ID.4, costo tagliando oltre 500 euro: la formazione la paga il cliente

Dobbiamo essere onesti, quando ci siamo trovati a leggere il preventivo per il tagliando di manutenzione Volkswagen ID.4 siamo rimasti abbastanza perplessi. Chi ci segue da tempo sa che abbiamo dedicato ben due speciali alla manutenzione delle EV: Manutenzione auto elettriche e Ibride: quanto costa? e Come cambia la manutenzione da Auto ICE a Ibride ed Elettriche. Le auto elettriche fanno manutenzione, a parte Tesla che non obbliga più a fare i tagliandi, ma la fanno. Il post pubblicato su Volkswagen ID.3 ID.4 ID.5 fan group però ci fa riflettere su un vento di cambiamento che si sta già manifestando ed è confermato proprio da un Concessionario che replica al post. Vogliamo condividere con voi queste riflessioni.

TAGLIANDO MANUTENZIONE VOLKSWAGEN ID.4: 565 EURO

Partiamo dal principio: l’utente Paolo Nardin, proprietario di una Volkswagen ID.4 pubblica sul gruppo Facebook la foto del preventivo che riportiamo sotto. E scrive: “cosa ve ne pare di questo preventivo per ispezione della mia ID4 first max di aprile 2021? a me sembra inutilmente costoso”. La cifra prospettata dall’officina a cui si sarebbe rivolto è surreale per un’auto elettrica di circa 3 anni: 565 euro per un tagliando che la Volkswagen ID.4 deve fare ogni 2 anni a prescindere dai chilometri percorsi. Sulle voci che contribuiscono ad aumentare così il prezzo, vi rimandiamo al successivo paragrafo. Mentre sul costo non ci siamo proprio, secondo gli altri proprietari di Volkswagen ID.3 e ID.4. Gian Luca Allegrucci, replica: “Io al primo tagliando, ispezione filtro clima e olio freni, inclusa mano d’opera ho pagato 145 euro”. Eccetto chi ha richiesto anche la sanificazione, il costo è confermato da molti altri.

COSTO IL TAGLIANDO ID.4: LA REPLICA DI UN CONCESSIONARIO VW

Molti altri utenti del gruppo VW, invitano a denunciare l’accaduto o rivolgersi altrove. Tranne in un commento che merita altrettanta attenzione. Antonio Redaelli scrive: “Sono il titolare di una concessionaria. Grazie a tutti della fiducia verso noi ladri, rapinatori e delinquenti. Detto questo una piccola spiegazione: se VW ci obbliga a eseguire un certo tipo di manutenzione sulle vetture, noi dobbiamo farlo. Nel caso specifico ID.4 con pompa di calore e gas R744 siamo obbligati a eseguire il lavoro sul sistema di raffreddamento. Per eseguire questo lavoro è necessario avere un apparecchio che costa 6/7000 euro. Inoltre la formazione che abbiamo fatto per eseguire le manutenzioni e tutti gli altri attrezzi per le vetture HV hanno un costo. Per cui quando portate le vetture dobbiamo eseguire quello che è prescritto, piaccia o meno. L’unica differenza che potrete trovare tra me e un collega è la tariffa di manodopera. Ma le voci del preventivo saranno queste”.

COSA PREVEDE IL TAGLIANDO ID.4 PRESSO LA RETE VOLKSWAGEN

Questo post ci ha spinto ad approfondire ulteriormente la vicenda, con le riflessioni che condividiamo con voi. Intanto non è chiaro perché il preventivo include la sostituzione del liquido refrigerante che pesa per circa il 30% dei costi. Nel piano di manutenzione programmata Volkswagen che si può consultare online infatti, per la Volkswagen ID.4 sono previsti ogni 2 anni esclusivamente questi interventi ordinari in assenza di uso gravoso:

Sostituzione filtro antipolvere e antipolline

Cambio liquido freni

Ispezione, tra cui assieme ad altre 20 verifiche c’è il controllo liquido refrigerante.

COSTO MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE PIU’ CARO? VOLKSWAGEN DICE IL CONTRARIO

Dal post non si capisce se il preventivo sia di un affiliato alla rete autorizzata Volkswagen o di un’officina multimarca. Ma anche le dichiarazioni di un addetto ai lavori con collimano con quanto riporta Volkswagen online e con quanto invece hanno pagato altri proprietari di ID.4. Non ci chiediamo se è giusto o meno far pagare ai clienti la formazione e le attrezzature. Non sarebbe coerente con quanto Volkswagen scrive sul sito. Piuttosto è probabile che si andrà incontro sempre più a costi orari diversi di manutenzione tra auto elettriche e ICE, tra reti autorizzate, multimarca e indipendenti. Segnatevi la promessa di Volkswagen: “La mobilità elettrica rende davvero la vita più facile. La manutenzione di un’auto elettrica è un ottimo esempio di questa semplicità, poiché riduce i passaggi in officina e, quando una visita diventa indispensabile, minimizza i costi dell’intervento”.