Auto elettriche: 1 su 7 ha il chilometraggio falsificato

Le auto elettriche non sono immuni alla truffa del contachilometri falsificato: l’indagine in Europa e come tutelarsi

Rimarreste sorpresi e delusi nello scoprire che i km reali dell’auto usata appena acquistata non sono quelli dichiarati dal venditore. L’indagine di CarVertical conferma che anche le auto elettriche non sono immuni alla manomissione del contachilometri e riporta alcuni dati chiave del fenomeno in Europa. I truffatori fanno leva sulla minore probabilità che un’auto elettrica schilometrata possa manifestare problemi meccanici rispetto a una vettura ICE subito dopo la vendita. Ma per l’acquirente truffato, la scoperta può rivelarsi molto più cara. Ecco i dettagli del report.

L’INDAGINE SULLE AUTO ELETTRICHE CON CONTACHILOMETRI MANOMESSO

Attribuire alle auto elettriche una scontata affidabilità, può costare molto caro, soprattutto per i rischi di acquistare auto elettriche con il contachilometri scalato. Basarsi esclusivamente sui km mostrati dal display sul cruscotto, salvo modelli di auto elettriche particolarmente sofisticati e connessi, è un errore da evitare che può comportare problemi con la garanzia molto più seri di quanto si possa immaginare. Il tallone d’Achille delle auto elettriche come per le auto ICE è la vulnerabilità dei contatori che registrano i km reali percorsi da un’auto. In un recente test dell’Automobile Club Tedesco, è stato dimostrato che anche le auto più recenti possono essere taroccate, perché la tecnologia su cui si basa il contachilometri è sempre la stessa, anche per le auto elettriche. L’aspetto più preoccupante è che il mercato delle strumentazioni utilizzate per “scrivere” la memoria dei km delle auto è florido e fornisce aggiornamenti continui per stare al passo dei nuovi modelli di auto introdotti dalle Case. L’ADAC è stato chiaro: finché non si diffonderanno moduli HSM (Hardware Secure Module) e firme di autenticazione digitale più sicure, come già su alcuni modelli Volkswagen e Audi dal 2019, il rischio di essere truffati con un’auto usata schilometrata resta alto.

1 AUTO ELETTRICA SU 7 HA IL CONTACHILOMETRI TAROCCATO

L’indagine di CarVertical rivela che almeno 1 auto elettrica su 7 in circolazione ha il contachilometri manomesso. In quota non c’è grossa differenza tra i veicoli circolanti che vengono ringiovaniti e quelli con le batterie al litio in Europa:

– il 15,6% di tutti i veicoli circolanti in Europa sarebbe soggetto a chilometraggio falsificato;

– il 13,4% di tutte le auto elettriche circolanti in Europa avrebbe i chilometri scalati;

Già questo aspetto comporta non pochi rischi in caso di interventi in garanzia di cui parliamo nel paragrafo successivo. Un rischio che impatta direttamente sulla sicurezza di guida è invece l’acquisto di auto elettriche incidentate: il 43,6% di quelle circolanti ha subito almeno un incidente di varia entità. Il dato conferma quanto abbiamo scritto anche nel report Auto elettriche e connesse, impatto su aftermarket e consumatori. Le auto elettriche percorrono più strada delle ICE, e secondo i dati Unipol SAI sono anche più esposte agli incidenti stradali. Ma non solo, in caso di danneggiamenti strutturali più importanti, riparare un’auto elettrica comporta una spesa elevata e la ricerca di un’officina specializzata. Visto che il più della volte il preventivo si rivela un salasso, le auto elettriche incidentate vengono svendute per poi diventare donatrici di componenti o riparate in economia prima di rivenderle a un prezzo accattivante.

COME VERIFICARE I KM REALI DI UN’AUTO USATA

Esistono diversi metodi per scoprire se un’auto ha subito un incidente o verificare i km reali di un’auto usata. Con un semplice controllo online tramite targa o numero di telaio (VIN) si può sapere tutto sull’auto che stai pensando di acquistare.

– lo storico dei chilometri dell’auto usata;

– se l’auto usata risulta rubata in Italia o all’estero;

– eventuali incidenti rilevanti;

– se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio;

AUTO ELETTRICHE CON CONTACHILOMETRI FALSIFICATO E GARANZIA A RISCHIO

Un motivo ulteriore per tutelarsi dall’acquisto di auto elettriche con contachilometri scalato riguarda la garanzia. Se infatti la garanzia delle auto elettriche è di almeno 8 anni ormai su tutti i modelli, i Costruttori la associano sempre a un limite di percorrenza, in media tra 100 e 160 mila km. In caso di problemi alla batteria o a un componente ad alta tensione, non farebbe fede il contachilometri, ma la percorrenza reale dell’auto che una qualsiasi officina autorizzata della Casa riesce a determinare.