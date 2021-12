Colonnine ricarica auto elettriche Torino: mappa delle stazioni

Dove sono le colonnine di ricarica per auto elettriche a Torino? Ecco la mappa delle stazioni di ricarica presenti sul territorio comunale, con tutti gli indirizzi

A Torino, così come in altre città italiane, il numero delle auto elettriche è in continua espansione, parallelamente alla crescita delle indispensabili stazioni di ricarica pubbliche. Ma quante colonnine di ricarica per auto elettriche ci sono a Torino? Purtroppo la risposta non è immediata perché il portale del Comune non fornisce una mappa dettagliata e ‘ufficiale’, come fanno invece Roma e Milano, e allora dobbiamo affidarci ad altre fonti, comunque attendibili, per individuare tutti i punti di ricarica presenti nel capoluogo piemontese.

COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE TORINO: QUANTE E DOVE SONO?

Attualmente la community di Chargemap individua 84 stazioni di ricarica per auto elettriche a Torino, attivate da vari operatori, che coprono gran parte del territorio comunale. Ogni stazione è dotata di un numero variabile di prese e di diversa tipologia. Nella maggior parte dei casi la mappa specifica anche se si tratta di una stazione di ricarica normale, veloce o accelerata. La ricerca delle colonnine di ricarica auto elettriche a Torino si può inoltre fare attraverso i siti di Sagelio e di Enel X, e in entrambi i casi oltre alla posizione vengono descritte le caratteristiche di ciascun punto di ricarica. È possibile pure sapere se ogni colonnina è attiva e libera e perfino prenotarla. Nell’immagine in basso potete visualizzare una mappa indicativa delle colonnine di ricarica a Torino.

COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE TORINO: NOVITÀ 2022

Nel 2022 la rete pubblica di colonnine elettriche presenti a Torino crescerà notevolmente di numero grazie all’iniziativa di Leasys Rent, la società di noleggio auto controllata da FCA Bank e brand del gruppo Stellantis. In queste ore, infatti, sono già entrati in funzione 200 nuovi charging point con potenza fino a 22 kW e che, per il momento, sono a disposizione gratuitamente dei soli clienti Leasys Rent e Leasys. Tuttavia nei primi mesi del 2022 i nuovi punti di ricarica saranno usufruibili da tutti gli automobilisti, compresi i clienti di altri operatori, che avranno necessità di accedere alle zone di sosta e ai punti di ricarica.

AUTO ELETTRICHE A TORINO: I VANTAGGI PER I PROPRIETARI

Ricordiamo che chi possiede un’auto elettrica non contribuisce soltanto a tenere basse le emissioni di CO2, che a Torino sono un bel problema, ma beneficia di una lunga serie di vantaggi:

– nel capoluogo piemontese i veicoli a completa trazione elettrica possono liberamente accedere nelle zone a traffico limitato della città dopo aver fatto regolare richiesta per email (modulo per residenti – modulo per non residenti). A differenza di altre città NON hanno invece facoltà di sostare gratuitamente sulle strisce blu;

– a Torino e in tutto il Piemonte le auto elettriche hanno l’esenzione totale e permanente dal pagamento del bollo auto;

– in caso di limitazioni del traffico straordinarie (per esempio durante le cosiddette ‘domeniche ecologiche’) a Torino le auto elettriche possono circolare senza alcuna restrizione.