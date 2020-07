Consumi auto elettriche e ibride: il test su 10 modelli a confronto

Consumi di auto elettriche, ibride, Plug-in e termiche a confronto: quanto consumano realmente 10 modelli più recenti a confronto nel test ADAC

I consumi di auto elettriche e ibride catturano sempre più l’attenzione nei test. Ora che le vendite di auto elettriche, Mild Hybrid e ibride Plug-in crescono in Europa, è lecito chiedersi quanto si risparmia con un’auto ibrida? Le auto elettriche sono tutte efficienti o bisogna scegliere il modello più adatto? Ecco il test su 10 modelli che mette a confronto auto elettrificate e tradizionali.

CONSUMI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

I consumi auto elettriche non fanno alcuna eccezione logica con la fisica: un’auto pesante richiede più energia per muoversi. E’ un principio che bisogna tenere bene a mente nella scelta dell’auto elettrica con l’autonomia maggiore. Le batterie di un’auto elettrica generosa come la Mercedes EQC, ad esempio, pesano 650 kg a fronte del peso totale di 2,5 tonnellate. Più o meno quanto un fuoristrada extralarge vecchia scuola. Questo ha inevitabili conseguenze sull’efficienza reale dell’auto, che sarà anche elettrica, ma minore rispetto ad altri modelli, secondo l’ADAC. Lo stesso per le auto ibride: è meglio un’auto Mild-Hybrid o un’auto ibrida Plug-in? Il test dell’Automobile Club Tedesco ha svelato i consumi auto reali di 10 auto elettriche e ibride più recenti a confronto con le versioni ICE (Internal Combustion Engine) o varianti Plug-in. Ecco i risultati qui sotto.

CONSUMI AUTO ELETTRICA VS IBRIDA PLUG-IN DIESEL: MERCEDES EQC – GLE 350 DE

La Mercedes EQC è il grande SUV elettrico con una batteria da 80 kWh che assicura un’autonomia effettiva misurata dall’ADAC di 335 km in media. Secondo i tecnici tedeschi, la valutazione ambientale è influenzata dal consumo eccessivo per un’auto elettrica: oltre 30 kWh/100 km in autostrada. Il peso sembra penalizzare anche l’equivalente Mercedes GLE 350 de 4MATIC 9G-TRONIC. Il Suv ibrido Plug-in diesel ha un’autonomia dichiarata a zero emissioni di 80 km ma risulta meno efficiente in tutte le modalità di guida: 31 kWh/100 km con le batterie cariche o 8l/100 km di gasolio con il solo motore termico.

Mercedes EQC:

– Consumo medio: 27 kWh/100 km

– Emissioni CO2: 0 g/km.

Mercedes GLE 350de:

– Consumo medio: 31 kWh/100 km o 8,1 l/100 km di gasolio

– Emissioni CO2: fino a 209 g/km.

CONSUMI AUTO IBRIDA PLUG-IN VS DIESEL: BMW X5 45E – X5 30D

La BMW X5 xDrive 45e ha un sistema ibrido ricaricabile con una batteria da oltre 21 kWh. Anche in questo caso il peso non favorisce il punteggio sull’efficienza. Non va meglio nel confronto con la BMW X5 30d: le oltre 2 tonnellate e il motore 6 cilindri pesano sul bilancio dei consumi.

BMW X5 xDrive 45e:

– Consumo medio: 41 kWh/100 km

– Emissioni CO2: fino a 269 g/km.

BMW X5 30d:

– Consumo medio: 7,9 l/100 km di gasolio

– Emissioni CO2: 250 g/km.

CONSUMI AUTO IBRIDA VS IBRIDA PLUG-IN: HYUNDAI IONIQ

La Hyundai Ioniq Hybrid e la versione Plug-in nel test ADAC sono molto vicine sul piano dei consumi. Quando la batteria della versione ricaricabile si esaurisce, il consumo passa da 3,1 l/100 km di benzina (equivalenti a 8 kWh a zero emissioni) a 5,2 l/100 km. La Hyundai Ioniq Hybrid “semplice” arriva a consumare 5 l/100 km di benzina in media.

Hyundai Ioniq Hybrid:

– Consumo medio: 5 l/100 km di benzina

– Emissioni CO2: 133 g/km.

Hyundai Ioniq Hybrid Plug-in:

– Consumo medio: 5,2 l/100 km di benzina (con batteria scarica)

– Emissioni CO2: 126 g/km.

CONSUMI AUTO IBRIDA PLUG-IN VS ELETTRICA: KIA NIRO

La Kia Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid ha una batteria piuttosto leggera (117 kg e 9 kWh) che garantisce un’autonomia a zero emissioni di circa 45 km. Anche in questo caso la situazione peggiore valutata dall’ADAC è quando la batteria elettrica di supporto al motore sincrono da 61 cv è scarica. La Kia eNiro consuma esattamente la metà di un SUV elettrico di grandi dimensioni, ma qui il peso si ferma ben sotto le 2 tonnellate.

Kia Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid:

– Consumo medio: 5,7 l/100 km di benzina (con batteria scarica)

– Emissioni CO2: 86 g/km.

Kia eNiro 39 kWh:

– Consumo medio: 15,3 kWh/100 km

– Emissioni CO2: 0 g/km.

CONSUMI AUTO MILD HYBRID VS DIESEL: VOLKSWAGEN GOLF 1.5 ETSI – 2.0 TDI

La Volkswagen Golf VIII Mild Hybrid ha una potenza complessiva di 150 cavalli ma un sistema ibrido a 48V che assiste il motore a benzina. Stessa potenza ma efficienza diversa nel test dei consumi reali misurati dall’ADAC per la Volkswagen Golf 2.0 TDI, che ne esce meglio anche con le emissioni di CO2.

Volkswagen Golf 1.5 eTSI:

– Consumo medio: 6,1 l/100 km di benzina

– Emissioni CO2: 170 g/km.

Volkswagen Golf 2.0 TDI:

– Consumo medio: 4,8 l/100 km di gasolio

– Emissioni CO2: 151 g/km.