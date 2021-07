Vacanze coi fiocchi 2021: i consigli per viaggiare in sicurezza

La 22^ edizione di Vacanze coi Fiocchi torna con i consigli per un viaggio in sicurezza: viaggiare senza stress e godersi le vacanze 2021

Vacanze coi fiocchi 2021 torna con la 22^ edizione della compagna che sensibilizza alla sicurezza stradale nel periodo estivo. Un’iniziativa che abbiamo sempre il piacere si sostenere con SicurAUTO.it e SicurMOTO.it. Tra i controversi regolamenti sul Green Pass e le difficoltà di viaggiare tra cantieri stradali e rallentamenti, anche quest’anno i vacanzieri dovranno avere un occhio di riguardo per la sicurezza proteggendo i passeggeri e gli altri utenti della strada. Ecco allora come affrontare al meglio l’estate e i viaggi con i consigli degli esperti di Vacanze coi fiocchi 2021 nel dépliant da scaricare (in fondo all’articolo) e da condividere.

VACANZE COI FIOCCHI 2021: UN’ESTATE SICURA IN AUTO

L’estate è il periodo in cui aumenta statisticamente il traffico e di conseguenza il rischio d’incidenti stradali. “L’invito in questa estate, che vede riprendere dopo mesi ancora difficili i viaggi e le vacanze, è di fare tutto il possibile per evitare ogni distrazione quando si è alla guida: per la nostra sicurezza, quella degli altri e per i luoghi che andremo a visitare”. Il 90% degli incidenti infatti è causato da comportamenti scorretti alla guida. Anche quest’anno si aggiunge un’attenzione in più da ricordare agli automobilisti in viaggio: quella sanitaria. Ripercorriamo qui sotto le regole principali per Vacanze coi fiocchi e in sicurezza.

LE REGOLE E I CONSIGLI PER UNA VACANZA SICURA

Cosa bisogna sapere per una Vacanza coi Fiocchi 2021 e in sicurezza in periodo di Coronavirus? Ecco i consigli per una vacanza estiva sicura ma senza stress.

– Le cinture allacciate e l’utilizzo dei seggiolini bimbi sono le regole basilari per mettersi in viaggio in sicurezza. Occhio anche alla posizione dei passeggeri, i piedi sul cruscotto possono essere letali in caso d’incidente!

– Il conducente deve concentrarsi sulla guida: solo all’arrivo il pulsante “Vacanze” andrà su “on” e la sicurezza in vacanza va organizzata fin dalla partenza da casa. I tempi di reazione in caso d’imprevisti alla guida aumentano del 50% in media, se il conducente fa 2 cose contemporaneamente. Se serve, meglio fermarsi e gestire necessità di viaggio dei passeggeri.

– Mantieni la distanza di sicurezza dall’auto che precede, rispetta i limiti di velocità e guida con calma, segnalando le manovre per tempo.

CONSIGLI DI VIAGGIO E CORONAVIRUS

– La mascherina in auto non è obbligatoria con passeggeri conviventi, ma meglio portarle appresso per poter accedere a luoghi in cui è richiesta. Ricorda le regole sulle persone in auto in zona bianca.

– Soprattutto se ci si ferma per una tappa in luoghi pubblici (bar, aree di servizio, ecc.), ricordarsi sempre le regole sul distanziamento e l’igiene delle mani. Meglio non toccarsi naso, bocca e occhi prima d’igienizzare o lavare le mani con sapone.

– Restate informati sulle novità che riguardano il Green Pass in viaggio consultando SicurAUTO.it.

Scarica il dépliant Vacanze coi fiocchi 2021 qui sotto, leggilo e condividilo!