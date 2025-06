UE: CO2 in aumento nel 2024, colpa di furgoni e calo auto BEV

L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), organismo dell’UE che fornisce conoscenze e dati a sostegno degli obiettivi ambientali e climatici del continente, ha pubblicato dati allarmanti sulle emissioni medie di CO2 nei Paesi membri + Islanda e Norvegia, rilevando che dopo una riduzione costante e significativa dal 2020 al 2023, nel 2024 le emissioni medie di anidride carbonica delle auto nuove immatricolate in Europa (autovetture + furgoni) sono tornate a crescere, salendo a 185,4 g/km (+4,5 g/km sul 2023). Colpa principalmente dell’inquinamento generato dai veicoli commerciali e dal calo di vendite delle auto elettriche e plug-in hybrid.

UE: CALANO LE BEV E AUMENTANO LE EMISSIONI

Nello specifico, le statistiche dell’AEA mostrano che nel 2024 sono state immatricolate 10,7 milioni di nuove auto nei Paesi oggetto della rilevazione, lo stesso numero del 2023. Circa il 22% di queste nuove immatricolazioni hanno riguardato veicoli elettrificati, sia 100% elettrici che ibridi plug-in. Alla luce di ciò, le emissioni medie di CO2 della flotta di autovetture sono leggermente salite a 106,8 g/km (erano state di 106,4 g nel 2023) con una quota di modelli full electric del 14,5% a fronte del 15,5% nell’anno precedente. Anche la quota di auto ibride plug-in registrata nel 2024 è scesa al 7,2%, in calo rispetto all’8,1% del 2023.

NEL 2024 EMISSIONI MEDIE UE A 185,4 G/KM DI CO2

La quota di BEV è dunque diminuita di circa 1 punto percentuale rispetto al 2023. È questa, assieme all’aumento più significativo delle emissioni dei veicoli commerciali, la causa principale dell’aumento osservato delle emissioni medie a 185,4 g/km di CO2, in salita di 4,5 g/km rispetto ai 180,8 del 2023.

UE, PROBLEMA FURGONI: GLI ELETTRICI SONO POCHI

Proprio in riferimento ai veicoli commerciali, nel 2024 in UE, Islanda e Norvegia sono stati immatricolati 1,3 milioni di nuovi furgoni, cioè il 9% in più rispetto al 2023. A livello europeo la quota di furgoni elettrici nella flotta nel 2024 è però diminuita dall’8,3% nel 2023 al 6,4%. L’impatto dei furgoni elettrici è ancora molto basso nell’Unione perché più della metà di quelli completamente a batteria è stata immatricolata in Francia, Germania e Paesi Bassi. La quota più elevata di furgoni elettrici è stata registrata in Norvegia (30%), Svezia (21%) e Danimarca (18%).