Batterie al litio: sotto il 70% la capacità si riduce prima. L’indagine

La garanzia batterie auto elettriche di 8 anni sarà sufficiente? Dal 70% di SOH in giù l’autonomia potrebbe precipitare velocemente

L’attenzione sulla durata delle batterie auto elettriche cresce di pari passo alle incertezze legate allo shortage dei componenti e alle carenze di materie prime. Perché se da un lato la garanzia delle auto elettriche copre in genere almeno i primi 8 anni di utilizzo, dall’altro, il valore residuo del veicolo dipenderà direttamente dalla salute della batteria al litio. Questo vale tanto per i privati quanto per le flotte e le aziende. Man mano che aumenta il parco circolante, crescono anche i dati a disposizione su cui vengono formulate stime e analisi. L’ultima è di una società che ha realizzato un software che memorizza i dati di guida delle auto elettriche, secondo cui la finestra di intervento della garanzia batteria al litio potrebbe essere molto breve e inadatta per chi decide di tenere l’auto elettrica a lungo.

BATTERIA AUTO ELETTRICHE: MASSIMA EFFICIENZA NEL 20% DI CAPACITA’

I Costruttori auto applicano una garanzia sulla batteria al litio e alcune parti ad alta tensione per diversi anni dopo la consegna. Tuttavia come vi abbiamo già spiegato, ogni Casa auto applica delle sue condizioni di garanzia sulle auto elettriche. La soglia di State Of Health (SOH), che si differenzia da State of Charge (SOC) è l’indice principale che varia da un veicolo all’altro, in particolare nella misura con cui si degrada la batteria per stabilire se la sostituzione è coperta oppure no dalla garanzia. “Considerando che nella maggior parte delle applicazioni commerciali, l’80% della capacità della batteria è considerata la fine del ciclo di vita in termini operativi, il 10% di degrado rappresenta metà della vita di un veicolo”, afferma Pete Bishop, fondatore e Chief Technology Officer di Silver Power Systems.

BATTERIE AUTO ELETTRICHE AL 70%: “SI DEGRADANO PRIMA”

Visto che l’investimento di un’auto elettrica è molto maggiore di un’auto ICE di pari segmento, c’è da aspettarsi che il proprietario deciderà di tenere la stessa auto elettrica per molti più anni di quanto avrebbe fatto con un’auto tradizionale. “Chi utilizza un veicolo elettrico per esigenze particolari lo manterrà più a lungo e non considererà l’80% (di SOH, ndr) come fine della vita utile”, ha dichiarato Liam Mifsud, programme manager di SPS come riporta Autocar. “Con un utilizzo moderato, anche il proprietario di un veicolo privato potrebbe essere soddisfatto di tale capacità. Tuttavia, abbiamo notato che quando una batteria raggiunge il 70%, si degrada più rapidamente“.

BATTERIA AUTO ELETTRICHE: -13,5% IN MENO DOPO 6 ANNI

Le rilevazioni tramite Geotab, il device con cui negli USA si sta portando avanti il programma di monitoraggio delle auto elettriche, hanno già individuato con delle stime i modelli di auto che sono più esposti a un degrado più veloce della batteria. Analizzando i dati di oltre 6300 veicoli elettrici, è stato individuato un calo della capacità pari a circa il 13,5% in meno dopo 6 anni e mezzo. Ecco alcuni dati indicativi emersi dalle statistiche:

– BMW i3 2017, -16% dopo 3 anni;

– Nissan Leaf 2014, -23% dopo 6 anni;

– Tesla Model S 2015, -10% dopo 4,5 anni.