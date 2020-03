Spostamenti limitati in Lombardia e in altre 14 province a causa del Coronavirus: serve un modulo per l’autocertificazione che si può scaricare gratis qui

Il Ministero dell’Interno ha disposto che gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “aree a contenimento rafforzato” (cosiddette “zone arancioni”) predisposti nell’intera Lombardia e in 14 province di altre regioni, possono avvenire avvenire SOLO se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione. Si tratta della misura più drastica contenuta all’interno del DPCM 8 marzo 2020 contenente i nuovi provvedimenti urgenti, validi fino al prossimo 3 aprile, in materia di contrasto e gestione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus. Il modulo per l’autocertificazione da scaricare e stampare gratis si trova in fondo all’articolo (tasto rosso Scarica PDF), nelle prossime righe spieghiamo come si compila e soprattutto cosa si rischia in caso di utilizzo non conforme alle disposizioni.

CORONAVIRUS: MOBILITA E SPOSTAMENTI NELLA ‘ZONA ARANCIONE’

Dunque, dall’8 marzo al 3 aprile 2020 da, per e dentro la Lombardia e gli altri territori della “zona arancione” (province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) sono da evitare tutti gli spostamenti su qualsiasi mezzo (auto, treno, aereo, autobus, ecc.) tranne quelli per motivi di lavoro, salute o stato di necessità. Spetta alle Forze dell’ordine far rispettare l’ordinanza, richiedendo ai soggetti fermati ai controlli di mostrare un’autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, di spostarsi unicamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o, al massimo, per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’autodichiarazione può essere resa anche in tempo reale attraverso la compilazione del modulo fornito dalle stesse forze di polizia.

CORONOVIRUS: IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE, COME SI COMPILA

Il Viminale ha messo a disposizione un modulo standard per l’autocertificazione che, ribadiamolo, si può scaricare pure sul nostro sito cliccando in basso sul tasto Scarica PDF. È un modulo abbastanza semplice da compilare: bisogna inserire i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di documento d’identità, recapito telefonico), il luogo di provenienza e di destinazione, la motivazione del viaggio e ovviamente la firma. Il modulo viene poi controfirmato dall’agente accertatore. Sono previsti controlli presso la rete autostradale e le strade principali e ordinarie, presso le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i porti e, più in generale, lungo tutte le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Il modulo del Ministero dell’Interno è valido per tutti, tuttavia alcune regioni ne hanno preparati di propri, come il Veneto che li ha suddivisi per esigenze lavorative o motivi di salute.

AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS: SANZIONI PREVISTE

Alla notizia che gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno della Lombardia e delle altre “aree a contenimento rafforzato” si possono giustificare tramite autodichiarazione, molti commentatori hanno criticato la scelta prevedendo che ci sarà un abuso di questi certificati fai-da-te, e che sarebbe stato meglio disporre controlli più rigidi. Premesso che questa osservazione nasconde senz’altro un fondo di verità, bisogna allo stesso tempo sottolineare che:

– la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata anche con successivi specifici controlli;

– le dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale sono punite con la reclusione da uno a sei anni ai sensi dell’art. 495 c.p.;

– chi viola le limitazioni imposte dal DPCM dell’8/3/2020 commette il reato di ‘Inosservanza di un provvedimento di un’autorità’ (art. 650 c.p.) che comporta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare l’ipotesi più grave di ‘Delitti colposi contro la salute pubblica’ (art. 452 c.p.), con pene fino a 12 anni;

– a prescindere dalla paura delle sanzioni, si confida in un comportamento maturo e consapevole di tutti i soggetti che abitano o lavorano nelle zone interessate, affinché limitino i propri spostamenti solo per ragioni realmente indifferibili.

Resta ovviamente inteso che sulla circolazione non sono ammesse eccezioni di alcun tipo per le persone sottoposte alla misura della quarantena, o che sono risultate positive al Coronavirus.