Incentivi Auto elettriche in Germania: -50% dal 2023 e Plug-in senza bonus

La Germania prepara un taglio agli incentivi per auto elettriche e ibride plug-in dal 2023: il mercato è maturo e i sostegni pubblici si ridurranno

La Germania prepara una riduzione degli incentivi per le auto elettriche. In netta contrapposizione con le decisioni UE, che prepara lo stop alla vendita di benzina e diesel, il Governo tedesco ha deciso di tagliare in modo significativo le misure di sostegno per la mobilità a zero emissioni. La nuova normativa, che arriva dopo mesi di indiscrezioni e dibattiti tra le forze politiche locali, entrerà in vigore dal 2023. Dal prossimo anno, gli automobilisti tedeschi dovranno acquistare le auto elettriche con incentivi più contenuti mentre per le ibride plug-in è previsto un azzeramento dei sostegni. Il programma della Germania segue l’andamento delle vendite sul mercato locale. Nel corso degli ultimi anni, infatti, i modelli elettrificati sono diventati molto più diffusi sulle strade tedesche e non è più necessario sostenere in modo così marcato la loro diffusione. Il nuovo meccanismo per gli incentivi su auto elettriche e ibride in Germania segna una decisa inversione di tendenza per il mercato tedesco.

LE AUTO ELETTRICHE IN GERMANIA CONTINUANO A CRESCERE: IL MOTIVO DELLA RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI

La decisione del Governo tedesco di ridurre gli incentivi per le auto elettriche e di azzerare i bonus per le ibride plug-in è strettamente collegata ai risultati di vendita di questi modelli. Dopo un ottimo 2021, che ha visto un raddoppio delle vendite per i modelli plug-in, infatti, il primo semestre del 2022 si è chiuso con risultati più che positivi per il settore. Come confermano i dati di vendita ufficiali di KBA, infatti, il 44% delle unità vendute in Germania nel primo semestre corrisponde a modelli elettrificati. Le auto elettriche e ibride plug-in coprono il 24% del mercato con un incremento del +9,8%. Grazie agli incentivi, inoltre, le auto elettriche in Germania hanno raggiunto una quota di mercato del 13,5% con un incremento delle vendite del +26,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche sulla base di questi dati, è arrivata la scelta del Governo tedesco di ridurre gli incentivi per elettriche e ibride. Il settore sembra aver raggiunto una maturità tale da poter crescere anche con un sostegno pubblico minore.

COME CAMBIANO GLI INCENTIVI PER LE AUTO ELETTRICHE IN GERMANIA

Per effetto del nuovo piano del Governo, gli incentivi per le auto elettriche in Germania si ridurranno in modo significativo. Il taglio riguarda sia le auto più economiche (con prezzo inferiore ai 40 mila euro) che quelle più costose (nella fascia tra 45 mila e 60 mila euro e per i modelli oltre i 60 mila euro). Lo schema previsto dalla Germania è il seguente:

– gli incentivi per le auto elettriche con prezzo inferiore ai 40 mila euro si riducono da 6.000 euro a 4.500 euro con un’ulteriore riduzione a 3.000 euro nel corso del 2023

– gli incentivi per le auto elettriche con prezzo compreso tra 40 mila euro e 65 mila euro si riducono da 5.000 euro a 3.000 euro a partire dal 2023

– non ci saranno incentivi per le auto elettriche con prezzo superiore ai 65 mila euro

Da notare, inoltre, che a partire dal 2024, stando al nuovo meccanismo previsto dal Governo tedesco, gli incentivi per le auto elettriche in Germania saranno pari a 3.000 euro e potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di vetture con prezzo inferiore a 45 mila euro. Salvo ulteriori cambi di programma, con l’esaurimento del fondo di 3,4 miliardi di euro già stanziato per i prossimi due anni, si registrerà uno stop definitivo agli incentivi per le auto elettriche in Germania.

ADDIO AGLI INCENTIVI PER LE AUTO IBRIDE IN GERMANIA: IL GOVERNO SUPPORTA SOLO LA MOBILITA’ A ZERO EMISSIONI

A completare il panorama di novità per quanto riguarda gli incentivi per auto elettriche e ibride in Germania arriva anche un drastico taglio alle misure di sostegno per le ibride plug-in. A partire dal prossimo anno, infatti, le ibride non saranno più acquistabili con il supporto degli incentivi. I modelli PHEV, quindi, dovranno essere acquistati a prezzo “pieno” senza la possibilità di poter beneficiare di misure sostegno. Questa decisione è stata giustificata dal ministro dell’Economia Robert Habeck che ha sottolineato: “Per la prossima fase di finanziamento, ci concentriamo chiaramente sulla protezione del clima e stiamo concentrando i finanziamenti su veicoli puramente elettrici“. Per raggiungere gli obiettivi di protezione ambientale, quindi, non è più possibile sostenere la diffusione delle ibride plug-in che hanno dimostrato di avere emissioni reali molto maggiori rispetto ai dati di omologazione.

INCENTIVI PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE: LA GERMANIA NON È UN CASO ISOLATO

Il caso della Germania non è isolato. Diversi Paesi stanno riducendo gli incentivi per auto ibride ed elettriche. Per quanto riguarda le auto ibride, a causa delle emissioni reali, la Svizzera ha già annunciato un ritiro degli incentivi all’acquisto. C’è poi il caso del Regno Unito dove è già arrivato lo stop agli incentivi per le auto elettriche a causa, secondo il Governo locale, di un mercato che non ha più bisogno di sostegni. Da non dimenticare la situazione in Cina dove, per sostenere la domanda di nuove vetture nel più grande mercato mondiale, sono tornati gli incentivi alle auto ICE per il 2022. Molto diversa la situazione in Italia per quanto riguarda gli incentivi auto per elettriche e ibride. Nel nostro Paese sono partiti lo scorso marzo gli incentivi auto 2022 con fondi già stanziati per i prossimi due anni. Gli incentivi previsti dal Governo italiano sono diversi. Ci sono gli incentivi per le elettriche. A questi si affiancano gli incentivi per le ibride plug-in (fascia di emissione 21-60 grammi di CO2 al chilometro). C’è poi una terza fascia per le elettrificate e le auto a basso impatto ambientale. In questo caso, la fascia di emissione è 61-135 g/km.