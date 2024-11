Sciopero 12 novembre 2024 aerei: orari e cancellazioni

Una serie di scioperi del personale Enav e di alcuni società che effettuano il servizio di handling potrebbero mettere a rischio la normale circolazione degli aerei nei principali aeroporti italiani durante la giornata di martedì 12 novembre 2024. I maggiori disagi sono previsti a Napoli, dove ITA Airways si è già vista costretta a cancellare alcuni voli (elenco in basso), ma variazioni e cancellazioni sono possibili anche a Fiumicino, Catania e in altri scali. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero del 12 novembre 2024 degli aerei.

SCIOPERO 12 NOVEMBRE 2024: CATEGORIE E AEROPORTI INTERESSATI

Come detto, lo sciopero 12 novembre 2024 riguarda in particolare il personale Enav, la società che gestisce il traffico aereo, e alcune aziende di airport handling addette alla movimentazione dei bagagli all’interno degli aeroporti, limitatamente ai seguenti scali:

personale società Enav aeroporto di Napoli (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società Enav aeroporto di Lampedusa (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società Enav aeroporto di Perugia (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società Enav aeroporto di Pescara (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società ASC handling aeroporto di Catania (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società ADR Assistance e Aviation Services aeroporto di Roma Fiumicino (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società AdB aeroporto di Bologna (4 ore dalle 13:00 alle 17:00).

SCIOPERO AEREI 12 NOVEMBRE 2024: VOLI GARANTITI

Normalmente nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Devono essere inoltre assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 12 NOVEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI

Nel precedente paragrafo abbiamo spiegato quali sono i voli garantiti nelle giornate di sciopero degli aerei, adesso passiamo alle dolenti note parlando dei voli che saranno cancellati. Tuttavia, come loro abitudine, Ryanair, Easyjet, Volotea e altre compagnie low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app.

Invece ITA Airways diffonde sempre una lista dei voli cancellati e l’ha fatto anche stavolta con riferimento al solo aeroporto di Napoli. Evidentemente prevede che gli unici disagi della giornata si verificheranno nello scalo partenopeo. Ecco l’elenco, per fortuna ridotto:

AZ 1269 Roma Fiumicino – Napoli

AZ 1270 Napoli – Roma Fiumicino

AZ 1287 Milano Linate – Napoli

AZ 1289 Milano Linate – Napoli

AZ 1290 Napoli – Milano Linate

AZ 1296 Napoli- Milano Linate.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 12 novembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 3 ore) entro e non oltre il prossimo 17 novembre chiamando il numero 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.