tutt’altro che agile se si prova ad evitare un ostacolo improvviso oltre certe velocità. Alla fine i sistemi di assistenza alla guida (ESC in testa) riescono a gestire l’inerzia e il peso (quasi 2 t) della Nissan X-Trail. Il video del test realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada, mostra a quale velocità la Nissan X-Trail e-4orce si scompone difronte a un ostacolo improvviso da evitare.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Nissan X-Trail e-4orce è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante (circa 60 km/h). In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco com’è andata la prova Nissan X-Trail e-4orce nel video qui sotto.

TEST ALCE NISSAN X-TRAIL E-4ORCE

Nel test dell’alce la Nissan X-Trail e-4orce 1.5 e-Power da 213 cavalli sente il peso dei suoi 1900 kg gestiti da pneumatici 4 stagioni Michelin CrossClimate 2 SUV nella misura 255/45 R20. “A 74 km/h il sottosterzo è enorme. Per evitare ciò l’ESC interviene in modo deciso rallentando molto l’auto (fino a 19 km/h, ndr)”. E’ il rovescio positivo della medaglia, poiché una velocità residua più alta richiede un tempestivo intervento del guidatore se è necessario frenare quando le ruote tornano dritte. E’ questa la velocità limite della Nissan X-Trail e-4orce. Secondo il magazine spagnolo è probabile che con gomme estive il sottosterzo della Nissan X-Trail potrebbe essere meno marcato. Va tuttavia ricordato che la Kia Sportage nello stesso test fa molto meglio, nonostante i suoi 1700 kg.

TEST NISSAN X-TRAIL E-4ORCE: LO SLALOM TRA I CONI

Il test di slalom tra i coni della Nissan X-Trail e-4orce è stato eseguito a una velocità di 10 km/h più bassa – 60 km/h – rispetto alle auto che riescono a gestire meglio i trasferimenti di carico. “Dopo le prime sterzate l’auto ha iniziato a scomporsi e l’intervento dell’ESC ha rimesso a posto le cose. Un comportamento normale per le sue dimensioni e peso”.