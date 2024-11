Sciopero 5 novembre 2024: tutti i treni cancellati

Pendolari, studenti e turisti presi di sorpresa dallo sciopero dei treni del 5 novembre 2024, proclamato con un preavviso inusuale di appena un giorno in seguito all’aggressione di un capotreno su un regionale in viaggio tra Genova e Busalla, in Liguria. L’agitazione, cui aderiscono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per chiedere misure di sicurezza che possano limitare le frequenti aggressioni del personale ferroviario, riguarda i treni di Trenitalia e Italo, oltre che di Trenord e Trenitalia Tper. Alla luce di ciò, prima di metterti in viaggio consulta la lista dei treni cancellati per evitare di recarti in stazione a vuoto.

SCIOPERO TRENI 5 NOVEMBRE 2024: TRENITALIA E TPER

I treni di Trenitalia e Tper (Emilia Romagna) possono subire variazioni o cancellazioni dalle ore 9:01 alle ore 17:59 di martedì 5 novembre 2024, tuttavia l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Non sono previste fasce di garanzia.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali (possibilità prevista da Trenitalia ma che evidentemente non si può applicare a questo sciopero).

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, secondo la disponibilità dei posti.

Consulta la tabella dei treni nazionali garantiti previsti nei giorni di sciopero feriali. Invece per trovare l’elenco dei treni regionali garantiti, entra in questa pagina, cerca la sezione Treni Regionali e seleziona la regione che ti interessa.

Ulteriori informazioni sullo sciopero 5 novembre 2024 sul sito web e sull’app di Trenitalia. Attivo anche il call center gratuito 800.89.20.21.

SCIOPERO TRENI 5 NOVEMBRE 2024: ITALO

Anche i treni a lunga percorrenza di Italo sono coinvolti dall’improvviso sciopero del 5 novembre, sempre dalle 9:01 alle 17:59. L’azienda, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Altre informazioni sul sito e sull’app di Italo, oppure contattando il numero gratuito 060708.

SCIOPERO TRENI 5 NOVEMBRE 2024: TRENORD

I treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia di Trenord possono subire cancellazioni e variazioni di percorso, dalle 9:01 alle 17:59, per lo sciopero proclamato in seguito al grave episodio di aggressione di un capotreno verificatosi nel pomeriggio del 4 novembre alla stazione di Genova Rivarolo.

Le consuete fasce di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, non sono coinvolte dallo sciopero.

Arriveranno nella destinazione finale i treni con orario di partenza antecedente alle ore 9:00 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10:00.

Maggiori dettagli sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in ‘real-time’ tramite l’app della società dei trasporti.