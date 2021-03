Zona Rossa Pasqua: le regole sugli spostamenti del nuovo decreto

Istituita, mediante un nuovo decreto-legge, la Zona Rossa a Pasqua 2021 e altre regole restrittive sugli spostamenti. Leggi la bozza pdf del decreto

Il Covid-19 purtroppo non dà tregua e nonostante l’inizio della campagna vaccinale i contagi, spinti dal diffondersi delle varianti del virus, risultano in aumento in quasi tutte le regioni d’Italia, con esclusione forse della Sardegna che resiste (beata lei) in zona bianca. Per questo il governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di emanare un decreto-legge, in vigore dal 15 marzo 2021, che istituisce la zona rossa a Pasqua e nuove e più restrittive regole sugli spostamenti [bozza PDF]. Il Dl non cancella ma affianca le misure già disposte con il DPCM del 2 marzo.

DECRETO PASQUA 2021: NUOVE MISURE RESTRITTIVE PER FERMARE I CONTAGI

Contrariamente alle previsioni il Decreto Pasqua, la cui approvazione è attesa al massimo entro domenica 14 marzo, non prevede una zona rossa nazionale a tempo indeterminato e neppure nei soli fine settimana (del resto non ce n’è bisogno, visto che gran parte delle regioni, proprio a causa dell’aumento dei contagi e del numero dei ricoveri, saranno presto nella fascia con più restrizioni), ma si limita a chiudere l’Italia nel weekend di Pasqua, a ‘congelare’ le zone gialle e a facilitare l’ingresso in zona rossa delle regioni a rischio. Insomma, si prosegue con la strategia delle chiusure chirurgiche nei luoghi dove il virus corre più veloce.

ZONA ROSSA PASQUA: LE REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI

Ecco le misure adottate (bozza del decreto-legge all’esame del Consiglio dei Ministri):

– dal 15 marzo al 2 aprile e poi il 6 aprile 2021 nelle regioni in zona gialla si applicano le regole della zona arancione;

– dal 15 marzo al 6 aprile 2021 è previsto il passaggio automatico in zona rossa nelle regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

– poi dal 15 marzo al 6 aprile 2021 le regioni in zona arancione possono disporre la zona rossa nelle province che superano 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di Covid-19 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;

– dal 15 marzo al 2 aprile e poi il 6 aprile 2021 nelle regioni in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che ci vivono, a cui possono aggiungersi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa deroga non si applica in zona rossa;

– nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 (sabato di Pasqua, Pasqua e Pasquetta), sull’intero territorio nazionale, tranne nelle regioni in zona bianca, si applicano le misure della zona rossa. È ammessa però la deroga che consente, in ambito REGIONALE, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che ci vivono, a cui possono aggiungersi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

PASQUA IN ZONA ROSSA O ARANCIONE

Resta adesso da capire, in base alle comunicazioni dell’ISS, quale sarà la composizione delle fasce di rischio a partire da lunedì 15 marzo 2021. Attualmente la situazione è questa, ma provvederemo ad aggiornare la lista non appena avremo aggiornamenti (qui tutte le regole delle varie zone dal sito del Governo):

– Zona bianca: Sardegna;

– la Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta;

– Zona arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto;

– Zona rossa: Basilicata, Campania, Molise.