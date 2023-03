Batterie litio meno costose ma non riparabili: più auto da demolire?

La possibilità di riparare le batterie alta tensione delle auto elettriche è una condizione che sempre meno Costruttori prenderanno in considerazione nelle fasi di ingegnerizzazione. È ciò che accade già con la batteria strutturale della Tesla Model Y e in futuro Tesla cambierà il modo di costruire le auto per tagliare i costi fino al -50%. Tesla è solo uno dei tanti Costruttori di auto elettriche che, secondo un’indagine di Reuters, saranno sempre più antieconomiche da riparare in caso di danneggiamenti alla batteria. Cerchiamo di capire perché e quali implicazioni con l’assicurazione porterà questo trend.

BATTERIE AUTO ELETTRICHE: IL RISPARMIO COSTI DEI COSTRUTTORI

Un’analisi di Reuters afferma che con la diffusione dei veicoli elettrici, stanno aumentando le vendite di veicoli elettrici destinati alla demolizione con percorrenze basse negli Stati Uniti e in Europa. L’agenzia di stampa britannica si riferisce a un ampio numero di Tesla, Nissan, Hyundai, Stellantis, BMW e Renault tra gli altri. Ford e General Motors sarebbero le uniche Case a spingere sulla riparabilità delle batterie al litio. Nell’ultimo report sulle Auto elettriche e Connesse: impatto su aftermarket e consumatori di SicurAUTO.it invece abbiamo indagato su quali Case effettuano la riparazione presso la rete autorizzata in Italia. Tesla è un caso emblematico perché la sua batteria strutturale con celle 4680 è un pacco che nell’analisi di Sandy Munro (Munro & Associates in Michigan, smonta i veicoli e informa le Case automobilistiche su criticità migliorabili) è stata definita “a riparabilità nulla e destinate allo smaltimento”.

UK: FINO A 20 AUTO ELETTRICHE NON RIPARABILI ALLO SMALTIMENTO OGNI GIORNO

La non riparabilità delle batterie agli ioni di litio, perché magari è necessaria la sostituzione del pacco danneggiato con una spesa eccessiva rispetto al valore di mercato del veicolo, impatta anche sulla reale circolarità, secondo Reuters. Nel Regno Unito si stanno accumulando veicoli elettrici presso i depositi di autodemolizione, ma non c’è ancora un impianto destinato al riciclo delle batterie al litio. L’azienda Synetiq, specializzata nel recupero di veicoli a fine vita ha fatto sapere che presso il deposito di Doncaster l’arrivo di veicoli elettrificati è aumentato da una dozzina ogni 3 giorni a un massimo di 20 al giorno. Presso questo sito, le batterie ad alto voltaggio devono essere separate dai veicoli e conservate in appositi contenitori. Michael Hill, responsabile del sito ha raccontato che almeno il 95% delle batterie dei veicoli non presenta danneggiamenti visibili e potrebbe essere riutilizzato.

ASSICURAZIONE AUTO ELETTRICHE: COSTO +27% NEGLI USA

L’implicazione più temuta dagli automobilisti è anche di natura economica, poiché le Assicurazioni potrebbero aumentare ulteriormente le tariffe. Nel 2023 – secondo i dati riportati da Reuters – l’assicurazione di un’auto elettrica negli USA costa 206 $ al mese, il 27% in più rispetto a un’auto equivalente con motore a combustione. Il problema sarebbe legato già alla scarsità di informazioni tecniche di riparazione delle batterie ad alto voltaggio su cui le Compagnie stimano i rischi e i costi di riparazione di un’auto elettrica. Negli USA si sono affermate molte officine indipendenti che riparano e sostituiscono le batterie dei modelli Tesla meno recenti. Ma per quelli più recenti bisogna rivolgersi esclusivamente alla rete autorizzata Tesla, con costi più alti, finiti al centro di due class action. Anche in Europa la riparabilità delle batterie non è contemplata dalle norme in vigore, ma si sta lavorando per “facilitare la manutenzione, la riparazione e il riutilizzo“, è quanto avrebbe detto una fonte della Commissione europea a Reuters.