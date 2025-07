Ztl Fascia Verde Roma: stop diesel Euro 5 a novembre 2026

Nessuno stop ai diesel Euro 5 nella Ztl Fascia Verde a Roma dal prossimo autunno, il divieto semmai scatterà a novembre del 2026. Infatti, anche se la situazione della Capitale non rientra nell’emendamento al decreto Infrastrutture che ha rinviato di un anno il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), Roma otterrà comunque una proroga per effetto di un provvedimento della Regione Lazio richiesto direttamente dal Comune.

I DIVIETI DELLA FASCIA VERDE ROMA

Attualmente nella Ztl Fascia Verde di Roma, che comprende gran parte dell’area all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA), sono validi i divieti permanenti in vigore tutto l’anno, dal lunedì al sabato per le intere 24 ore, esclusi i festivi infrasettimanali, che riguardano le auto a benzina fino a Euro 2, i diesel fino a Euro 3 e i ciclomotori, microcar e motoveicoli benzina e diesel fino a Euro 1 (quelli fino a Euro 2 usufruiscono di una deroga fino al 31 ottobre 2025). Esistono inoltre le misure emergenziali che scattano in caso di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici e che a Roma sono particolarmente severe, fino a fermare nei casi più estremi perfino i diesel Euro 6.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 A ROMA: COSA SUCCEDE?

Il progetto originario del 2022 prevedeva un progressivo inasprimento delle limitazioni che avrebbe dovuto estendere, già dal 1° novembre 2023, il divieto di circolare in Fascia Verde alle auto diesel Euro 4, e poi dal 1° novembre 2024 ai diesel Euro 5 e alle auto a benzina Euro 3. Tuttavia due anni fa si è scelto per vari motivi di posticipare il provvedimento riguardante i diesel Euro 4, che sarebbe dunque dovuto partire il 1° novembre scorso. Dando poi seguito al dialogo e al confronto con l’Amministrazione capitolina, la giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera per rinviare di un ulteriore anno, quindi almeno fino al 1° novembre 2025, i divieti di ingresso nella Fascia Verde di Roma alle auto diesel Euro 4 e 5 e Benzina Euro 3.

A breve, dunque, arriveremo al redde rationem perché scadranno le ultime deroghe e, salvo nuove disposizioni, dovrebbero ufficialmente partite i divieti di circolazione in Fascia Verde per le auto diesel Euro 4 e 5 e per quelle a benzina Euro 3, che potrebbero coinvolgere decine di migliaia o forse centinaia di migliaia di vetture.

LA DECISIONE SUL BLOCCO DEI DIESEL EURO 5 A ROMA

Tuttavia, in base alle notizie che circolano negli ultimi giorni e riportate anche da autorevoli testate come Il Messaggero, anche a Roma verrà concessa una deroga alle auto e ai furgoni diesel euro 5, che potranno circolare nella Capitale ancora per un anno, per lo meno fino a novembre 2026. Entro la fine del mese di luglio, infatti, la Regione Lazio concederà la deroga al Comune sul divieto che sarebbe dovuto scattare il prossimo 1° novembre. Si tratta, come abbiamo visto, della seconda proroga al divieto dopo che l’anno scorso, con lo stesso meccanismo, era scattato il rinvio dello stop per i benzina euro 3 e i diesel euro 4.

Per l’ok definitivo serve che il Consiglio Regionale del Lazio approvi l’aggiornamento al Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 2022. L’attuale amministrazione di Francesco Rocca ha deciso comunque che, per la deroga dei blocchi alla circolazione, i Comuni dovranno attuare misure compensative per non peggiorare la qualità dell’aria, come piantumazione degli alberi, incentivi all’uso del trasporto pubblico, e riduzione dell’uso e delle temperature degli impianti di riscaldamento.