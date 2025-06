Sciopero 20 giugno 2025 degli aerei: orari e voli cancellati

Lo sciopero negli aeroporti del 20 giugno 2025 rischia di creare notevoli disagi ai viaggiatori che devono prendere un aereo nella giornata di venerdì, soprattutto considerando che lo stesso giorno si accavalleranno diverse agitazioni nei trasporti per via dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base. Meglio quindi informarsi sugli orari e le fasce garantite per organizzarsi in tempo ed eventualmente scegliere un altro giorno per viaggiare.

ORARI DEGLI SCIOPERI DEL 20 GIUGNO 2025

I sindacati di base CUB Trasporti, USB Lavoro Privato e SGB hanno indetto per il 20 giugno 2025 uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche private che interesserà anche il settore dei trasporti con le seguenti modalità:

Alla base della protesta ci sono diverse motivazioni tra cui la guerra in Palestina, l’aumento delle spese militari contrapposto alla contrazione dei salari, i tagli alla sicurezza sul lavoro, ecc.

Anche l’altro sindacato di base SI-Cobas ha proclamato uno sciopero generale per il 20 giugno ma limitato solamente ai treni.

Alla luce di ciò, i disagi nel comparto aereo interesseranno dunque l’intera giornata del 20/6 col serio rischio di modifiche e cancellazioni dei voli, ferma restando l’applicazione delle fasce di garanzia e il regolare svolgimento dei cosiddetti voli indispensabili.

VOLI GARANTITI SCIOPERO 20 GIUGNO 2025

Ricordiamo infatti che in occasione degli scioperi nel settore aereo, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un elenco di voli considerati ‘indispensabili’ e che vanno dunque effettuati a prescindere da eventuali agitazioni.

Vengono inoltre sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli sono regolari.

Devono essere anche assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero;

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

l’arrivo a destinazione dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, nonché i voli intercontinentali in partenza presenti nel seguente elenco;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera, in particolare per lo sciopero del 20 giugno 2025:

VLG 6864 Firenze – Catania;

VLG 6865 Catania – Firenze;

VOE 1230 Venezia – Cagliari

VOE 1214 Venezia – Olbia

VOE 1778 Verona – Olbia

EJU 4115 Napoli – Olbia

EJU 4116 Olbia – Napoli

EJU 3571 Milano Malpensa – Cagliari

EJU 3572 Cagliari – Milano Malpensa

EJU 3599 Milano Malpensa – Lampedusa

RYR 1090 Milano Malpensa – Alghero

RYR 7998 Pisa – Alghero

RYR 7999 Alghero – Pisa.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 20 GIUGNO 2025: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS E ALTRE COMPAGNIE

A seguito dello sciopero di venerdì 20 giugno, ITA Airways si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dell’agitazione sindacale. Ecco la lista:

AZ 1681 Roma Fiumicino – Firenze (19/6)

AZ 226 Milano Linate – Londra

AZ 227 Londra – Milano Linate

AZ 452 Milano Linate – Monaco

AZ 453 Monaco – Milano Linate

AZ 1287 Milano Linate – Napoli

AZ 1288 Napoli – Milano Linate

AZ 1351 Milano Linate – Trieste

AZ 1352 Trieste – Milano Linate

AZ 1462 Venezia – Roma Fiumicino

AZ 1463 Roma Fiumicino – Venezia

AZ 1466 Venezia – Roma Fiumicino

AZ 1475 Roma Fiumicino – Venezia

AZ 1542 Milano Linate – Alghero

AZ 1543 Alghero – Milano Linate

AZ 1654 Bari – Milano Linate

AZ 1655 Milano Linate – Bari

AZ 1675 Roma Fiumicino – Firenze

AZ 1676 Firenze – Roma Fiumicino

AZ 1677 Roma Fiumicino – Firenze

AZ 1678 Firenze – Roma Fiumicino

AZ 1681 Roma Fiumicino – Firenze

AZ 1682 Firenze – Roma Fiumicino

AZ 1704 Catania – Milano Linate

AZ 1723 Milano Linate – Catania

AZ 1786 Palermo – Milano Linate

AZ 1787 Milano Linate – Palermo

AZ 2036 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2044 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2045 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2080 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2133 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 1676 Firenze – Roma Fiumicino (21/6).

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 20 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 26 giugno 2025 chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Come loro consuetudine, le compagnie low cost (Ryanair, Easyjet, Wizz, ecc.) non pubblicano una lista dei voli cancellati ma contatteranno direttamente i clienti, per SMS o email, comunicando eventuali modifiche o cancellazioni.