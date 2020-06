Assicurazione auto elettriche: dal software alle batterie, nuovi rischi da coprire

Come sarà l'assicurazione delle auto elettriche? Dal software alle batterie, tutti i nuovi rischi che sarà necessario coprire

L’assicurazione delle auto elettriche dovrà tenere conto dei nuovi rischi connessi all’uso delle vetture con motore a batteria. La conferma arriva dal rapporto ‘The Electric Vehicles R-ev-olution: Future Risk And Insurance Implications’ a cura di Allianz Global Corporate & Specialty e pubblicato da Assinews.it, secondo cui la transizione verso la mobilità elettrica porterà a una trasformazione radicale del rischio per produttori, fornitori e assicuratori, e avrà un impatto significativo sulla responsabilità civile per i prodotti automobilistici.

AUTO ELETTRICHE: OLTRE 100 MILIONI NEL 2030

In base al rapporto dell’AGCS, l’uso delle auto elettriche è destinato ad aumentare in futuro, un processo irrefrenabile che l’emergenza Coronavirus potrà solo rallentare per qualche tempo ma non stoppare del tutto. L’Agenzia Internazionale per l’Energia prevede oltre 100 milioni di veicoli elettrici sulle strade nel 2030, rispetto ai circa 7 milioni di oggi, con vendite annuali di circa 20 milioni di veicoli. Naturalmente questa crescita a lungo termine comporta una serie di rischi tecnici e operativi, sia dal punto di vista della responsabilità civile del prodotto che in altri settori.

NUOVI RISCHI AUTO ELETTRICHE: OCCHIO ALLA BATTERIA

Ma dove risiedono i pericoli maggiori? I test condotti dall’Allianz Center for Technology hanno dimostrato che i componenti ad alto voltaggio delle auto elettriche sono di norma ben protetti e non saranno danneggiati nella maggior parte degli incidenti. Inoltre le EV hanno meno probabilità di essere coinvolti in sinistri stradali, poiché di solito percorrono brevi distanze con un chilometraggio complessivo limitato. Tuttavia i danni subiti possono essere, in media, più costosi rispetto alle auto tradizionali. Infatti la necessità di sostituire la batteria di un’automobile elettrica può comportare in molti casi la perdita totale del mezzo. E anche il fatto di potersi recare solo presso officine specializzate fa aumentare i costi. In effetti la durata della batteria, la qualità delle prestazioni e i costi di riparazione e rimpiazzo sono temi critici per le vetture elettriche, e fanno sorgere seri problemi di responsabilità per produttori e fornitori.

ASSICURAZIONE AUTO ELETTRICHE: INCENDI E IMPATTO AMBIENTALE, QUANTI RISCHI

C’è poi da considerare che i componenti elettrici difettosi e i cortocircuiti possono innescare un incendio, mentre le batterie agli ioni di litio possono bruciare se danneggiate, sovraccaricate o sottoposte a temperature elevate, provocando anch’esse incendi molto intensi e difficili da estinguere, e che rilasciano alti livelli di gas tossici. L’aspetto ambientale non dev’essere sottovalutato: a dispetto della loro fama ‘green’ , le auto elettriche funzionano con batterie che, in previsione di una maggiore diffusione di questi mezzi, determineranno un enorme incremento della domanda di cobalto e litio, che supererà la fornitura attuale e addirittura si prevede che la richiesta di litio triplicherà entro il 2025. È bene non dimenticare che le batterie ad alta tensione rappresentano un alto rischio di inquinamento se non vengono smaltite correttamente.

ALTRI PERICOLI: DIFETTI DI COSTRUZIONE E CYBER RISK

Altri possibili nuovi rischi legati all’utilizzo di auto elettriche riguardano la velocità d’immissione sul mercato, dovuta all’impennata delle richieste, che potrebbe causare un aumento dei difetti di produzione e una diminuzione della qualità dei materiali, innescando richiami di prodotti che sono già tra i più grandi e complessi rispetto a qualsiasi altro settore. E infine il tema cyber-risk: l’aumento della connettività darà luogo a pericolose vulnerabilità informatiche, compresa la minaccia di attacchi, interruzioni di sistema, bug e glitch, che peraltro si sono già verificati.

ASSICURAZIONI AUTO ELETTRICHE: NUOVE COPERTURE

Alla luce di ciò appare chiaro che la mobilità elettrica avrà molte implicazioni per le coperture assicurative e i relativi sinistri, dato che la tecnologia crea nuovi rischi ed esposizioni e la responsabilità civile muta di conseguenza. Ad esempio i rischi di incendio e di esplosione associati alle batterie ad alta tensione potrebbero dare luogo ad altissime richieste di risarcimento per gli assicuratori dei rischi civili, in particolare se più auto vengono lasciate in parcheggi sotterranei. Del resto gli scenari dei sinistri fin qui mai contemplati sono molteplici, dai cavi delle batterie surriscaldati che provocano incendi e danni alle cose, fino ai guasti che originano gli stessi incendi in conseguenza del mal funzionamento del sistema di gestione delle batterie. Insomma, in un futuro neanche troppo lontano più che assicurare l’auto contro il furto ci preoccuperemo soprattutto di assicurarla contro il rischio cyber e batterie.