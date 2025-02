Sciopero 24 febbraio 2025: orari Roma, Milano, Torino e Napoli

Giornata di possibili disagi in tutta Italia a causa dello sciopero del 24 febbraio 2025 dei mezzi pubblici, per non parlare dell’agitazione che riguarda i piloti e il personale viaggiante di EasyJet e Aeroitalia. Un inizio settimana da incubo per pendolari, studenti e viaggiatori di ogni genere che saranno mitigati solo in parte dall’applicazione delle fasce orarie di garanzia. Scopriamo le informazioni sullo sciopero nelle principali città, ossia Roma, Milano, Torino e Napoli, e non solo, con gli aggiornamenti in tempo reale.

Aggiornamento del 24 febbraio 2025 con le ultimissime notizie sullo sciopero dei mezzi pubblici del 24 febbraio 2025 in Italia.

SCIOPERO 24 FEBBRAIO 2025 A ROMA

A Roma lo sciopero del 24 febbraio interesserà la rete ATAC e le linee bus gestite dagli operatori privati. Il servizio sarà garantito solo dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00. Possibili stop nel resto della giornata e possibili disagi, nella notte tra domenica e lunedì, anche sulle linee di bus notturne N. Lunedì 24 l’agitazione coinvolgerà pure le linee COTRAL (bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Nord).

Sulla rete ATAC, durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non sarà assicurato neppure il servizio delle biglietterie, invece i parcheggi di interscambio resteranno aperti e anche il servizio delle biglietterie online non subirà alcuna interruzione. Inoltre sarà sempre possibile acquistare il biglietto direttamente in stazione o a bordo di bus e tram con carte di credito o di debito in modalità contactless.

Durante la protesta, infine, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria, ad eccezione delle fermate di Ionio e Arco di Travertino, non sarà possibile utilizzare i bike box: il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato solo al di fuori della fascia di sciopero.

Per gli aggiornamenti in tempo reale sullo sciopero nella Capitale controlla l’account X di Roma Mobilità:

SCIOPERO 24 FEBBRAIO 2025 A MILANO

Lunedì 24 febbraio possibili disagi sui mezzi pubblici di Milano per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB Lavoro Privato. Il servizio delle linee gestite da ATM sarà garantito solo da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Negli altri orari le corse di bus, tram e metropolitana potranno subire modifiche o cancellazioni.

SCIOPERO 24 FEBBRAIO 2025 A TORINO

Ovviamente anche il trasporto pubblico di Torino sarà coinvolto dallo sciopero del 24 febbraio 2025. Più specificatamente, il servizio gestito da GTT sarà garantito solo nelle seguenti fasce orarie:

servizio Urbano, Suburbano, Metropolitana e Centri servizio al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00 ;

alle ore e dalle ore alle ore ; servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

SCIOPERO 24 FEBBRAIO 2025 A NAPOLI

Diamo infine un’occhiata alle variazioni del servizio di trasporto pubblico a Napoli a causa dello sciopero di lunedì 24 febbraio:

linee di superficie (tram, bus, filobus) : il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine; funicolari : Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto, ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale alle ore 19:50;

: Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto, ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale alle ore 19:50; metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione del personale allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:07. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale verrà garantita da Piscinola alle ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28;

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione del personale allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:07. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale verrà garantita da Piscinola alle ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28; metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 9:08,, ultima corsa da Municipio ore 9:14.

Sempre a Napoli, EAV, la società che ha in gestione le linee del sistema metropolitano regionale, ha comunicato che lo sciopero del 24 febbraio potrebbe interessare le sue corse per l’intera giornata con il ‘salvagente’ delle fasce di garanzia. Cliccando sui seguenti link puoi trovare la lista delle ultime e delle prime partenze garantite sulle Linee Vesuviane, sulle Linee Suburbane, sulle Linee Flegree e sulla Linea Metropolitana.

Inoltre dalle 3:01 di lunedì 24 alle 3:00 di martedì 25 febbraio, i servizi sostitutivi con bus sulla tratta Salerno – Salerno Stadio Arechi S. Leonardo possono subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero del personale di Busitalia Campania. Sono previste le fasce di garanzia dalle ore 6:30 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30.

SCIOPERO BUSITALIA UMBRIA

Lunedì 24 febbraio 2025 possono subire variazioni o cancellazioni i seguenti servizi di Busitalia Sita Nord in Umbria:

i treni regionali delle relazioni Terni – Rieti – L’Aquila, Perugia S. Anna – Perugia Ponte S. Giovanni – Città di Castello e viceversa;

delle relazioni Terni – Rieti – L’Aquila, Perugia S. Anna – Perugia Ponte S. Giovanni – Città di Castello e viceversa; gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle relazioni Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Chiusi – Orte, Orte – Terni, Terni – Todi – Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna, Città di Castello – Sansepolcro e viceversa;

i servizi Link dell’Umbria;

i servizi Umbria Airlink.

SCIOPERO SAD E TRENTINO TRASPORTI

Dalle ore 0:00 alle ore 23:59 del 24 febbraio 2025 i treni SAD delle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles, Brennero – Bolzano – Merano, Brunico – San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa possono subire variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per info sullo sciopero del 10 gennaio nelle altre città d'Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.