Veicoli commerciali: +17% nel 1° semestre, mercato chiave in Italia

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Italia ha confermato la sua importanza strategica per l’industria automotive nel primo semestre del 2024, registrando un incremento significativo delle immatricolazioni. Secondo i dati elaborati dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), sono stati immatricolati quasi 112mila veicoli commerciali leggeri, con un incremento del 17,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ecco tutti i dettagli dell’elaborazione ANFIA.

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI: PILASTRO DELL’ECONOMIA ITALIANA

L’incremento delle vendite di veicoli commerciali leggeri in Italia non è affatto da sottovalutare, se si pensa all’andamento delle vendite di autovetture nuove. Il saldo positivo del 1° semestre 2024 è nettamente superiore rispetto alle 95.000 unità del primo semestre 2023. Il segmento dei veicoli commerciali leggeri continua quindi a rappresentare un pilastro fondamentale per l’economia e dell’industria italiana, essendo strettamente collegato alle attività di trasporto merci, logistica e servizi essenziali.

ANFIA spiega che in un contesto dove la mobilità sostenibile è al centro delle politiche industriali e ambientali, il settore dei veicoli commerciali leggeri gioca un ruolo centrale nel promuovere tecnologie a basse emissioni, in linea con le direttive europee per la riduzione dell’impatto ambientale. L’adozione di veicoli ibridi, elettrici e a gas naturale è sempre più incentivata, in parte grazie ai fondi destinati agli investimenti ad elevata sostenibilità, che prevedono uno stanziamento di 50 milioni di euro per il periodo 2021-2026.

Nel settore LCV (Light Commercial Vehicle) Stellantis è ancora capofila delle vendite per Brand di veicoli commerciali leggeri, con massa fino a 3,5 tonnellate. Ecco la Top 10 delle marche per immatricolazioni nel primo semestre 2024:

FIAT , 26.581

, 26.581 FORD , 18.396

, 18.396 RENAULT , 11.080

, 11.080 IVECO , 10.048

, 10.048 CITROEN , 6.515

, 6.515 PEUGEOT , 5.774

, 5.774 VOLKSWAGEN , 4.479

, 4.479 OPEL , 4.073

, 4.073 MERCEDES BENZ , 3.856

, 3.856 TOYOTA, 3.061

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANALISI MERCATO VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA

Nonostante l’andamento positivo del mercato dei veicoli commerciali leggeri, il primo semestre del 2024 ha mostrato tendenze diverse negli altri segmenti del settore. Il mercato degli autocarri pesanti, ad esempio, ha visto un aumento delle immatricolazioni del 10,4%, con 16.769 unità registrate. Tuttavia, questo trend positivo ha subito un rallentamento a marzo, quando le immatricolazioni sono diminuite dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2023.

Il comparto dei veicoli trainati, come rimorchi e semirimorchi con peso totale a terra superiore a 3.500 kg, ha invece registrato una contrazione significativa. Dopo aver chiuso il 2022 con un incremento dell’11% rispetto al 2021, il settore ha visto una contrazione dell’8% nel 2023, con prospettive ancora più negative per il 2024. Nei primi sei mesi dell’anno corrente, le immatricolazioni sono diminuite del 14,5%, passando da 8.378 a 7.164 unità.

Al contrario, il comparto degli autobus con peso superiore a 3,5 tonnellate ha beneficiato dei fondi per il trasporto pubblico, registrando una crescita del 45,3% con quasi 3.500 unità immatricolate. Questo dato evidenzia l’importanza del sostegno pubblico nel promuovere il rinnovo delle flotte di trasporto pubblico, favorendo l’adozione di veicoli più moderni e meno inquinanti.

LE MISURE A SOSTEGNO DEI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA

Il governo italiano ha messo in atto una serie di misure di sostegno, tra cui il “DM Investimenti ad Elevata Sostenibilità” e i “DM Incentivi Autotrasporto“, per un totale di 75 milioni di euro. Questi incentivi mirano a promuovere l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa e a sostenere le imprese di autotrasporto nell’adozione di tecnologie più sostenibili. Parallelamente, la filiera automotive ha avanzato ulteriori proposte per incentivare il rinnovo del parco veicoli e migliorare la sicurezza stradale. In particolare, per quanto riguarda i veicoli per trasporto merci: