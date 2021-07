Vacanze 2021: le città con più turisti stranieri a giugno

Il turismo riparte in Italia: ecco le città italiane con più viaggiatori a giugno 2021 secondo un’indagine Uber

L’allentamento delle restrizioni con le regole nelle zone bianche in Italia e nel resto del mondo, ha risvegliato la voglia di viaggiare dall’inizio dell’estate 2021. Secondo l’indagine dell’Osservatorio Uber si è registrata una crescita esponenziale dei turisti stranieri in particolare Italia. Ecco le città con più turisti a giugno 2021 dove l’azienda opera con i suoi servizi di mobilità Uber Black e Uber Taxi.

UBER: LE CITTA’ ITALIANE CON PIU’ TURISTI E PRENOTAZIONI

I dati dell’indagine fanno riferimento agli spostamenti in Italia di 98 milioni di utenti Uber attivi a livello globale, che sono avvenuti tra maggio e giugno 2021. Uber afferma di aver registrato una crescita del +106% di corse richieste da passeggeri stranieri in Italia. Nel confronto è del +118% il trend degli utenti italiani. Tra le città con la più alta crescita di turisti e passeggeri stranieri si sono Napoli, crescita quadruplicata, Roma, Bologna e Torino con il doppio delle richieste. Milano ha invece registrato +71%, principalmente per spostamenti di lavoro. Mentre nelle altre città considerate la crescita è legata maggiormente a viaggi e svago.

TURISTI STRANIERI IN ITALIA CHE HANNO PRENOTATO UBER A GIUGNO 2021

Per quanto riguarda le nazionalità di provenienza registrate dall’Osservatorio, al primo posto ci sono turisti provenienti dagli Stati Uniti (+150%), seguiti in ordine decrescente da:

– Francia;

– Regno Unito;

– Svizzera;

– Germania;

– Spagna;

– Olanda;

– Austria;

– Romania;

– Belgio;

– Polonia.

SERVIZI DI MOBILITA’ UBER ATTIVI IN ITALIA

Fuori dalla Top 10 dei turisti stranieri in Italia a giugno 2021 ci sono due paesi extraeuropei: Emirati Arabi Uniti e Brasile. Hanno comunque raddoppiato la loro presenza in Italia nel mese di giugno. L’allentamento delle restrizioni, che l’azienda ha comunque fatto rispettare con l’obbligo di mascherina in auto, ha riattivato il suo piano di espansione dei servizi Uber in Italia. Da poco è stato lanciato il servizio Uber Black anche a Torino, che va ad aggiungersi alle città di Milano, Roma e Bologna. A Napoli invece è attivo il servizio Uber Taxi.