Sciopero 22 – 23 febbraio 2025 dei treni: cosa è successo?

Salta in extremis lo sciopero del 22 e 23 febbraio 2025 che avrebbe creato molti disagi al traffico ferroviario nel fine settimana. Il sindacato USB Lavoro Privato ha infatti annunciato il differimento della protesta in contrasto alla recente delibera della Commissione di Garanzia che ha introdotto le fasce di garanzia anche nei giorni festivi e aumentato il numero dei treni a media e lunga percorrenza garantiti. Per il sindacato si tratta di un provvedimento “illegittimo e peraltro tardivo, che cambia le regole in corsa su uno sciopero già indetto“. Rifiutandosi di effettuare uno sciopero con regole cambiate in corso d’opera ha preferito sospendere lo sciopero del 22 e 23 febbraio e riprogrammarlo al 18 marzo 2025. Di conseguenza tutte le informazioni presenti in questo articolo sono da considerarsi superate. Resta invece confermato lo sciopero dei mezzi pubblici del 24 febbraio.

Aggiornamento del 21 febbraio 2025 con la notizia della sospensione dello sciopero dei treni del 22 e 23 febbraio e del suo rinvio al 18 marzo.

SCIOPERO 22 E 23 FEBBRAIO 2025: TRENI CANCELLATI E GARANTITI DI TRENITALIA

I convogli di Trenitalia subiranno variazioni e cancellazioni dalle ore 21:00 di sabato 22 alle ore 20:59 di domenica 23 febbraio 2025. Tuttavia l’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

L’azienda ferroviaria ha già comunicato la lista dei treni a lunga percorrenza garantiti, mentre per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni festivi: dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Quindi, ribadiamo: treni regionali GARANTITI nelle fasce orarie preposte anche domenica 23 febbraio.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero del 22 e 23 febbraio 2025, possono chiedere il rimborso del biglietto già acquistato fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; oppure fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

SCIOPERO TRENI 22 E 23 FEBBRAIO 2025: ITALO

Anche Italo, vista la proclamazione dello sciopero dei treni previsto dalle 21:00 del 22/02 fino alle ore 20.59 del 23/02, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Tutti i convogli NON compresi nell’elenco sono quindi a rischio cancellazione.

Per ulteriori informazioni si può contattare Italo Assistenza al numero telefonico a pagamento 892020.

SCIOPERO 22 – 23 FEBBRAIO 2025: TRENI CANCELLATI TRENORD

Lo sciopero nazionale dalle 21:00 del 22 febbraio alle 20:59 del 23 febbraio 2025 potrà generare ripercussioni anche al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e lunga percorrenza di Trenord. In questo caso, NON sarà possibile istituire le fasce orarie di garanzia. Importante: sabato sera 22 febbraio viaggeranno regolarmente solo i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express . Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale della linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per i servizi garantiti in caso di sciopero di altre imprese ferroviarie, vi rimandiamo ai relativi siti web.