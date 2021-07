Green Pass obbligatorio su treni e aerei entro fine luglio

In arrivo, entro fine luglio, il Green Pass obbligatorio per accedere a treni, aerei e altri luoghi a rischio contagio. Si attende il decreto del Governo

Il Governo sta seriamente pensando a un decreto per introdurre, entro fine luglio 2021, il Green Pass obbligatorio su treni, aerei e altri luoghi dove si creano affollamenti. L’aumento delle infezioni dovuto alla diffusione della variante Delta del Covid-19 non lascia del resto molti margini: o si richiude tutto per tutti, portando il Paese alla completa rovina (più di quanto non lo sia già); oppure si sceglie di restare aperti limitando l’accesso, in alcuni luoghi e in alcune attività ad alto rischio contagio, soltanto a chi può dimostrare di essersi vaccinato, di essere guarito dal Covid o di aver fatto un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Proviamo a capire cosa deciderà il Governo sull’obbligo del Green Pass.

VERSO IL DECRETO SUL GREEN PASS OBBLIGATORIO

Il Consiglio dei Ministri si riunirà probabilmente la settimana prossima, martedì o mercoledì, per emanare il decreto sul Green Pass obbligatorio. Non sarà una passeggiata perché la maggioranza variopinta che sostiene il Governo Draghi ha idee molto diverse sull’obbligo della Certificazione Verde (si va dal favorevolissimo PD al contrarissimo Salvini, con in mezzo il M5S che sarebbe d’accordo ma chiede però di rendere gratuiti i tamponi), ma qualcosa bisogna fare per non trovarsi in una situazione molto delicata ancor prima che finisca l’estate. E limitare l’accesso ad alcuni luoghi ai soli vaccinati (dopo la seconda dose, quando prevista), ai guariti dal Covid e ai tamponati potrebbe rappresentare un buon compromesso tra l’ipotesi di un nuovo lockdown e il “liberi tutti” del Regno Unito. Nonché uno stimolo a vaccinarsi per chi ancora non l’ha fatto (No Vaccino = No Party).

GREEN PASS OBBLIGATORIO: DOVE E QUANDO?

L’idea è di introdurre il Green Pass obbligatorio ovunque ci sia un rischio affollamento, con alcune eccezioni per ragioni di logistica (impossibile, per esempio, prevederlo sui treni regionali che sono prevalentemente frequentati, ogni giorno, da lavoratori pendolari e studenti). Ecco quando e dove servirà il Green Pass:

– aerei nazionali e internazionali;

– treni a lunga percorrenza;

– stadi e altri luoghi che ospitano eventi sportivi, all’aperto e al chiuso;

– palestre e piscine;

– in occasione di concerti e altri spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso;

– cinema, teatri, discoteche, ecc.

– eventi pubblici e convegni;

– banchetti e ricevimenti che seguono le cerimonie civili e religiose;

– ristoranti al chiuso.

Come detto, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (treni regionali, bus, metro, ecc.), niente Green Pass obbligatorio ma si pensa di ridurre ulteriormente la capienza per garantire il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri.

QUARANTENA DALL’ESTERO: DOPO UK ANCHE SPAGNA E PORTOGALLO?

Il Governo è chiamato anche a valutare il ripristino della quarantena di 5 giorni, già previsto per il Regno Unito, anche per chi arriva da quei Paesi, come Spagna, Portogallo, Olanda, Malta e altri, che stanno attualmente subendo un violentissimo aumento dei contagi (a cui, grazie alle vaccinazioni, non sta per fortuna seguendo una crescita altrettanto decisa di ricoveri e decessi). La Sicilia si è già portata avanti con un’ordinanza che rende il tampone obbligatorio per coloro che arrivano da Spagna, Portogallo e Malta o per chi ci ha transitato negli ultimi 14 giorni. Altre Regioni sono pronte a fare lo stesso.