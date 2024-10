Sciopero trasporti novembre 2024: gli stop di bus, treni e aerei

Sta arrivando un altro mese, novembre 2024, che sarà caratterizzato da numerosi scioperi dei trasporti con il coinvolgimento di autobus di linea, metropolitane, tram, treni, aerei e autostrade. Per fortuna il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala con abbondante anticipo la proclamazione di ciascun sciopero, permettendo così ai cittadini di organizzare i propri spostamenti tenendo conto degli eventuali disagi provocati dalle agitazioni. Tuttavia l’elenco degli scioperi è in costante aggiornamento, per cui è consigliabile monitorare frequentemente la pagina perché altri potrebbero aggiungersi. Nelle prossime righe trovate tutti gli scioperi dei trasporti di novembre 2024 annunciati alla data di oggi e suddivisi per TPL, treni, aerei e autostrade.

SCIOPERI TRASPORTI NOVEMBRE 2024 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Venerdì 8 novembre: personale addetto al trasporto pubblico locale (24 ore con modalità territoriali);

martedì 19 novembre: personale società AMAT Palermo (4 ore dalle 10:00 alle 14:00).

SCIOPERI TRASPORTI NOVEMBRE 2024 TRENI

Sabato 9 novembre: personale Trenitalia di condotta della DBAV Campania (23 ore dalle 19:00 del 9/11 alle 18:00 del 10/11);

domenica 10 novembre: personale circolazione e orario società RFI area di Firenze (8 ore dalle 9:00 alle 16:59);

mercoledì 13 novembre: personale società RFI impianti manutenzione e infrastrutture (24 ore);

giovedì 14 novembre: personale società Dussmann pulizie treni stazioni Roma Termini e Tiburtina e impianti fissi AV Termini San Lorenzo (intero turno per ogni turno);

sabato 23 novembre: personale aziende che svolgono attività ferroviaria merci e viaggiatori (24 ore dalle 21:00 del 23/11 alle 20:59 del 24/11);

domenica 24 novembre: personale mobile società Trenitalia direzione Business regionale Piemonte e Valle d’Aosta (24 ore dalle 3:00 del 24/11 alle 2:59 del 25/11);

domenica 24 novembre: personale addetto alle operazioni di supporto della società FS Park regione Piemonte (8 ore dalle 9:01 alle 16:59);

venerdì 29 novembre: personale settore ferroviario (24 ore dalle 21:00 del 28/11 alle 21:00 del 29/11).

SCIOPERI TRASPORTI NOVEMBRE 2024 AEREI

Lunedì 11 novembre: personale società SPD addetto alle pulizie presso aeroporto Milano Linate (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

martedì 12 novembre: personale società ASC Handling presso aeroporto Catania (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

martedì 12 novembre: personale società ENAV aeroporto di Napoli (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

martedì 12 novembre: personale società ENAV aeroporto di Perugia (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

martedì 12 novembre: personale società ENAV aeroporto di Pescara (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

martedì 12 novembre: personale società ENAV aeroporto di Lampedusa (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

venerdì 29 novembre: personale società AGS Handling presso aeroporto Milano Malpensa (24 ore);

venerdì 29 novembre: personale società SEA presso aeroporti Milano Linate e Malpensa (24 ore);

venerdì 29 novembre: personale società Aviapartner Handling presso aeroporti Milano Linate e Malpensa (24 ore);

venerdì 29 novembre: personale società Aviation Service presso aeroporto Venezia (4 ore dalle 14:00 alle 18:00);

venerdì 29 novembre: personale navigante compagnia aerea Wizz Air (24 ore).

SCIOPERO TRASPORTI NOVEMBRE 2024 AUTOSTRADE