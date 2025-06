Stop diesel Euro 5: a Roma si discute per l’autunno 2025

In questi giorni si sta discutendo la possibilità di rinviare di uno o due anni lo stop alle auto diesel Euro 5 che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo ottobre nelle quattro regioni del Bacino Padano, ossia Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In attesa di sapere come andrà a finire, occorre considerare che su questo tema c’è un altro fronte aperto che riguarda la città di Roma, dove sempre dall’autunno 2025 sono attesi nuovi blocchi per i diesel. A meno di ulteriori e forse auspicabili rinvii.

I DIVIETI DELLA FASCIA VERDE ROMA

Attualmente nella Ztl Fascia Verde di Roma, che comprende gran parte dell’area all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA), sono validi i divieti permanenti in vigore tutto l’anno, dal lunedì al sabato per le intere 24 ore, esclusi i festivi infrasettimanali, che riguardano le auto a benzina fino a Euro 2, i diesel fino a Euro 3 e i ciclomotori, microcar e motoveicoli benzina e diesel fino a Euro 1 (quelli fino a Euro 2 usufruiscono di una deroga fino al 31 ottobre 2025). Esistono inoltre le misure emergenziali che scattano in caso di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici e che a Roma sono particolarmente severe, fino a fermare nei casi più estremi perfino i diesel Euro 6.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 A ROMA: IL RINVIO DELLO STOP

Il progetto originario del 2022 prevedeva un progressivo inasprimento delle limitazioni che avrebbe dovuto estendere, già dal 1° novembre 2023, il divieto di circolare in Fascia Verde alle auto diesel Euro 4, e poi dal 1° novembre 2024 ai diesel Euro 5 e alle auto a benzina Euro 3. Tuttavia due anni fa si è scelto per vari motivi di posticipare il provvedimento riguardante i diesel Euro 4, che sarebbe dunque dovuto partire il 1° novembre scorso. Ma dando seguito al dialogo e al confronto avvenuto nei mesi precedenti con l’Amministrazione capitolina, la giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera per rinviare di un ulteriore anno, quindi almeno fino al 1° novembre 2025, i divieti di ingresso nella Fascia Verde di Roma alle auto diesel Euro 4 e 5 e Benzina Euro 3.

A breve, dunque, arriveremo al redde rationem perché scadranno le ultime deroghe e, salvo nuove disposizioni, dovrebbero ufficialmente partite i divieti di circolazione in Fascia Verde per le auto diesel Euro 4 e 5 e per quelle a benzina Euro 3, che potrebbero coinvolgere decine di migliaia o forse centinaia di migliaia di vetture.

Questo mentre lo scorso aprile la Regione Lazio ha approvato l’aggiornamento al 2025 del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 2022, confermando il divieto di circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno dei veicoli più inquinanti, cioè diesel fino a euro 5 e autovetture a benzina fino a euro 2, all’interno della Fascia verde di Roma Capitale e nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella Valle del Sacco, laddove risultino superati i valori limite del particolato (PM10, PM2,5) o del biossido di azoto (NO2).

STOP DIESEL EURO 5 A ROMA: COSA ACCADRÀ DAL 1° NOVEMBRE 2025?

Al momento regna quindi un po’ di confusione tra regole che si accavallano, spesso smentendosi a vicenda, e la necessità di non penalizzare una fetta troppo grande di automobilisti, specie considerando che soprattutto le auto diesel Euro 5 sono vetture relativamente recenti, immatricolate all’incirca tra il 2009 e il 2015. La soluzione andrà trovata entro il prossimo 1° novembre, quando scadranno le proroghe. La sensazione è che i diesel Euro 4 diventeranno ‘fuorilegge’, salvando invece gli Euro 5. Anche perché il Comune di Roma ha piena facoltà di adottare misure compensative, permettendo alle auto a gasolio Euro 5 di circolare liberamente purché metta in atto altre iniziative per ridurre l’inquinamento.