Le auto elettriche possono parcheggiare nei garage sotterranei? Se ne discute da anni, tra allarmi, divieti e norme che ormai non tenevano più il passo con la diffusione dei veicoli a batteria. Ora c’è un testo concreto. Il 20 novembre 2026 l’Italia ha notificato alla Commissione europea lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che riscrive le regole di prevenzione incendi per le autorimesse. Il decreto introduce limiti precisi per auto elettriche, a idrogeno e a gas, e regole nuove per le colonnine di ricarica. È il punto d’arrivo di un percorso che SICURAUTO.it ha seguito dall’inizio.

AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI: UN QUADRO POCO RASSICURANTE

Correva infatti il mese di gennaio 2022 quando abbiamo pubblicato l’inchiesta dal titolo “Le auto elettriche saranno bandite dai parcheggi sotterranei?“. Il quadro che emergeva era poco rassicurante. La circolare dei Vigili del Fuoco n. 2/2018 si basava su dati deboli e ormai superati, e le regole tecniche sui veicoli non affrontavano direttamente gli incendi delle auto elettriche, lasciando la responsabilità al progettista antincendio. Il decreto del 2020 sulle autorimesse non considerava il rischio di esplosione e ipotizzava circa 12 minuti prima che le fiamme passassero da un’auto all’altra, un tempo che l’inchiesta riteneva troppo lungo.

Nell’inchiesta c’erano anche i problemi pratici di chi deve spegnere questi incendi. Secondo le indicazioni di Tesla servono da 11.000 a 30.000 litri d’acqua, l’intervento può durare fino a 24 ore e il veicolo può dover restare in quarantena per 36-48 ore perché si sono verificate riaccensioni. Gli sprinkler tradizionali risultavano poco efficaci, perché la batteria va raffreddata dal basso, e i soffitti bassi e gli spazi stretti rendevano difficile spostare i veicoli. Intanto all’estero qualcuno si muoveva da solo: in Germania le città di Kulmbach e Leonberg avevano vietato alle auto elettriche i parcheggi sotterranei.

TEMPI LUNGHI PER LE NUOVE REGOLE

A marzo 2022 abbiamo approfondito la questione direttamente con i Vigili del Fuoco. L’ing. Michele Mazzaro, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, confermava che dall’ottobre 2021 un gruppo di lavoro stava preparando le nuove regole per la sosta delle auto elettriche (e non solo) nei parcheggi sotterranei. Per arrivare alla norma, però, servivano scambi di informazioni a livello europeo e una decisione politica.

La previsione era di definire la norma in 9-12 mesi. L’ipotesi più probabile era suddividere i veicoli per tipologia all’interno dei parcheggi. Un divieto per le auto elettriche nei sotterranei sarebbe arrivato solo se gli studi avessero evidenziato un rischio, e Mazzaro precisava che sui divieti avrebbe deciso la politica, non i Vigili del Fuoco. I tempi si sono allungati parecchio. Ma le linee indicate allora si ritrovano quasi tutte nel testo di oggi.

IL NUOVO DECRETO: COS’È E QUANDO ENTRA IN VIGORE

Lo schema di decreto sostituisce per intero il capitolo del Codice di Prevenzione Incendi dedicato alle autorimesse. Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi lo ha esaminato il 28 maggio 2026. Con la notifica a Bruxelles (n. 2026/0663/IT) è partito il periodo di “standstill”, che termina il 23 febbraio 2027: fino ad allora l’Italia non può adottare il testo, mentre la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare osservazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni. In pratica, le nuove regole non saranno operative prima della seconda metà del 2027.

Le ragioni dell’aggiornamento sono chiare. Si diffondono le auto elettriche, ibride, plug-in e, in misura minore, a idrogeno. I veicoli sono più grandi e contengono più plastica, e i posti auto sono sempre più vicini tra loro. Di conseguenza aumentano sia la quantità di materiale che può bruciare sia la velocità con cui un incendio si propaga. Il testo lo dice in modo esplicito: gli incendi delle auto elettriche, soprattutto quelli causati da un guasto alla batteria, sono più difficili da controllare e coinvolgono più facilmente i veicoli vicini.

Le regole valgono per le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadrati, quindi anche per molti garage condominiali. Restano esclusi, ad esempio, i box singoli o sotto tettoia con accesso diretto dall’esterno e gli autosaloni.

AUTO ELETTRICHE: DOVE SI POTRÀ PARCHEGGIARE

Non è previsto un divieto generalizzato. Ci sono però dei limiti di “profondità” e di altezza. Nei garage sarà vietato parcheggiare e ricaricare le auto elettriche ai piani che si trovano a più di 10 metri sotto il livello stradale (indicativamente oltre il terzo piano interrato) o a più di 24 metri di altezza. La norma considera elettrici anche i veicoli elettrici leggeri, purché targati.

Cambia anche il modo di organizzare i posti. Le auto elettriche dovrebbero sostare in box da massimo 6 posti. In ogni caso i loro stalli vanno raggruppati a gruppi di 6 al massimo, e ogni gruppo deve essere distanziato di almeno 1,5 metri dagli altri veicoli oppure separato da pareti non combustibili alte almeno 1,5 metri. Ogni garage dovrà inoltre indicare i posti riservati a ciascuna tipologia di veicolo e le eventuali colonnine. Agli ingressi dovranno esserci cartelli che dicono quali veicoli possono entrare.

È la “suddivisione per tipologia” di cui parlavano i Vigili del Fuoco già nel 2022. Uno dei parametri contestati allora, invece, resta: nei calcoli per verificare la tenuta della struttura in caso di incendio, il tempo di propagazione da un’auto a quella accanto può ancora essere considerato pari a 12 minuti.

COLONNINE DI RICARICA: LE NUOVE REGOLE

Le colonnine nei garage dovranno trovarsi in almeno una di queste tre situazioni:

in zone con aperture verso l’esterno sempre aperte, con stazioni raggruppate a massimo 4 posti e distanziate di 1,5 metri (o separate da pareti non combustibili);

in aree protette da un impianto automatico di spegnimento del livello più elevato;

ai piani fino a 6 metri sotto il livello stradale, se organizzati a box.

Le colonnine dovranno essere protette dagli urti con cordoli, dissuasori o barriere. Nelle aree a box servirà un impianto di rilevazione incendi che, in caso di allarme, tolga automaticamente la corrente alla stazione di ricarica. In presenza di auto elettriche, inoltre, lo smaltimento del fumo non potrà affidarsi ad aperture che devono essere aperte dai soccorritori al momento dell’intervento.

IDROGENO, METANO LIQUIDO E GPL: LIMITI PIÙ STRETTI

I veicoli a idrogeno o a GNL (metano liquido) potranno entrare solo dopo una specifica valutazione del rischio. Anche in quel caso saranno vietati ai piani oltre i 6 metri sotto terra o oltre i 12 metri di altezza, e il garage dovrà avere aperture permanenti verso l’esterno per smaltire fumo e gas. Per il GPL viene confermato lo schema attuale: le auto senza il sistema di sicurezza previsto dal regolamento ECE/ONU 67-01 non possono andare ai piani interrati, quelle che lo hanno non possono scendere oltre i 6 metri.

Ci sono poi regole valide per tutti. Sarà vietato parcheggiare veicoli con perdite di carburante o problemi al sistema di propulsione, e veicoli non in regola con la manutenzione prevista dal costruttore. Nelle aree di piccola manutenzione del garage non si potrà intervenire sul motore o sull’impianto elettrico. I duplicatori di posti auto, che sovrappongono i veicoli, saranno considerati un fattore che accelera l’incendio.

COSA CAMBIA PER I GARAGE ESISTENTI

Le nuove regole valgono per le autorimesse costruite dopo l’entrata in vigore del decreto. I garage che a quella data sono già in regola con gli adempimenti antincendio, o che sono stati progettati con le norme precedenti e hanno le relative autorizzazioni, non dovranno adeguarsi. Le nuove disposizioni si applicheranno invece in caso di modifiche o ampliamenti.

Il risultato è una via di mezzo tra le due posizioni del 2022. Non c’è il divieto per le auto elettriche nei sotterranei che alcuni temevano, e non si continua nemmeno a lasciare tutto alla discrezione del progettista. Ci sono regole esplicite su distanze, piani e colonnine, e la valutazione del rischio diventa il riferimento per tutti i casi particolari. Molto dipenderà dalle osservazioni che arriveranno da Bruxelles entro febbraio e dalla rapidità con cui il decreto sarà poi pubblicato. Dopo quattro anni, però, il quadro normativo che mancava ora c’è.