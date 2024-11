Sciopero 8 novembre 2024 TPL: ecco le corse garantite

Quello di venerdì 8 novembre 2024 sarà uno sciopero dei mezzi pubblici molto impattante perché durerà 24 ore e i servizi garantiti saranno ridotti al minimo. Si prevede inoltre una vasta adesione da parte del personale delle aziende del TPL, visto che sono coinvolti i principali sindacati confederali e di base. Proviamo quindi a renderci utili fornendo le informazioni più utili sullo sciopero 8 novembre 2024, con particolare focus sulla grandi città, fornendo la lista delle corse garantite così come le hanno comunicate le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 ROMA

A Roma lo sciopero dell’8 novembre interesserà la rete Atac, comprese le linee gestite da altri operatori per conto Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sebbene l’agitazione sia stata proclamata senza il rispetto delle fasce di garanzia, in base alla regolamentazione che prevede tale fattispecie in caso di sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, l’azienda ha comunque individuato alcuni servizi essenziali che durante lo sciopero saranno garantiti nelle tradizionali fasce di legge, ossia da inizio servizio diurno alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

In particolare, nella notte tra il 7 e l’8 novembre NON sarà garantito il servizio delle linee bus notturne ‘N’, mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente.

Durante la giornata di venerdì 8, per quanto riguarda le linee della metropolitana il servizio funzionerà così come segue:

linea A Battistini-Anagnina: attiva nelle fasce inizio servizio-8:30 e 17:00-20:00;

linea B Rebibbia-Laurentina: attiva nelle fasce inizio servizio-8:30 e 17:00-20:00;

linea B1 Ionio-Laurentina: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la tratta resterà chiusa;

linea C Pantano-San Giovanni: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa.

Rete ferrotramviaria:

linea tram 3_19: attiva nelle fasce inizio servizio-8:30 e 17:00-20:00;

linee sostitutive bus 2, 3, 5, 8, 14: attive nelle fasce inizio servizio-8:30 e 17:00-20:00;

ferrotramvia Termini-Centocelle: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa.

Rete di superficie:

Saranno garantiti solo 50 collegamenti nelle fasce inizio servizio-8:30 e 17:00-20:00: 49 linee di autobus e una linea di tram. Alcune di queste potrebbero effettuare servizio ridotto rispetto alla normale programmazione feriale. Maggiori dettagli qui.

Dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio sull’intera rete non sarà garantita alcuna corsa.

Nella notte tra l’8 e il 9 novembre 2024 NON saranno garantite linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente, nonché le corse della metropolitana previste dopo le ore 24 e il servizio bus sostitutivo della metro C. Invece sarà regolare il servizio delle linee bus notturne ‘N’.

Info ulteriori su www.atac.roma.it, account X @infoatac e Whatsapp inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679.



SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 MILANO

A Milano, a causa dello sciopero, la metropolitana sarà garantita solo in certi orari:

il servizio delle linee M1, M2, M3, M5 e quello della tratta M4 San Cristoforo-San Babila funzionerà fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00;

il servizio della tratta M4 San Babila-Linate sarà garantito per tutta la giornata.

Il servizio delle linee bus, tram e filobus 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 verrà garantito fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Il servizio delle altre linee non sarà garantito.

La funicolare Como-Brunate, gestita anch’essa da ATM, funzionerà regolarmente solo fino alle ore 8:30.





SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 TORINO

Lo sciopero dell’8 novembre 2024 coinvolgerà anche le linee GTT di Torino. Ecco le corse garantite:

servizio urbano-suburbano:

corse parzialmente garantite dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00: metropolitana e linee 2, 3 , 4, 4N, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 35, 36, 55 e 68. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce orarie indicate.

servizio extraurbano:

per conoscere le corse garantite da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, clicca qui.

SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 GENOVA

A Genova il personale viaggiante di AMT si asterrà dal lavoro per l’intero turno. Nelle due fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30 in ambito urbano, e dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 20:00 in ambito extraurbano, sarà indicativamente erogato il 30% del servizio esclusivamente in relazione ai collegamenti con gli ospedali e le stazioni ferroviarie, corrispondenti alle linee 1, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 53, 59, 62, 66, 67, 82, 158, 193, 199, 270, 272, 356, 480, 518 e 584 in ambito urbano; 708, 715, 725 e 798 in ambito extraurbano.

Nelle stesse fasce orarie sono previsti i servizi di trasporto dedicati alle persone portatrici di disabilità e i servizi scuolabus. Per ragioni di sicurezza, per metropolitana e impianti verticali è prevedibile che il servizio non verrà erogato nel corso dell’intera giornata.



SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 VERONA

A seguito dello sciopero nazionale di 24 ore, potrebbero verificarsi dei disagi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico ATV a Verona. L’azienda garantirà solo i servizi ‘assolutamente indispensabili’, individuati nella misura del 30% delle corse comprese nelle fasce orarie di garanzia delle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00 (corse urbane garantite, corse extraurbane garantite), oltre al servizio navetta tra la stazione FS di Verona Porta Nuova e l’aeroporto Catullo di Verona. Potrebbe non essere del tutto garantita anche l’operatività delle biglietterie durante l’arco della giornata.





SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 BOLOGNA

Essendo escluse le fasce di garanzia, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano dei bacini di Bologna e Ferrara non saranno garantiti nel corso dell’intera giornata di venerdì 8 novembre. Anche il servizio Marconi Express che collega l’aeroporto di Bologna al centro città, per effetto dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, potrà anch’esso non essere garantito per tutto il corso dell’intera giornata.



SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 FIRENZE

Non ci saranno fasce di garanzia ma Autolinee Toscane effettuerà alcune corse tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Maggiori informazioni qui con le corse garantite per provincia.



SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 NAPOLI

A Napoli lo sciopero causerà un servizio limitato delle linee ANM in alcune fasce orarie.

Metro Linea 1 : il servizio sarà attivo solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi. Il treno fermerà SOLO nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Nella fascia oraria 6:30 – 9:30 saranno effettuate le seguenti partenze: da Policlinico: 6:35, 7:05, 7:35, 7:55, 8:15, 8:55 e 9:15; da Garibaldi: 7:10, 7:40, 8:10, 8:30, 9:00, 9:30 e 9:50. Nella fascia oraria 17:00 – 20:00: da Policlinico: 17:05, 17:35, 18:05, 18:25, 18:55, 19:25 e 19:45; da Garibaldi: 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00 e 20:20.

: il servizio sarà attivo solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi. Il treno fermerà SOLO nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Nella fascia oraria 6:30 – 9:30 saranno effettuate le seguenti partenze: da Policlinico: 6:35, 7:05, 7:35, 7:55, 8:15, 8:55 e 9:15; da Garibaldi: 7:10, 7:40, 8:10, 8:30, 9:00, 9:30 e 9:50. Nella fascia oraria 17:00 – 20:00: da Policlinico: 17:05, 17:35, 18:05, 18:25, 18:55, 19:25 e 19:45; da Garibaldi: 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00 e 20:20. Metro Linea 6 : effettuerà le fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio. Partenze da Mostra: 7:16, 7:58 e 8:40; partenze da Municipio: 7:36, 8:18 e 9:00.

: effettuerà le fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio. Partenze da Mostra: 7:16, 7:58 e 8:40; partenze da Municipio: 7:36, 8:18 e 9:00. Funicolari : Mergellina servizio non garantito; Centrale e Montesanto: solo corse dirette con prima corsa mattinale ore 7:00 e ultima ore 9:20, prima corsa pomeridiana ore 17:00 e ultima ore 19:50.

: Mergellina servizio non garantito; Centrale e Montesanto: solo corse dirette con prima corsa mattinale ore 7:00 e ultima ore 9:20, prima corsa pomeridiana ore 17:00 e ultima ore 19:50. Linee di superficie: nelle fasce orarie dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 saranno garantite solo le corse dei bus Alibus, 116, 130, 151, 175, 196, 254, 412, 421, R2 e R5.

Clicca qui per informazioni sullo sciopero dell’8 novembre sulle linee gestite da EAV.





SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 BARI

A Bari il personale di esercizio del trasporto pubblico locale di AMTAB (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio), nella fasce orarie 5:30-8:29 e 12:30-15:29 garantirà unicamente i singoli servizi ‘assolutamente indispensabili’ già individuati. Invece il personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) sciopererà per l’intera giornata lavorativa.



SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 PALERMO

Nella città di Palermo dalle ore 00:00 alle ore 23:59 saranno possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata da AMAT (bus e tram), oltre che disagi per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali. Limitatamente alle fasce orarie 5:30-8.30 e 17:30-20:30, sarà garantito un numero ridotto di corse delle seguenti linee, individuate come servizi ‘assolutamente indispensabili’:

servizio bus : 101, 102 , 104, 106, 107, 108, 109, 118, 124, 212, 224, 230, 246, 389, 529, 544, 603, 619, 628, 675, 731 e 806;

: 101, 102 , 104, 106, 107, 108, 109, 118, 124, 212, 224, 230, 246, 389, 529, 544, 603, 619, 628, 675, 731 e 806; servizio tranviario: 1, 2, 3 e 4.

SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 CATANIA

Il personale viaggiante di AMTS a Catania aderente allo sciopero dei mezzi pubblici si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 al termine del servizio. Il restante personale si asterrà dal servizio per l’intero orario di lavoro. Durante l’astensione dal servizio saranno tuttavia garantiti per l’intera giornata i servizi da e per l’Aeroporto (ALIBUS e 524S) nonché, esclusivamente durante le fasce di garanzia (6:30-9:30 e 18:00-21:00) le linee 421, 525, 726, BRT1, BRT5 e Librino Express.

Per info sullo sciopero dell’8 novembre nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.