Si possono scalare i km sulle auto nuove? Il test ADAC

Le auto nuove sono più sicure contro i tentativi di scalare i km percorsi? L’ADAC ci ha provato in questo test con 3 brand diversi

La truffa delle auto usate con km scalati è molto difficile da evitare senza approfonditi controlli sulla storia passata del veicolo che si intende acquistare. Ma sulle auto più nuove si possono ancora scalare i km? Un test dell’Automobile Club Tedesco ha messo alla prova 3 modelli di auto recenti per verificare se i Costruttori hanno reso le auto più sicure oppure no. Ecco cosa ha scoperto l’ADAC e quali sono secondo gli esperti le soluzioni più sicure.

LOTTA AI KM SCALATI SULLE AUTO: LA NORMATIVA UE C’E’, MA…

Il mercato delle attrezzature diagnostiche non ufficiali è florido e quando si parla di dispositivi per la “regolazione” del contachilometri c’è moltissima concorrenza tra i produttori. Queste attrezzature non trovano impiego solo sulle auto più datate per aggiornare il contachilometri in occasione di riparazioni, ma anche sulle auto nuove e a permetterlo sono proprio i Costruttori. La direttiva europea 2017/1151 prevede che il chilometraggio dell’auto debba essere protetto sui veicoli di nuova omologazione da settembre 2017 e su tutte le auto nuove immatricolate da settembre 2018. Ma l’ADAC afferma che “manca ancora un regolamento dettagliato su come dovrebbe essere esattamente questa protezione e quale organismo neutrale dovrebbe controllarla”. E così, fatta eccezione per alcuni brand, la truffa dei km scalati continua anche sulle auto nuove.

SCALARE I KM SULLE AUTO NUOVE: IL TEST ADAC

L’ADAC ha quindi scelto 3 auto immatricolate dopo il 2018 in test per provare a scalare i km semplicemente usando delle apparecchiature che si collegano attraverso la porta OBD per la diagnosi. Nonostante le auto fossero molto recenti (Ford Kuga del 2019, Opel Grandland X del 2020 e Peugeot 208 del 2019), i tecnici ADAC hanno dimostrato con tanto di video qui sotto quanto sia facile modificare il chilometraggio mostrato dal quadro strumenti a proprio piacimento. Il risultato è agghiacciante se si pensa che il valore delle nuove auto è cresciuto esponenzialmente e chi acquista un’auto usata, la pagherebbe molto più del suo reale valore. Tra i 3 modelli presi in esame la Ford Kuga e la Peugeot 208 si ringiovaniscono semplicemente collegando la strumentazione alla porta OBD. Mentre per l’Opel Grandland X scalare i km richiede anche lo smontaggio del quadro strumenti da collegare simultaneamente all’apparecchiatura.

SU QUALI AUTO NUOVE E’ PIÙ DIFFICILE SCALARE I KM?

L’aspetto più preoccupante emerso dal test è che scalare i km dalle auto è un settore in continuo aggiornamento. Le aziende di apparecchiature OBD investono evidentemente molti soldi per poter offrire un servizio che copra sempre più modelli. “Ci sono voci nel menu dei dispositivi di manipolazione per oltre 170 auto a partire dal 2019”, spiega l’ADAC. “Non appena nuovi modelli di veicoli arrivano sul mercato, ci sono già offerte per manipolare il chilometraggio”. L’indagine ADAC ha evidenziato anche che nei menù delle apparecchiature, non erano presenti alcuni modelli di Volkswagen e Audi dal 2019 in poi. Questa singolarità è dovuta, come spiega l’ADAC, all’utilizzo di moduli HSM (Hardware Secure Module) abbinati al ricorso a firme di autenticazione digitale più sicure passate da 3072 bit. Come confermato anche da entrambi i Costruttori, il modulo HSM è già utilizzato per impedire la manipolazione dei km su Audi A3 dal 2020, A4 e A6 e su Volkswagen Golf 8 dal 2019. Ma tranquilli, il modo per proteggersi dalla truffa dei km scalati c’è, come spieghiamo in questo articolo.